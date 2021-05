Nova oportunidade

A Universidade Federal do Pará (UFPA) anuncia um novo vestibular para este ano para preencher 536 vagas remanescentes.

Perigo sob duas rodas

Em flagrante desrespeito às leis do trânsito, os motociclistas usam as ciclofaixas para fugir dos congestionamentos de Belém.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Muita democracia no cardápio”

Foi o que postou, ontem, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais para comentar o encontro que teve com o também ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Eles almoçaram juntos, no último dia 12, em São Paulo, na casa do ex-ministro Nelson Jobim, amigo dos dois. O encontro, promovido por Jobim e tornado público ontem, ocorreu após Fernando Henrique dizer que, num eventual segundo turno entre o presidente Jair Bolsonaro e Lula, na eleição de 2022, não teria dúvida em votar no petista.

CONTRA O TEMPO

Lixo

A apenas nove dias do prazo final, estipulado em acordo judicial, para o fechamento do Aterro Sanitário de Marituba, as maiores prefeituras da Região Metropolitana de Belém seguem sem qualquer definição sobre qual será o destino do lixo doméstico de três cidades a partir de 1º de julho. Ontem, depois de longa reunião, o impasse continuou. Belém e Ananindeua já trabalham com a possibilidade de novo prazo para o fechamento do aterro, proposta que não agrada à gestão de Marituba, que tem sido pressionada por movimentos sociais para defender o cumprimento do acordo em vigor. Novo encontro ficou marcado para a segunda-feira, 24, às 10 horas, para que as negociações prossigam. Os prefeitos de Belém, Edmilson Rodrigues, e de Ananindeua, Daniel Santos, participaram da audiência de ontem. A prefeita de Marituba, Patrícia Mendes, mandou representante.

MALHA FISCAL

Antecipação

Faltando apenas dez dias para o fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, contribuintes que já caíram na malha fina por problemas nas deduções receberão, nos próximos dias, intimação para, digamos, reparar possíveis erros ainda no andamento do processo, fazendo a nova conferência dos valores informados como deduções nos exercícios de 2018, 2019 e 2020. Até o momento são 1.070 contribuintes do Pará, sendo 323 de Belém, 143 de Marabá e outros 23 de Santarém, identificados na ação da Equipe de Malha Fiscal, coordenada pela Delegacia da Receita Federal em Belém.

ALEPA

CPI

A Assembleia Legislativa do Pará divulgou, ontem, os nomes dos sete deputados estaduais que vão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada para investigar a atuação da mineradora Vale no Pará. O grupo é formado por Eraldo Pimenta (MDB), Cilene Couto (PSDB), Carlos Bordalo (PT), Miro Sanova (PDT), Igor Normando (Podemos), Eliel Faustino (DEM) e Ozório Juvenil (MDB). Por ser o mais velho entre os parlamentares do grupo, caberá a Bordalo convocar a reunião de instalação da CPI, onde serão escolhidos o presidente, vice-presidente e o relator. A assessoria do petista informou que ainda não há data para esse primeiro encontro.

OESTE DO PARÁ

Enchentes

Sinal de alerta nos municípios do oeste do Pará, às margens dos rios Tapajós e Amazonas. O Tapajós que banha cidades como Santarém e Itaituba atingiu, nesta semana, 81 centrímetros acima do nível de 2020 e está a apenas 14 centímetros abaixo do nível máximo de 2009, ano em que foi registrada a maior cheia do século na região. Já na região de Óbidos, o Amazonas está a somente 12 centímetros de atingir a marca histórica de 2009, quando chegou a 8,60 metros. Os números preocupam ribeirinhos que podem ficar desalojados. Para socorrê-los, a Defesa Civil Nacional anunciou que enviará R$ 2,5 milhões ao Pará. Os recursos serão destinados aos municípios de Óbidos, Jacareacanga, Novo Progresso e Eldorado do Carajás. O dinheiro deve ser usado para compra de alimentos, material de limpeza e higiene pessoal, além de água mineral e colchões.

EM POUCAS LINHAS

O senador Paulo Rocha (PT-PA) vai destinar emenda orçamentária para ajudar os clubes de futebol do Pará a se adequarem à Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Esta é uma exigência aos clubes no projeto de lei conhecido como “Clube Empresa”, que deverá entrar em pauta no Senado até o final deste mês.

O tema foi apresentado em reunião com representantes do Remo, Paysandu, Tuna e Tiradentes, em Belém.

O senador Carlos Portinho (PL-RJ), relator da proposta, participou da reunião pela plataforma Zoom. Paulo Rocha se comprometeu em ser o intermediário entre o relator e os representantes dos clubes de futebol paraenses.

A Igreja Católica celebrará, hoje, a solenidade de Santa Rita de Cássia, muito popular por ser considerada a “Santa das Causas Impossíveis”.

Na Arquidiocese de Belém, as homenagens serão na Paróquia de São José de Queluz, em Canudos, que, desde abril de 2019, é patrimônio cultural e imaterial de Belém.

Em Ananindeua, será na Paróquia Santa Rita de Cássia. Não haverá a tradicional procissão das rosas pelo segundo ano consecutivo por causa da pandemia.

As procissões serão substituídas pela saída da imagem da santa em carro aberto pelas ruas, hoje, em Canudos e, amanhã, na Cidade Nova.

Viralizou, nas redes sociais, e causou comoção, o momento em que estudante Maria Rita de Sousa Gonçalves, 20 anos, ouviu seu nome, divulgado pela Rádio Liberal, entre os aprovados para curso de Medicina da Universidade do Estado do Pará.

Moradora de Breves, no Arquipélago do Marajó (PA), ela não tem rádio em casa. Baixou o aplicativo da rádio do Grupo Liberal para realizar o sonho de ouvir o nome no tradicional listão.

A jovem foi aprovada em um dos mais concorridos cursos do País após três tentativas.