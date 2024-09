Ministra da Saúde compara vício em apostas esportivas a uma “pandemia”

Setor aéreo

Pacote de ajuda do governo será de R$ 6 bilhões e repartido de acordo com a participação da empresa no mercado doméstico.

Socorro

Governo vai acionar o seguro-defeso para pescadores artesanais das regiões Norte e Nordeste que estão sendo afetados pela seca.

Nísia Trindade, ministra da Saúde (J. Bosco)

"É muito importante colocar, como temos dito, na mesma gravidade do que o Brasil fez em relação ao tabaco.”

Nísia Trindade, ministra da Saúde, comparou, nesta sexta-feira (27), o vício em apostas esportivas a uma “pandemia”.

ALIANÇAS

ANANINDEUA

Assim como quebrou a confiança do governador Helder Barbalho, do ex-prefeito Manoel Pioneiro e, mais recentemente, do deputado estadual Erick Monteiro, o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, que segue perdendo os principais aliados de sua base, já tem um novo alvo para se apoiar em 2026. Nos corredores da República de Ananindeua o que se comenta é que ele já se comprometeu em eleger o vereador Rui Begot para defender seus interesses na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), função atribuída até então ao seu ex-aliado, Erick Monteiro.

CONSOLO

Pelo visto, este seria o prêmio de consolo para o vereador Rui Begot, já que o político ficou impossibilitado de concorrer à reeleição e também não foi indicado como vice-prefeito na chapa de Daniel Santos. Ele também corre o sério risco de não garantir a vaga de sua esposa, Natália Begot, na Câmara Municipal de Ananindeua.

PARAENSES

IDEOLOGIA

Pesquisa realizada pelo Instituto DataSenado em parceria com a Nexus, área de Pesquisa e Inteligência de Dados da FSB Holding, aponta que 31% dos paraenses se definem como “de direita”, enquanto 14% se consideram de esquerda e 7% do centro. A maioria, 41%, afirma não ter nenhuma identificação ideológica e 6% não responderam. Os dados fazem parte do Panorama Político 2024, maior pesquisa sobre o tema no Brasil. Foram entrevistados 21.808 brasileiros de todas as 27 unidades da Federação entre os dias 5 e 28 de junho. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 1,22 ponto porcentual.

RELIGIÃO

Outro ponto do estudo relaciona posicionamento político com a religião. Entre os evangélicos, os que se consideram de direita somam 35%, sete pontos a mais do que os católicos de direita (28%).

CONFIANÇA

O estudo traz ainda outros dados interessantes. Por eleições justas, a maioria dos brasileiros (81%) defende a responsabilização das empresas proprietárias de redes sociais pela divulgação de notícias falsas porque acredita que elas podem afetar o resultado das eleições. O estudo avaliou também o nível de confiança dos eleitores nas urnas eletrônicas. O resultado mostra que para 86% dos eleitores de esquerda e 36% dos eleitores de direita, os resultados das urnas eletrônicas são confiáveis.

PERIFERIA

PRÊMIO

Quarenta e nove iniciativas paraenses voltadas à mudança da realidade das periferias brasileiras foram classificadas para a grande final do Prêmio Periferia Viva. Os projetos classificados são de onze municípios: Ananindeua, Belém, Castanhal, Marabá, Marituba, Oeiras do Pará, Paragominas, Parauapebas, Ponta de Pedras, Salinópolis e Salvaterra.

BAIRROS

De Belém, cidade paraense com a maior quantidade de iniciativas inscritas, os projetos se concentram em bairros como Guamá, Terra Firme, Bengui, Águas Lindas, Sacramenta, São Brás, Paracuri, Pedreira, Condor, Cabanagem, Telégrafo, Pratinha, Tapanã, Curió-Utinga, Marco e distritos de Icoaraci e Outeiro, além da ilha do Combu.

FINAL

O prêmio é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Periferias, órgão ligado ao Ministério das Cidades. Foi criado para reconhecer, valorizar, potencializar e premiar iniciativas populares, de assessorias técnicas e de entes públicos governamentais que estejam em andamento, e que combatam a desigualdade socioespacial e atuem para a transformação dos territórios periféricos. A disputa envolveu mais de mil iniciativas de todo o Brasil e o resultado final será divulgado no dia 14 de outubro de 2024.

BASÍLICA

RESTAURO

A três semanas do Círio de Nazaré foram retirados, da área central da Basílica, os andaimes da obra de restauração. Com isso, o espaço está completamente livre para a circulação dos devotos. A obra teve início em novembro do ano passado e deve ser concluída no primeiro semestre do ano que vem. O trabalho não será interrompido durante a quadra nazarena, mas ficará restrito a áreas não acessíveis ao público, entre elas, as capelas laterais direitas e a cripta.

Em Poucas Linhas

► A Iasauatec Amazon, primeira startup criada no Museu Goeldi, é uma das 70 selecionadas no edital Sinapse da Bioeconomia, promovido pela Fundação Certi, com apoio dos principais bancos privados do país e do Fundo Vale.

► Fruto de uma trajetória de pesquisas com a terra preta arqueológica, a startup desenvolve o tecnossolo ancestral, um biofertilizante capaz de restaurar a fertilidade de áreas degradadas e aumentar sua produtividade.

► A seca que atinge a Amazônia brasileira neste ano já é a mais intensa da história, com uma tendência de agravamento das condições climáticas no segundo semestre.

► Em um comparativo, a seca em julho de 2023 atingiu 15 mil quilômetros ou 1,5 milhão de hectares. Já a seca extrema de 2024 atinge, atualmente, 315 mil quilômetros quadrados, o equivalente a 31 milhões de hectares, uma área equivalente ao tamanho da Itália. O aumento em relação às áreas afetadas pelo processo de seca extrema chega a 2000%.

► A operação Terra Proibida, realizada este mês na região de Novo Progresso, sudoeste do Estado do Pará, investigou queimadas ilegais causadas durante período de estiagem, o que resultou em R$ 80 milhões em multas ambientais aplicadas e no embargo de cinco mil hectares de vegetação nativa danificada ou destruída pelo fogo.

► A região registrou, entre julho e setembro deste ano, mais que o dobro de focos de calor em comparação com o mesmo período do ano passado, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

► A Assembleia Legislativa do Pará realiza amanhã o seminário “Políticas públicas e ações de fomento à doação de órgãos e tecidos”. A ação faz parte da celebração do “Setembro Verde”, mês voltado à conscientização sobre o tema.

► O seminário foi proposto pela deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) que, durante o evento, divulgará a cartilha com informações didáticas e contatos da Central de Transplantes do Pará.