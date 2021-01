Ministro das Relações Exteriores explica polêmica em torno da compra da vacina da China

Imunização em Marabá

Hoje, os profissionais de saúde do Hospital Regional do Sudeste do Pará serão vacinados contra a covid-19.

Vagas na escola

Já começou a pré-matrícula de novos alunos com deficiência na rede municipal de ensino de Belém. É o que informa a Semec.

"Nós não identificamos nenhum problema de natureza política em relação ao fornecimento desses insumos provenientes da China.”

Foi o que disse, ontem, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a uma comissão de deputados federais. Ele negou que existem problemas nas negociações do Brasil com Índia e China, para a importação de ingredientes e de vacinas prontas contra a covid-19.

ORIXIMINÁ

Oxigênio

O Ministério da Defesa prometeu entregar até o fim da noite de ontem os equipamentos para a montagem de uma usina de oxigênio no município de Oriximiná, no oeste paraense, situado na divisa com o Estado do Amazonas. Os equipamentos foram comprados pela prefeitura que, no entanto, não tinha como transportar o material de São José dos Pinhais (PR) até a cidade paraense. A usina terá capacidade para produzir 60 cilindros de oxigênio por dia e poderá atender Oriximiná e os municípios vizinhos na região da Calha Norte, onde o número de casos da covid-19 disparou nos últimos dias.

VACINAÇÃO

Fura-fila

As imagens com o início da vacinação contra a covid-19 no Brasil geraram comoção e esperança, mas houve casos em que o sentimento foi de revolta. É que surgiram denúncias de pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários, mas que estariam se aproveitando da proximidade com autoridades para furar a fila neste momento em que o número de doses disponíveis mal dá para atender aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no atendimento aos pacientes infectados pelo novo coronavírus. No Amazonas, a filha de um empresário teria conseguido se vacinar. A denúncia será investigada.

Demissão

No Pará, um servidor da Prefeitura de Castanhal foi demitido após furar a fila. O diretor administrativo do Hospital Municipal de Castanhal, Laureno Lemos, que não estava na lista de prioridades, se vacinou e postou fotos nas redes sociais como um dos primeiros a tomar a vacina. Foi alvo de protestos. Ironia das ironias, Laureno era ferrenho defensor da campanha antivacina. A prefeitura divulgou nota informando que a atitude dele é incompatível com as determinações da administração. O município prometeu também aumentar a vigilância em torno da campanha.

GRANDE BELÉM

Resíduos

Está prevista para o próximo dia 29, a primeira audiência marcada pelo desembargador Luiz Gonzaga Neto com os prefeitos da Região Metropolitana de Belém para tratar da questão do Aterro Sanitário de Marituba. Gonzaga Neto é o responsável pelo impasse jurídico em torno da questão que ameaça deixar a região sem coleta de lixo a partir de 31 de maio deste ano. O encontro deve reunir os prefeitos de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), e de Ananindeua, Daniel Santos (MDB), e de Marituba, Patrícia Mendes (Republicanos).

Posição

Nesta semana, Patrícia fez uma reunião prévia com o desembargador e reiterou posição contrária à permanência do aterro no município. Ela disse que recebeu inúmeras reclamações dos moradores ainda durante a campanha eleitoral e, também, já no início da gestão. Patrícia quer debater as soluções técnicas com os outros dois prefeitos.

SANTARÉM

Sem aumento

O presidente da Câmara Municipal de Santarém, vereador Ronan Liberal Jr. (MDB), suspendeu os efeitos da resolução que aumentava o salário dos 21 vereadores do município de R$ 11,5 mil para R$ 15 mil. Os novos valores passariam a ser pagos já neste mês de janeiro. O presidente da Casa informou que recebeu pedido da bancada do Democrata, partido do prefeito Nélio Aguiar, mas disse que, mesmo antes da solicitação do DEM, já havia se decidido pela suspensão, confidenciou aos assessores mais próximos. O aumento foi aprovado no início de dezembro em meio a protestos. Além dos vereadores, a medida beneficiava prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, mas o prefeito vetou a parte que cabia legalmente ao Executivo.

CONSTRUÇÃO

Empregos

Apesar do cenário adverso por causa da pandemia, o Estado do Pará gerou, entre os meses de janeiro e novembro de 2020, quase dez mil postos de trabalhos formais no setor da construção civil. Os dados são do novo estudo elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará, com base em levantamento do Ministério da Economia. O balanço mostra que foram 54.590 admissões contra 44.772 desligamentos, o que significa um saldo positivo de 9.818 postos de trabalhos. O estudo é realizado pelo Dieese em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda.

EM POUCAS LINHAS

- Morreu, em Lisboa, a jornalista paraense Anete da Costa Ferreira. Considerada uma espécie de embaixadora informal da Amazônia na Europa, Anette fazia parte de várias organizações e associações culturais, históricas e literárias.

- A Aliança Francesa fará na próxima quinta-feira, 28, evento digital para a Amazônia. Batizado de “A Noite das Ideias”, o evento será transmitido a partir das 19 horas, no canal do instituto no YouTube.

- O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Pará, Alberto Campos, e o secretário-geral da entidade, Eduardo Imbiriba, receberam a Medalha do Mérito Eleitoral do Pará (classe jurista).

- Belém foi a sede, em formato virtual, do 2º Encontro do Colégio de Corregedores Eleitorais do Brasil, ainda sob a presidência da desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães, que presidiu a entidade nos anos de 2019 e 2020.

- No encontro, foi eleita a nova comissão executiva do colégio. O desembargador Luis Camolez, do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, será o novo presidente.

- A Norte Energia vai oferecer apoio logístico ao Distrito Sanitário Especial Indígena em Altamira para a vacinação contra a covid-19. Os indígenas estão no grupo prioritário.

- A empresa vai disponibilizar voadeiras, caminhonetes e combustível.

- Primeiras paraenses a receberem a vacina contra a covid-19, as técnicas de enfermagem Shirley Cruz Maia e Marielza da Silva Monteiro atendem os pacientes infectados pelo novo coronavírus no Hospital de Campanha montado no Hangar Centro de Convenções, em Belém.

- Estrelas do evento que marcou o início da vacinação no Pará, as duas aproveitaram a repentina fama para reforçar a importância da vacinação e, antes dela, a necessidade de medidas preventivas como o uso de máscara. Shirley e Marielza falam com a autoridade de quem acompanha de perto, todos os dias, os efeitos da covid-19 sobre centenas de pacientes.