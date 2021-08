Alistamento militar

Por conta da pandemia, o período para alistamento militar foi prorrogado até 31 de agosto, no site alistamento.eb.mil.br.

Ações de saúde no Marajó

Uma equipe de 100 profissionais da Sespa inicia hoje uma série de ações nos municípios do arquipélago do Marajó.

Marcelo Queiroga, ministro da saúde (J. Bosco)

“Alcançamos a marca de 200 milhões de doses distribuídas para todo o país”

A frase é do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Em postagem na rede social Twitter, ele disse que o número ressalta que o país tem uma das maiores campanhas de vacinação do mundo.

CLIMA

TENSO

O final de semana não serviu para reduzir a tensão nos bastidores em Brasília. Pelo contrário. Nas redes sociais teve grande repercussão a publicação de vídeos e áudios do cantor e ex-deputado Sérgio Reis, nos quais convoca caminhoneiros e produtores de soja a “parar tudo” e pede a abertura de impeachment dos ministros do STF, cobrando atitude do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Segundo o cantor, o ultimato será entregue em 8 de setembro por ele, dois líderes dos caminhoneiros e dois líderes dos produtores de soja.

POSIÇÃO

Sérgio Reis disse que, caso as reivindicações não sejam atendidas no prazo, produtores de soja vão pôr as colheitadeiras nas estradas. Ele disse que enquanto o Senado não tomar uma posição, um grupo de manifestantes ficará em Brasília. A manifestação do cantor em apoio a Jair Bolsonaro ocorre após o presidente informar, também via redes sociais, que irá encaminhar ao Senado pedido de impeachment contra ministros do STF que “extrapolam limites constitucionais”. A afirmação ocorreu um dia depois da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, detido por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Juristas criticaram a determinação, uma vez que o STF tomou a ação mesmo sem ouvir a Procuradoria-Geral da República, que foi contra a medida. O clima, portanto, deve ser ainda mais tenso esta semana.

VACINAS

DOSES

A farmacêutica norte-americana Pfizer completa até o próximo domingo, 22, a entrega ao Brasil de seis milhões de doses das vacinas contra a covid-19 que estão previstas no contrato. Das mais de 5 milhões de doses ainda restantes, chegaram ontem duas remessas com mais de 2,1 milhões de doses. A primeira chegou pela manhã, com 1.076.400 doses. O segundo lote chegou à tarde, com a mesma quantidade.

VACINADOS

O Brasil chegou neste domingo, 15, a 114.867.227 vacinados com ao menos a primeira dose contra a covid-19, o equivalente a 54,25% da população total. Ao mesmo tempo, 49.622.252 pessoas receberam duas doses ou dose única de vacinas anticovid, o que corresponde a 23,43% da população. Nas últimas 24 horas, o País aplicou 481.365 doses de vacinas contra a doença. Ao todo, foram administradas 382.987 primeiras doses, 91.324 segundas doses e 7.054 doses únicas. Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 15 Estados e Distrito Federal.

PLANO

Nos Estados Unidos continua forte no governo de Joe Biden o planejamento de uma terceira dose da vacina contra a covid-19. Mesmo sem resposta de estudos nem conclusão da FDA, órgão americano de controle de medicamentos, as autoridades de saúde discutem a aplicação em idosos residentes em asilos e profissionais da saúde, a partir de outubro. Seria uma “dose de reforço” contra a doença, apesar de ainda não haver consenso sobre a necessidade da medida. Também fariam parte do grupo a receber a dose extra as pessoas mais velhas que estavam na linha de frente do combate à pandemia.

INVESTIMENTOS

REQUERIMENTO

Recuperar a capacidade de investimento governamental tem sido uma luta de gestores municipais, mas que na avaliação de alguns pode ser retardada pela Portaria 9365/21, editada pelo Ministério da Economia, que prevê a suspensão das operações de créditos de estados e municípios com aval da União. Contra a medida, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, apresentou na última sexta-feira, 13, requerimento à Comissão Covid da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) pedindo a suspensão imediata da portaria, argumentando que terá reflexos negativos na atividade econômica e na geração de emprego e renda, além de impactar diretamente na melhoria da qualidade de vida das pessoas.

ENERGIA

CRISE

Depois do ministro das Minas e Energia propor bônus para o consumidor que economizar energia, pelo risco de apagão, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) enviou um ofício ao Ministério da Economia dizendo não ter recursos para despesas de custeio para o próximo ano. O documento chega ao órgão em meio à pior crise hídrica do país nos últimos 91 anos. O texto aponta que, se os gastos discricionários não subirem de R$ 147 milhões para R$ 176 milhões, o impacto será grande no setor elétrico.

EM POUCAS LINHAS

► O Banco Central começou a segunda fase do sistema open banking – de compartilhamento de dados cadastrais e transacionais de clientes bancários, desde que eles autorizem.

► A primeira fase teve o intercâmbio de serviços das instituições financeiras para padronizar as informações. Agora, o compartilhamento será de dados dos clientes para todas as instituições financeiras autorizadas pelos usuários.

► No próximo mês, segundo o Banco Central, será a vez de disponibilizar os dados de transações em dinheiro e, depois, os das operações de crédito e cartões, mas o compartilhamento poderá ser revisado pelo cliente no momento em que ele desejar.

► As altas temperaturas registradas nos últimos dias no verão amazônico devem durar não só por dias, mas por alguns meses no Estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Pará.

► E quem acha que o clima está quente só na Região Metropolitana de Belém (RMB) é porque não foi ao sul do Pará, onde, segundo o Inmet, a média das temperaturas tem sido acima de 36° C e acima em alguns dias específicos, como no dia 11, quando foi registrado 39,7° C na estação de Conceição do Araguaia.

► Após 10 anos sem certificar unidades no Pará, o Ministério da Saúde concedeu o título de “Hospital amigo da criança” ao Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan. Só recebem o selo instituições que cumprem os dez passos do aleitamento instituídos pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e Organização Mundial de Saúde (OMS).

► O hospital é o primeiro da região do Baixo Tocantins a receber o título, que chega no mês que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação, com a campanha Agosto Dourado.

► Em Belém não haverá vacinação hoje por faixa etária, mas estão convocadas as pessoas que vão tomar a segunda dose da vacina da Astrazeneca, dos vacinados até 26 de maio com a primeira dose.