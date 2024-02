Ministra espera que maioria de mulheres inscritas no CPNU ajude a equilibrar o setor público

Medições imprecisas

Uso de smartwatches para medir os níveis de açúcar no sangue oferece riscos à saúde de diabéticos, alerta a FDA.

Aquisição de imóveis

O governo pretende liberar em março o uso do FGTS Futuro, nova modalidade de uso do fundo para a compra da casa própria.

Esther Dweck (J. Bosco / O Liberal)

"Esperamos que isso ajude a equilibrar um pouco mais o setor público"

Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, sobre a proporção maior de mulheres (56%) do que de homens na inscrição para o Concurso Público Nacional Unificado.

COP

PRAZOS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mandou um recado para seus auxiliares na semana passada: Belém será a sede da COP 30, não há plano B. Para superar os gargalos mapeados pela equipe precursora do evento, o governo federal determinou que seja criado um comitê cujo objetivo será buscar soluções rápidas para o andamento do cronograma de obras previstas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para preparar a capital. Esse esforço exigirá do governo maior rapidez e aporte financeiro, sobretudo na dragagem do Porto de Belém, que irá receber navios de cruzeiro para hospedar os visitantes.

BRT

JÚLIO CÉSAR

A prefeitura de Belém está negociando com a Caixa Econômica Federal uma mudança no contrato de liberação de recursos para a construção do BRT na avenida Júlio César, principal via de acesso ao aeroporto internacional de Belém. A avaliação é que o projeto, herdado da gestão passada, causaria mais tumultos ao trânsito do que traria benefícios, especialmente às vésperas da COP 30. A ideia é remanejar os recursos para outras obras no mesmo trecho. Em documento enviado à Caixa, a prefeitura sugere a duplicação do viaduto.

AÇAÍ

EXPANSÃO

O cultivo do açaí em terra firme vai ganhar o primeiro Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), ferramenta desenvolvida pela Embrapa para orientar a possível expansão dessa produção em regiões do País. Na maior parte do Brasil, o zoneamento aponta risco de 20% para o plantio irrigado de açaí e mostra que a totalidade das regiões Norte e Nordeste, maior parte do Centro-Oeste e uma pequena parte do Sudeste (norte de Minas Gerais e Espírito Santo) apresentam condições de temperatura, umidade, chuvas e solo que permitem o cultivo da palmeira amazônica em sistema irrigado.

SEGURANÇA

O Zarc tem o objetivo de quantificar os riscos relacionados aos problemas climáticos e permite ao produtor identificar as melhores regiões para produção e as épocas para plantio das mudas, levando em conta o clima, a cultura e os diferentes tipos de solo. O zoneamento é utilizado como informação básica para acesso ao crédito agrícola de programas federais e estaduais, como o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

PORTARIA

A portaria que institui o Zarc do açaí de terra firme vai ser publicada na próxima terça-feira, 27, pelo Ministério da Agricultura. A ferramenta fica disponível pelo aplicativo móvel ZARC Plantio Certo, de forma gratuita nas lojas de aplicativos.

SERVIDORES

BENS

A Controladoria-Geral do Estado do Pará (CGE) convocou, por meio do departamento de Recursos Humanos de cada órgão estadual, os 24 mil servidores ativos que ainda não registraram a declaração de bens e valores referente ao período de 2023/2022 para que regularizem a situação no Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos (Sispatri). Os servidores têm até a próxima quinta-feira, 29, para enviar a declaração. O sistema ficará aberto até as 23h59. O procedimento, de caráter obrigatório, deve ser feito exclusivamente por meio do sistema. Dos mais de 106 mil servidores estaduais, 82 mil já regularizaram a situação. Quem não regularizar a situação responderá a um processo administrativo.

LIXO

CARBONO

A Guamá Tratamento de Resíduos, empresa responsável pelo Aterro Sanitário de Marituba, fechou contrato para comercializar os créditos de carbono gerados em suas operações no local que recebeu, nos últimos anos, o lixo doméstico de Belém, Ananindeua e Marituba. A empresa negociou com a suíça Allcot Trading 127.771 unidades de créditos de carbono produzidos até 2023. Cada crédito corresponde a uma tonelada de CO2 que deixou de ser emitida. Só em 2023, a Guamá gerou 87.243 créditos de carbono. O resultado se deve à queima controlada de biogás e à produção de energia elétrica a partir dos resíduos. A usina termoelétrica, que transforma os gases oriundos do lixo orgânico em energia, tem potência instalada de 1,14 megawatts por hora - o que, por mês, equivale ao consumo médio de até dez mil pessoas.

EM POUCAS LINHAS

► A Federação Estadual de Pescadores do Pará está em Brasília apoiando a colônia de pescadores Z-51, do município de Altamira.

► O pescador José Fernandes Barra, presidente da entidade, tem reuniões agendadas no Ibama e no Ministério da Pesca para levar as reivindicações dos pescadores referentes às reparações por conta da construção da barragem no Rio Xingu.

► O coronel Jayme Benjó, comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, comemora a resposta positiva da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) ao projeto “Reserva Remunerada”, para trazer de volta à corporação aposentados que desejam voltar à ativa.

► Com a medida, os que retornarem às operações poderão ser aproveitados na área administrativa da corporação, ajudando a liberar os soldados da ativa que estão presos a essas funções, para que eles possam atuar diretamente no combate aos incêndios e no atendimento à população.

► Ações e instrumentos judiciais em prol da conservação ambiental e pela mitigação dos efeitos da crise climática serão tema da oficina “Litigância Climática como estratégia de implementação do Código Florestal”, no dia 28 de fevereiro, quarta-feira.

► O paraense Guto Delgado será o responsável por coordenar o cerimonial e o protocolo da reunião do G20, juntamente com a Equipe do Itamaraty e do BID. A reunião ocorre em São Paulo, nesta semana.

► Entre os requisitos para a missão estavam inglês fluente e domínio de cerimonial e protocolo Internacional

► O Sindicato dos Servidores no Fisco Estadual do Pará (Sindifisco) vai realizar, de 17 a 19 de abril, seu congresso estadual. Na pauta do encontro estão a reforma tributária e a nova lei orgânica da carreira.

► A eleição para delegados vai até o dia 15 de março.