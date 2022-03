'Meus compromissos como presidente do Senado não permitem espaço para vaidades', diz Rodrigo Pacheco

Campeonato Paraense

No próximo dia 14, o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará vai decidir sobre o futuro do Parazão 2022.

Valorização feminina

A Prefeitura de Belém fará hoje uma ação especial, no bairro da Campina, com as mulheres em situação de rua.

Rodrigo Pacheco (J. Bosco)

"Meus compromissos como presidente do Senado e com o País não permitem qualquer espaço para vaidades. Por isso, afirmo ser impossível conciliar essa difícil missão com uma campanha eleitoral presidencial.”

Foi o que disse, ontem à noite, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), ao anunciar, em discurso no plenário da Casa, que não será mais candidato à Presidência da República.

MÁSCARA

Pressão

A decisão, anunciada ontem pelo governo de São Paulo, de desobrigar o uso de máscaras em lugares abertos aumentou a pressão sobre os governadores de outros Estados, incluindo o Pará. Além de São Paulo, o uso obrigatório do acessório de proteção contra a covid-19 já foi revogado em capitais como Rio de Janeiro (RJ) e Macapá (AP). Fontes da coluna informaram que o governo paraense ainda não bateu o martelo sobre a questão, mas tem avaliado o movimento de outras Unidades da Federação. Uma decisão sobre o assunto, dizem as fontes, só será tomada após uma série de consultas ao comitê técnico de acompanhamento da pandemia no Pará.

SEGURO-DESEMPREGO

Golpe

Um funcionário do Serviço Nacional de Empregos do município de Itupiranga (PA) foi denunciado porque estava cobrando cerca de R$ 50 para cadastrar as pessoas que buscam o benefício do seguro-desemprego. Ele argumentava que, mediante o pagamento, o benefício era liberado mais rapidamente. O Ministério Público Federal levou o caso para a Justiça. O servidor será processado pelo crime de corrupção passiva. A pena pode chegar a 12 anos de reclusão, mais pagamento de multa. Casos como esse não são raros e ocorrem em várias esferas do serviço público. O problema é que, muitas vezes, os usuários não denunciam, o que faz com que o número de registros seja pequeno.

AUTISMO

Atendimento

As famílias que convivem com o transtorno do espectro autista e que precisam realizar tratamento e terapias em casa poderão, em breve, ser incluídas no programa “Tarifa social - baixa renda de energia”. É o que prevê o projeto de lei de autoria do deputado estadual Miro Sanova (PDT) que tramita na Assembleia Legislativa do Pará. Antes de chegar ao plenário da Casa, passará pela análise das comissões parlamentares.

MANGUES

Plantio

Até o final deste mês, 30 mil mudas de vegetação típica dos manguezais serão plantadas nos municípios de Bragança, Tracuateua e Augusto Corrêa, no nordeste paraense. A ação faz parte do projeto “Mangues da Amazônia”. O primeiro plantio foi realizado entre os dias 25 e 27 de fevereiro. As próximas etapas estão marcadas para amanhã, sábado (12), domingo (13) e para os próximos dias 25, 26 e 27.

Riscos

O projeto foi criado para ajudar a restaurar a vegetação dos manguezais. A previsão é de que, com as mudas plantadas neste ano, a recomposição vegetal na área ocorra em até seis anos. Segundo os especialistas, a vegetação dos manguezais é retirada para fornecimento de madeira utilizada em currais, cercas, estruturas de casas e produção de carvão. Essa retirada causa a morte de peixes e compromete a segurança alimentar das populações ribeirinhas que dependem da fauna desse ecossistema. Também reduz a purificação da água e eleva a salinidade dos solos costeiros.

AULAS

Recomendação

A promotora de Justiça de Abaetetuba, Gruchenhka Freire, recomendou que as aulas no município sejam retomadas, de imediato, de forma presencial, nas redes municipal e estadual. A recomendação foi feita à prefeitura, à Secretaria Municipal de Educação e a 3ª Unidade Regional Estadual da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), para que adotem providências para o retorno às atividades escolares de forma segura, responsável e universal, ou seja, sem distinção de datas para início entre as redes pública e privada, respeitando os parâmetros gerais já estabelecidos no decreto governamental para o retorno às atividades escolares presenciais.

Esclarecimentos

A promotora argumenta que, desde agosto de 2021, o retorno gradual das aulas presenciais - que estão suspensas desde 2020 em razão da pandemia de covid-19 - está autorizado pelo decreto do Governo do Pará. A volta das atividades presenciais tem como base os dados oficiais que comprovam a redução do número de contaminados pelo novo coronavírus e da baixa ocupação dos leitos hospitalares. Além disso, a promotora cita o avanço da campanha de imunização contra a nova doença entre os professores e outros profissionais que integram a comunidade escolar.

Em Poucas Linhas

► O deputado federal Éder Mauro assinou, ontem à noite, a ficha de filiação ao Partido Liberal, legenda que abriga o presidente Jair Bolsonaro. Éder Mauro estava no PSD e pode trocar de partido, sem risco de punições, porque este é o período da chamada “janela de migração partidária”. O parlamentar paraense deve buscar a reeleição.

► A ex-governadora do Pará Ana Júlia Carepa formalizou, ontem, o retorno ao PT, após cinco anos fora do partido. Foi durante ato em Brasília (DF). A ficha de filiação de Ana Júlia foi abonada pela presidente do PT nacional, deputada federal Gleisi Hoffmann, do Paraná.

► O presidente do Sicoob, maior instituição financeira cooperativa do País, participará, em Belém, do evento “Market Place”, promovido pelo Templo Central da Assembleia de Deus, situado à travessa 14 de Março, no bairro de Nazaré. O executivo abordará as estratégias de sucesso nos negócios e fará relatos sobre a vida pessoal. A programação é gratuita e será iniciada às 19h30.

► O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo recebeu o selo “Green Pin 3”, do programa nacional “Green Kitchen” ou “Cozinha Verde”. O selo é um reconhecimento ao trabalho do Serviço de Nutrição e Dietética do hospital.

► O campus de Belém da Universidade Federal do Pará (UFPA) será a sede da décima edição da Bienal de Matemática. Organizado pela Sociedade Brasileira de Matemática, o evento está marcado para o período de 20 a 24 de junho de 2022. Será a primeira vez que a bienal terá sede em uma cidade da Região Norte. A UFPA vai realizar o evento em parceria com outras instituições da região, entre elas, as Universidades Federais do Amazonas, do Acre, do Amapá, de Roraima, de Rondônia e a do Oeste do Pará.