Vida na Terra

Será aberta hoje, em Belém, a 2ª edição da Grande Bioblitz do Hemisfério Sul, um evento sobre a biodiversidade do planeta.

Sabores amazônicos

Amanhã e domingo será realizado o Festival “Gastronomia das Ilhas”, no Combu. A promoção é da Prefeitura de Belém.

Hamilton Mourão (J. Bosco)

"Minha visão é de que as medidas de repressão ao desmatamento ilegal são necessárias e urgentes, mas, no longo prazo, não serão suficientes.”

Foi o que afirmou, ontem, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-26), Mourão avaliou que os esforços para combater o desmatamento só terão êxito no longo prazo caso haja geração de emprego e renda na região. “Com atividades que respeitem nossa floresta e preservem sua imensa biodiversidade”, destacou.

ÔNIBUS URBANOS

Licitação

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) protocolou, junto ao Ministério Público do Pará (MPPA), um cronograma para estudo e reanálise de um novo edital de licitação para as empresas que vão operar os serviços de transporte público na capital paraense. Desde 2019, o MPPA pressiona o município para que o serviço seja licitado. Hoje, a concessão é feita, de maneira precária, por meio do sistema de autorizações por ordem de serviço. No ano passado, a Prefeitura de Belém chegou a publicar uma edital para a licitação, mas o certame acabou suspenso pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Análise

O valor da concorrência para operar o sistema de transporte da capital paraense deve girar em torno de R$ 3 bilhões. No edital suspenso, a prefeitura exigiu que a idade média da frota fosse de cinco anos. Há também previsão de ar-condicionado em parte dos coletivos. Em nota enviada ontem à coluna, a Semob informou que, antes de ser lançado o novo edital, o resultado do estudo será analisado, em conjunto, com MPPA e TCM. A apresentação do cronograma, ao MPPA, é resultado de audiência realizada em agosto deste ano entre os órgãos para tentar chegar a um consenso sobre os detalhes do edital.

AMAZÔNIA

Negócios

Depois do Fórum Mundial de Bioeconomia, Belém será a sede de outro evento internacional para debater a economia na região amazônica. Será o “Amazônia in Loco”, organizado pela Eurocâmara Brasil, Câmara de Comércio da Finlândia e Câmara Oficial Espanhola de Comércio. Marcado para o período de 9 a 11 de novembro, na Estação das Docas, o evento vai reunir autoridades do governo brasileiro e da União Europeia. A programação inclui rodada de negócios que permitirá às empresas da região amazônica ficar frente a frente com possíveis investidores da Europa.

CRÉDITO

Microempreendedor

Aprovado neste mês pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei que criou o programa de estímulo ao crédito para microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas e produtores rurais poderá injetar, até o dia 31 de dezembro deste ano, R$ 48 bilhões de recursos para financiar negócios que tenham faturamento anual máximo de até R$ 4,8 milhões. Mas, as regras para ter acesso ao crédito ainda não foram definidas pelo Conselho Monetário Nacional.

EDMILSON

Saúde

Após 12 dias internado para se tratar da covid-19, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSol), segue em processo de recuperação fora do hospital. As ordens médicas incluem repouso já que o prefeito chegou a ter 70% de comprometimento dos pulmões. Em casa, Edmilson voltará a despachar, de forma remota, com a equipe. Ontem, ele disse que estava bem disposto e contou que um dos primeiros telefonemas recebidos após a alta veio do governador do Pará, Helder Barbalho, a quem agradeceu pela solidariedade recebida ao longo do período em que esteve internado.

COVID-19

Redução

Novo boletim epidemiológico da covid-19, que foi divulgado ontem pela Fundação Oswaldo Cruz, traz boas notícias para os paraenses. O Estado está fora de faixa de alerta para a doença com taxa média de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em 39%. Levando-se em conta apenas as capitais brasileiras, Belém estava, segundo o boletim, sem pacientes hospitalizados em UTI. Mas os pesquisadores fazem um alerta. “O vírus não deixa de circular por decreto, e a falsa impressão de que já vencemos pode retardar o controle mais definitivo da epidemia e remete para a necessidade de se continuar vigilante em relação à doença”, afirmam em um dos trechos do boletim.

Santas Casas

emergência

O Senado aprovou ontem, por unanimidade, o projeto de lei que prevê auxílio emergencial de até R$ 2 bilhões para as Santas Casas e hospitais filantrópicos que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS). A matéria segue para votação na Câmara dos Deputados. Segundo o relator, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), a medida vai “evitar o colapso financeiro iminente do segmento hospitalar filantrópico brasileiro”.

EM POUCAS LINHAS

► Até o fim deste ano, o Banco do Povo de Belém se prepara para lançar um programa de microcrédito.

► Hoje, a direção da instituição financeira municipal receberá a visita de representantes do Ceará Credi, um programa da Agência de Desenvolvimento do Governo do Ceará.

► A convite do presidente da Academia Paraense de Letras (APL), Ivanildo Alves, o premiado pianista tcheco Vaclav Paci fará um concerto em Belém.

► A apresentação será durante a posse do acadêmico Homerval Teixeira e vai marcar também a entrega da sede da APL, após passar por restauração.

► A Santa Casa promoverá, amanhã, no shopping Bosque Grão-Pará, o evento “Outubro Rosa”. Na programação, especialistas vão orientar o público sobre a prevenção do câncer de mama.

► O Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e ao Adolescente, ligado à Defensoria Pública do Pará, promoverá, amanhã, a ação “Criança Cidadã”. Será na Escola Municipal Silvio Nascimento, no bairro da Condor, em Belém.

► Em parceria com as Fundações ParáPaz e Papa João XIII e com as secretarias estadual e municipal de Saúde, a programação terá serviços como a emissão de documentos, inscrição e atualização no Cadastro Único para os programas sociais do governo federal e também atividades culturais.

► A Câmara Municipal de Castanhal aprovou o projeto de lei que cria o “Festival do Açaí” a ser realizado sempre na terceira semana de setembro de cada ano.

► A justificativa para a realização do festival é de que as seis maiores exportadoras de polpa de açaí do Estado estão em Castanhal.

► Jornalistas da área de turismo de diversos Estados estão em visita aos municípios de Soure e Salvaterra, no Arquipélago do Marajó. A ação faz parte da estratégia para ajudar a divulgar o potencial turístico da região para todo o Brasil.