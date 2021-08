Oportunidade

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração.

Frustração na capital

O preço do litro do açaí caiu em Belém, mas nem tanto... para a tristeza dos consumidores.

Arthur Lira (J. Bosco)

"Está fora de pauta, a pedido dos líderes, para votar na terça-feira, sem compromisso de mérito”

Foi o que disse, ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) após acatar, contrariado, a sugestão de líderes da Casa para adiar a votação da reforma do imposto de renda para a próxima terça-feira, 17. A análise do texto do deputado Celso Sabino (PSDB-PA) já havia iniciado no plenário, mas, sem consenso, líderes de centro e de oposição iniciaram um movimento para adiar a votação.

TARCÍSIO MEIRA

Fazendeiro

O ator Tarcísio Meira, um dos maiores astros da TV brasileira, morto ontem, vítima de covid-19, era frequentador assíduo de Belém, onde costumava ser visto, discretamente, fazendo compras ou na área de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional de Val-de-Cães. As idas-e-vindas ao Pará tinham como motivo a fazenda “São Marcos”, em Aurora do Pará, onde Tarcísio se dedicava, principalmente, à criação de gado nelore. Nos últimos anos, com a idade avançada e por causa da pandemia, o ator se tornou figura cada vez mais rara por aqui. Ontem, após o anúncio da morte dele, funcionários e vizinhos da fazenda relembraram com carinho das muitas histórias do astro que era fascinado pela vida no campo.

BARIÁTRICA

Ampliação

Para ampliar a oferta de cirurgias bariátricas pelo Sistema Único de Saúde no Pará, a Comissão Intergestores Bipartite da saúde aprovou a contratação do Hospital Santa Teresinha, em Belém, para a realização do procedimento, que é apontado como importante estratégia contra a obesidade mórbida. As cirurgias a serem contratadas são por vídeolaparoscopia, o que torna o procedimento menos invasivo.

IGREJA

Tombada

Após processo que durou 20 anos, a Igreja de São João Batista, em Vila do Conde, no município de Barcarena, foi tombada pela Secretaria de Estado de Cultura do Pará. A certidão de tombamento foi publicada no Diário Oficial do Estado, na edição de terça-feira, 10. A igreja tem mais de 300 anos de fundação. Além do imóvel, os bens integrados e móveis do templo também foram tombados. Com a oficialização do tombamento, a Prefeitura de Barcarena poderá participar de editais nacionais para conseguir recursos e investir na conservação do patrimônio.

MANIVA

Qualidade

A Embrapa acaba de publicar dois estudos que analisam a composição físico-química e a qualidade de manivas cozidas vendidas em feiras livres e supermercados de Belém. Amostras de cinco diferentes fornecedores foram analisadas quanto à quantidade de proteínas, fibras, umidade, lipídeos e cinzas; e também quanto à qualidade higiênico-sanitária de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação vigente.

Resultados

Os resultados apontaram que a maniva cozida tem alto valor nutritivo, com excelente percentual de proteínas (entre 22,67% e 30,40%) e fibras totais (23,88% até 49,41%). Mas, os estudos mostram que o produto estava em desacordo com a instrução normativa da Agência Paraense de Defesa Agropecuária (Adepará) para os teores de cinzas e lipídeos. De acordo com os especialistas, isso pode ser atribuído a fatores de cultivo da mandioca, como solo, clima e intervalo de poda, entre outros.

Higiene

Já em relação à qualidade higiênico-sanitária das amostras analisadas, todas estavam de acordo com a instrução normativa em relação aos parâmetros de análise como a presença de Salmonela e Staphylococcus. A instrução normativa da Adepará para maniva cozida produzida e comercializada no Pará existe desde 2016 e estabelece o padrão de identidade e as características mínimas de qualidade para produção e comercialização no Estado.

TOMÉ-AÇU

Eleições

Além de Goianésia do Pará, que está com eleição suplementar marcada para 3 de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) prepara novo pleito também em Tomé-Açu. Nesse caso, a votação está agendada para 7 de novembro e os partidos devem definir os candidatos até 12 de setembro. A necessidade de nova votação no município se deu porque o candidato mais votado Carlos Vinícius (PL) teve o registro de candidatura indeferido pelo TRE, decisão que foi mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vinícius foi punido por infringir a Lei Orgânica Municipal. Na época em que era prefeito, ele pediu licença do cargo por 120 dias e não retornou no prazo, passando 15 dias sem justificar a ausência. E por falar em Goianésia do Pará, terminará hoje, às 19h, o prazo para registro das candidaturas que vão disputar a eleição de outubro.

EM POUCAS LINHAS

► Sucesso nas redes sociais, onde tem mais de 2,4 milhões de seguidores, o padre Patrick participará, hoje, de uma live na página de O LIBERAL no Instagram. Será às 11h.

► O temporal que caiu no final da tarde de ontem causou vários pontos de alagamentos em Belém.

► A rodovia BR-316, única saída por via terrestre da Região Metropolitana de Belém, ficou alagada após mais um transbordamento do canal do rio Uriboca, que cruza a estrada.

► Como previsto, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, oficializou, ontem, veto ao projeto de lei que mudava os nomes das ruas Municipalidade e 13 de Maio para Augusto Rezende e Zeno Veloso, respectivamente.

► Será lançado, hoje, o edital para o quinto concurso público para o cargo de defensor público do Estado do Pará.

► Serão ofertadas dez vagas para contratação imediata e 90 para cadastro de reserva.

► Do total de vagas, 20% serão destinadas para candidatos negros, 5% para quilombolas, 5% para indígenas e 10% para pessoas com deficiência.

► Foi marcado para próximo dia 26, o lançamento do livro “Tratando Direito de Direitos”, de autoria do desembargador do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Milton Nobre.

► O evento será no Salão Nobre no TJPA, cujo prédio fica à avenida Almirante Barroso.

► O Ministério Público de Contas do Estado do Pará apresentará, hoje, a primeira edição do evento on-line “Diálogos com o MPC-PA”, com o tema “Controle social em tempos de pandemia”.

► Haverá transmissão pelo canal do MPC-PA no Youtube. O público-alvo são universitários e a sociedade em geral. Os participantes receberão certificado de quatro horas. As inscrições serão aceitas até às 8h, por meio da plataforma Even3.