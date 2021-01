Ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, minimiza a invasão do Congresso dos EUA

Ataque a bala

A Polícia Civil investiga o ataque ao carro do vice-prefeito de Igarapé-Miri, Marcelo da Silva Corrêa. Apesar dos tiros, ele não se feriu.

Justificativa eleitoral

O eleitor tem até o próximo dia 14 para justificar a sua ausência no 1º turno. A falta ao 2º turno pode ser justificada até 28 de janeiro.

Ernesto Araújo (J.Bosco)

"Há que parar de chamar ‘fascistas’ a cidadãos de bem quando se manifestam contra elementos do sistema político.”

Foi o que disse, ontem, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ao minimizar a invasão do Congresso dos Estados Unidos, em Washington, por manifestantes favoráveis ao presidente Donald Trump, derrotado nas eleições do ano passado.

CÂMARA FEDERAL

Disputa

A direção nacional do PSB anunciou que, na disputa à presidência da Câmara Federal, apoiará Baleia Rossi (MDB-SP), o candidato que tem apoio do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Mas a decisão não foi consenso e a legenda rachou. O deputado federal pelo Pará Cássio Andrade, por exemplo, está entre os dissidentes. Pretende votar em Arthur Lira (PP-AL). Na terça-feira, 5, Lira esteve em Belém e se reuniu com doze dos 17 deputados que formam a bancada paraense em Brasília. No Pará, o deputado alagoano conta com Joaquim Passarinho (PSD) e Celso Sabino (PSDB) entre os apoiadores de primeira hora.

VACINA

Butantan

O governador do Pará, Helder Barbalho, visitou, ontem à noite, o Instituto Butantan, em São Paulo, horas depois de o órgão anunciar que a vacina desenvolvida em parceria com a chinesa Sinovac tem eficácia comprovada de 78% contra a contaminação pelo novo coronavírus e evita 100% das mortes pela doença entre os imunizados. Os resultados foram comemorados em todo o Brasil. O Butantan já tem uma carta de intenções do governo paraense oficializando o interesse em comprar a vacina, mas o negócio só será fechado se o governo federal não encampar, nas próximas semanas, um programa nacional de vacinação.

“BORA BELÉM”

Urgência

Ficou para hoje a votação do projeto de lei que cria o programa de renda mínima batizado de “Bora Belém”. Na sessão de ontem, os vereadores aprovaram o pedido de urgência apresentado pelo vereador Fernando Carneiro, do PSOL, mesmo partido do prefeito Edmilson Rodrigues. De acordo com o regimento da Câmara Municipal de Belém, a votação em regime de urgência garante a análise, pelo plenário, sem necessidade de que o projeto passe pelas comissões.

Auxílio

No entanto, é necessário aguardar 24 horas para que a proposta seja votada. Principal promessa de campanha de Edmilson, o “Bora Belém” prevê pagamento de auxílio de até R$ 450 para famílias em situação de vulnerabilidade social. Na primeira fase, deve beneficiar cerca de 9,7 mil famílias, entre elas, algumas que já recebem o Bolsa Família, do governo federal, e receberão apenas um complemento.

Finanças

Também ficou para hoje a apresentação, feita pelas Secretarias Municipais de Finanças e de Planejamento de Belém da situação financeira da prefeitura da capital paraense. O levantamento de dados se estendeu pela noite de ontem e uma das prioridades era levantar dívidas reconhecidas pela gestão passada, mas que foram, segundo a atual administração, deixadas sem pagamento e sem os devidos recursos empenhados.

ASSÉDIO

Estudante

A denúncia de assédio sexual feita por uma aluna contra um professor de Física do Colégio Santa Catarina, em Belém, desencadeou, nas redes sociais, uma série de depoimentos de jovens que contam terem sido alvo de comportamentos inapropriados de professores em várias escolas da capital paraense. Os relatos levaram os estabelecimentos de ensino a desenvolverem estratégias para evitar futuros casos de assédio e abuso. Entre as ações está a edição de cartilhas com procedimentos-padrão que devem ser seguidos pelos educadores.

ENEM

Adiamento

Apesar da tímida campanha para que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) adie a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), essa hipótese parece mesmo estar fora de cogitação. Ontem, o Ministério da Educação divulgou orientações para estudantes que estejam acometidos pela covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas e que não poderão fazer a prova na data marcada. Eles deverão informar essa condição ao Inep e, assim, participarão da reaplicação das provas, marcadas para os dias 23 e 24 de fevereiro. O aviso deve ser feito pela Internet, por meio da “Página do participante”, antes da aplicação do exame. As provas do Enem estão confirmadas para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital).

EM POUCAS LINHAS

* O Brasil atingiu ontem a triste marca de 200 mil mortos pela covid-19.

*A histórica Vigia de Nazaré comemorou, na quarta-feira, 6, seus 405 anos e recebeu a nova Escola Estadual “Presidente Kennedy”, a segunda reconstruída pelo governo no município desde o início da gestão em 2019.

* A Secretaria de Estado de Educação anunciou que, em 2021, pretende entregar 54 escolas reconstruídas, em uma estratégia que inclui melhorias nas estruturas das escolas, valorização dos servidores e o incentivo aos estudantes.

* Governo do Pará e Prefeitura de Belém anunciaram, ontem, que vão trabalhar em conjunto para a regularização fundiária de áreas urbanas na capital. O assunto foi tratado em reunião entre representantes da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) e da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem).

* Para quem está estranhando este mês de janeiro de altas temperaturas e muito sol, os meteorologistas alertam que, no Pará, o clima deve mudar a partir do próximo dia 15, quando são esperadas chuvas intensas em boa parte do Estado, incluindo Belém.

* O Ministério da Saúde prorrogou para 30 de março, o prazo para que os brasileiros façam o cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS). Mesmo pessoas que têm plano de saúde ou usam apenas o atendimento particular devem fazer o cadastro porque, a partir dele, serão definidas estratégias públicas como, por exemplo, as campanhas de vacinação.

* Em Belém, a expectativa é cadastrar cerca de 428 mil pessoas, mas menos de 30% já fizeram o cadastro até agora.

* Cresce entre os brasileiros o medo de perder o emprego, segundo pesquisa divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria. A média, calculada com dados de dezembro, foi de 57,1 pontos. Entre as mulheres, o índice é ainda maior, chegando a 64, 2 pontos.