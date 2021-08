Ministro da Educação questiona a busca por diploma universitário por usuários do FIES

O assunto é cinema...

Dirigido por Renata Pinheiro, "Carro Rei" ganhou no sábado, 21, o prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Gramado.

Bom para o consumidor

O preço do litro do açaí do tipo médio continua em queda em Belém. Caiu de R$ 20 para R$ 14 em alguns pontos de vendas.

Milton Ribeiro, ministro da Educação (J. Bosco)

"Do que adianta você ter um diploma na parede; o menino faz inclusive o financiamento do Fies que é um instrumento útil, mas depois ele sai, termina o curso, mas fica endividado e não consegue pagar porque não tem emprego".

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, questionou a busca por um diploma universitário por alunos que usam financiamento e depois ficam endividados porque não conseguem um emprego formal. O discurso aconteceu no sábado, 21, em um evento em Nova Odessa (SP).

VARIANTE

Cuidados

Com seis casos da variante Delta do novo coronavírus no vizinho Amazonas, a Secretaria de Saúde do Pará entrou em alerta e poderá anunciar, nos próximos dias, novas restrições para a circulação de pessoas entre os dois Estados. Os casos da Delta no Amazonas foram confirmados, na quarta-feira passada, pela Fundação de Vigilância em Saúde daquele Estado. Entre os contaminados, quatro são residentes de Manaus e dois são do município de Maués. No Pará, o Instituto Evandro Chagas confirmou apenas um caso da variante Delta.

Prédios

Abandono

A Prefeitura de Belém vai fazer um levantamento sobre o estado dos prédios públicos municipais. Alguns deles estão sob risco de incêndio e desabamento. Entre os mais problemáticos, está o prédio que foi a sede do Banco do Povo, na avenida Cipriano Santos, no bairro de Canudos. Outra edificação que exige cuidado urgente é a antiga sede da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), à rua Padre Champagnat, no entorno da praça Frei Caetano Brandão, na Cidade Velha. No caso deste último, as informações são de que o Ministério Público Federal pedirá laudo pericial ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil sobre possíveis riscos à segurança de quem trafega pela área.

Risco

O prédio da Fumbel estaria abandonado há mais de cinco anos. Em 2016, o imóvel registrou um princípio de incêndio. À época, o Corpo de Bombeiros informou que o fogo teria começado nos entulhos espalhados dentro do prédio. A Prefeitura de Belém diz que o laudo da Defesa Civil atestou que o imóvel apresenta risco e que há recomendação para que haja reforço no isolamento porque o prédio apresenta “um péssimo estado, bastante deteriorado, recomendando a completa reforma”. Mas, não há detalhes sobre o cronograma da possível reforma.

TRABALHO

Infantil

A Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos e a Fundação Papa João XXIII (Funpapa) começaram, na semana passada, uma força-tarefa para combater o trabalho infantil nos bairros e distritos de Belém. A ação seguirá até a primeira semana de setembro e terão como alvo as áreas onde há incidência de trabalho infantil. Nos primeiros dias, as equipes se concentraram nos bairros centrais de Belém. Os técnicos abordam as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e procuraram conversar com os pais.

Ações

Nesta semana, as equipes estarão nos bairros do Guamá, Cremação e Terra Firme. Já na semana seguinte, as ações serão realizadas no corredor da avenida Augusto Montenegro.

CITAÇÃO

Aplicativo

Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) poderá levar à definição de novas regras para citação judicial usando o aplicativo WhatsApp. A 5ª Turma do STJ anulou uma citação de um réu, acusado de violência doméstica, por entender que não havia comprovante sobre a autenticidade da identidade do citado. Na decisão, contudo, os magistrados destacaram que é possível a citação pelo aplicativo “desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual”.

FOME

Combate

A Universidade Federal do Pará fez, na última sexta-feira, 20, mais uma entrega de cestas básicas de alimentos arrecadadas através de campanha contra a fome. Seis entidades receberam os gêneros alimentícios e serão responsáveis por distribuir as cestas às famílias em situação de vulnerabilidade social. A campanha já arrecadou cerca de 30 toneladas de alimentos. As doações podem ser feitas nos pontos de coleta espalhados por todos os campi da instituição de ensino superior.

SETE DE SETEMBRO

Movimentação

Com a temperatura política do País cada vez mais elevada, o Sete de Setembro, dia em que se comemora a Independência do Brasil, poderá se tornar palco de intensa disputa dos grupos a favor e contra o governo federal. Nas redes sociais, é intensa a movimentação para possíveis protestos. Os desfiles militares de Sete de Setembro foram cancelados por causa da pandemia de covid-19. Mesmo assim, as autoridades da segurança pública temem que haja aglomerações e possíveis confrontos.

EM POUCAS LINHAS

► A Polícia Federal apreendeu, no último sábado, três caminhões carregados com 59 mil litros de óleo diesel que, segundo as investigações, seriam levados para abastecer as máquinas de um garimpo ilegal.

► O combustível estava sendo levado para um garimpo na região da Vila Brilhante, no interior da Terra Indígena Kayapó, zona rural do município paraense de Cumaru do Norte.

► Três homens foram presos pelos policiais federais.

► Hoje, a Arquidiocese de Belém fará o “Dia do Mandato”, quando todas as missas serão dedicadas às bênçãos das imagens de Nossa Senhora que serão usadas nas novenas que antecedem o Círio da Virgem de Nazaré.

► A deputada estadual Marinor Brito (PSol) visitou comunidades do município de Abaetetuba na companhia da delegação progressista composta por parlamentares e ativistas de várias partes do mundo.

► O grupo internacional tem entre os idealizadores o ex-pré-candidato à Presidência dos Estados Unidos, Bernie Sanders.

► O Pará recebeu, ontem, a 66ª remessa de vacinas contra a covid-19.

► O Ministério da Saúde enviou mais 93.800 doses da CoronaVac. Ao todo, o Pará já recebeu 7.636.010 doses de imunizantes, das quais 2.310.710 são da CoronaVac/Sinovac; 3.502.050 da Oxford/AstraZeneca; 1.684.800 da Pfizer e 138.450 da Janssen.

► A Secretaria de Estado de Fazenda recebeu três pedidos de reavaliação dos índices da cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) previstos para o ano que vem.

► Os pedidos foram analisados, mas o índice provisório não foi alterado.

► Parauapebas segue como o município paraense que receberá a maior fatia do bolo da arrecadação estadual.