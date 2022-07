'Minha dor só não é maior que o meu amor', afirma governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB)

Receita alerta para golpe

A Receita emitiu um alerta sobre estelionatários que se passam por empresas e pedem que a vítima pague o IOF via Pix.



Oceano em segundo plano

Recursos dedicados aos estudos do oceano no Brasil correspondem a apenas 0,03% dos gastos totais em pesquisa no País.



Ronaldo Caiado (J.Bosco)

"Minha dor só não é maior do que o meu amor.”

A frase é do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), que usou uma rede social para lamentar a morte do filho Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos, que foi encontrado sem vida ontem, em uma fazenda em Nova Crixás. Até o fechamento desta edição não havia informação sobre a causa da morte.

COVID

AUMENTO



Aumentou consideravelmente, nos últimos dias, o número de pessoas com sintomas de covid-19 que estão procurando as unidades privadas de saúde em Belém. Especialistas já têm falado em uma quarta onda da doença no Brasil, provocada por uma cepa muito mais contagiosa. A diferença desta vez é que, na maioria dos casos, os sintomas têm sido leves, em razão da vacinação. Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Pará, Breno Monteiro garantiu à coluna que, apesar do aumento de casos, os atendimentos têm sido feitos sem atropelos e não há risco de colapso no sistema.

GASOLINA

PREÇOS



Motoristas começaram a sinalizar nas redes sociais locais e preços dos combustíveis no Pará. No início da semana passada, alguns postos da Região Metropolitana de Belém estavam cobrando até R$ 8,20 pelo litro da gasolina. Com o anúncio da redução do ICMS sobre os combustíveis, a expectativa é de que o valor médio caia para R$ 6,50. No domingo já havia lugares cobrando R$ 6,80. No Pará, a alíquota do imposto era de 28%. Lei federal determinou que o limite de cobrança fosse de 17%. No último dia 2, o governador Helder Barbalho anunciou a mudança e pediu que os motoristas ajudem a fiscalizar os preços para garantir que os descontos nos impostos sejam repassados ao consumidor.

CAMPANHA

VAQUINHA



Pré-candidatos que aderiram à coleta de dinheiro para campanha por meio do sistema de crowdfunding, as famosas vaquinhas virtuais, precisam ficar atentos para as regras impostas pela lei eleitoral. Apenas pessoas físicas podem fazer as doações e, embora não haja limite de valores, as doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas por meio de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal.

DOAÇÕES



A regra vale para quem fará doações sucessivas. As vaquinhas podem ficar abertas até o dia da eleição, 2 de outubro, e devem ser operadas por empresas previamente habilitadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Pré-candidatos que desistirem da disputa deverão devolver os recursos.

RACISMO

DENÚNCIA



Uma professora do curso de Fisioterapia da Faculdade de Itaituba, oeste do Pará, divulgou carta aberta denunciando ter sido vítima de assédio moral e de atos racistas cometidos por um grupo de alunos. No documento, Isabelle de Oliveira Costa também acusa a direção da instituição de ter sido omissa em relação ao caso, divulgado em abril deste ano. Os ataques racistas, segundo a professora, foram feitos em grupos de WhatsApp. “Desde o ano de 2021, tenho sido vitimizada por crimes motivados pela raça e relações de trabalho. No entanto, apenas no dia 11 de abril, tomei ciência dos fatos por intermédio dos testemunhos de discentes da turma em questão. Nas ocasiões relatadas pelas testemunhas, as alunas que praticaram as condutas criminosas, certas da impunidade, demonstraram-se extremamente confortáveis para ridicularizar, publicamente, meu cabelo afro”, escreveu a professora. A coluna não conseguiu contato com a direção da faculdade para comentar a denúncia.

FOME

COMBATE



A Agência de Notícias da Aids deu início a uma campanha para arrecadação de alimentos que serão distribuídos a instituições que acolhem pessoas que vivem com HIV/Aids e que estão em situação de vulnerabilidade alimentar. As doações podem ser feitas pelo site da agência (www.agenciaaids.com.br). Por meio de QR code, o doador escolhe e é encaminhado a uma empresa, faz a compra e o material é encaminhado para a agência, para posterior doação. A pesquisa da segunda edição do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil registrou que 33 milhões de pessoas estão sem comida na mesa.

SESC

ANANINDEUA



Será reinaugurada hoje, às 19h, a sede do Serviço Social do Comércio (Sesc) em Ananindeua. No local são oferecidos serviços como atendimento odontológico, aulas de yoga, pilates, entre outros.

Em Poucas Linhas

► Com os pontos facultativos às sextas-feiras, no município de Belém, não haverá atendimento para vacinação nos dias 9 e 10 de julho, próximos sábado e domingo. O atendimento será retomado no dia 11, segunda-feira.



► De hoje até quinta-feira estarão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégias Saúde da Família (ESF), shopping centers e na Universidade da Amazônia (Unama) as vacinas contra covid-19, influenza e sarampo. Contra o sarampo podem se vacinar crianças com idade entre seis meses e cinco anos. O imunizante também estará disponível para trabalhadores da área de saúde. Já a vacina contra influenza está disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de vida.



► Sucesso no último fim de semana, será retomado nos dias 9 e 10 de julho o Festival de Gastronomia das Ilhas, no distrito de Icoaraci. O evento é promovido pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), com apoio da Fundação Escola Bosque (Funbosque), Universidade da Amazônia (Unama) e Agência Distrital de Icoaraci (Adic). Nesta versão, os estabelecimentos que participam do festival estão criando pratos especiais com preço único de R$ 59,90, incluindo entrada, prato principal e sobremesa.



► O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei criando o Dia Nacional da Natação, a ser comemorado em 2 de agosto. A escolha se deu porque nessa data, em 1952, o nadador brasileiro Tetsuo Okamoto conquistou a primeira medalha olímpica brasileira na natação, um bronze nos 1.500 metros. Por coincidência, 30 anos depois, em 1982, também num dia 2 de agosto, Ricardo Prado ganhou a medalha de ouro nos 400 metros medley, no mundial de Guayaquil.