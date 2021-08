Titular do MEC alega que foi mal compreendido ao dizer que universidade é para poucos

Punição para quem nega vacina

Cerca de 20% dos municípios brasileiros pretendem punir servidor que se recusar a tomar a vacina contra covid-19.

Covid afeta doação de órgãos

A taxa de doadores de órgãos caiu 13% no primeiro semestre de 2021, diz a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos.



“Eu fiz um pronunciamento no dia do estudante no qual fui mal compreendido.”

A frase é do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que numa entrevista à TV Brasil afirmou que a “universidade deveria, na verdade, ser para poucos”.

Milton Ribeiro, ministro da Educação (J. Bosco)

COLIGAÇÕES

RETORNO

A votação na Câmara que trouxe de volta a possibilidade de coligações partidárias nas eleições de 2022 era esperada com ansiedade não apenas nas chamadas legendas de aluguel, mas em partidos considerados ideológicos, aqueles mais à esquerda. É que sem poder coligar, legendas como o PCdoB correm risco de não conseguir fazer o coeficiente eleitoral, ficando sem representantes na Câmara Federal, o que significa ficar também sem recursos do fundo partidário e sem horário eleitoral gratuito no rádio e TV. Ou seja, proibir coligação é quase uma sentença de morte para essas legendas.

CÍRIO

ESTRATÉGIA

O anúncio de que a “Padroeira dos Paraenses” fará em carro do Corpo de Bombeiros o trajeto da Catedral Metropolitana até a Basílica, no segundo domingo de outubro, fez muita gente começar a se programar para acompanhar o traslado em uma espécie de carreata ou mesmo a pé. Mas a Diretoria da Festa e a Secretaria de Segurança Pública não querem incentivar esse tipo de comportamento dos fiéis. Uma das alternativas estudadas é interditar as vias por onde passará a imagem para evitar que acabe se formando, ainda que de maneira espontânea, algum tipo de romaria.

PADRE

FENÔMENO

O padre Patrick, novo fenômeno da internet no Brasil, participou na manhã da sexta, 13, de live no perfil do Instagram @oliberal. A transmissão teve mais de 100 mil visualizações e entre os internautas que acompanharam a entrevista esteve outro religioso famoso: o padre Fábio de Melo. O bate-papo foi conduzido pela repórter Cinthia Gatti, da equipe de O Liberal.

FAMOSO

Na edição deste domingo, O Liberal traz reportagem sobre a trajetória do padre Patrick, que mora em Parauapebas e fez seminário em Marabá.

SINCERÃO

Ele ficou famoso usando o bom humor e a tecnologia para evangelizar. Somente no Instagram, o padre “sincerão” tem 2,5 milhões de seguidores. Nas postagens, ele responde perguntas com tiradas nada típicas de religiosos. Em uma delas, por exemplo, foi questionado por uma internauta se jogar no bicho seria pecado. “Não recomendamos, mas se sonhar com a sogra, pode apostar na cobra”, brincou.

CONDECORAÇÃO

EXÉRCITO

O advogado paraense Paulo Roberto Freitas de Oliveira recebe no próximo 25 de agosto, Dia do Soldado, condecoração do Exército Brasileiro. A cerimônia será no Quartel General Forte Caxias, em Brasília. Oliveira fez parte da instituição como oficial e também como advogado da 8ª Região Militar.

INADIMPLENTES

EMPRÉSTIMOS

Bancos e empresas podem estar concedendo empréstimos sem saber das inadimplências dos devedores. Quem faz o alerta é o Instituto de Protestos do Estado do Pará, a partir da constatação de que tanto o Serasa quanto o Boa Vista (SPC) deixaram de adquirir dos cartórios paraenses a listagem atualizada dos devedores protestados. Nesse caso, tais órgãos de proteção ao crédito estariam vendendo gato por lebre, já que anunciam uma coisa e entregam outra.

COMBATE

AMBIENTAL

Com 29 anos de atuação na linha de frente da Polícia Militar, atuando principalmente na área ostensiva de combate à criminalidade nas ruas, o coronel Antonio Cavalcante assumiu, na semana passada, o Comando de Policiamento Ambiental, que tem sede em Belém e forte atuação no interior do Estado. Com cursos e formação no exterior, inclusive no Exército de Israel, Cavalcante já planeja a estratégia de atuação para combater crimes ambientais. Um dos focos será a aplicação de inteligência, com informação e contrainformação, para não só reforçar os flagrantes de práticas ilegais, mas principalmente evitar ações, identificando e prendendo responsáveis. Ou seja, ir além do flagrante contra o caminhoneiro que transporta a madeira ilegal, por exemplo, e identificar quem atua no interior da mata, para evitar a derrubada ilegal de árvores da Amazônia.

EMPREGO

FEIRÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai organizar em Ananindeua uma espécie de “feirão do emprego”. O mutirão de oferta de vagas está previsto para agostoytt. O objetivo é aumentar o número de empregos com carteira assinada. Pelo acordo com os empresários, está prevista a oferta de centenas de vagas em setores como varejo, alimentação, turismo, saúde e serviço.



