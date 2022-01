Enchentes no Pará

A Prefeitura de Baião decretou situação de emergência por causa de chuvas intensas no município do Baixo Tocantins.

Disputa acirrada

Mais de 53 mil candidatos farão, amanhã, a prova do concurso da Secretaria Municipal de Administração de Belém.

Tabata Amaral (J. Bosco)

"Meu partido nunca pediu isso para mim.”

Em entrevista ao Estadão ontem, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) disse que o acordo que tem com o PSB é de não ser obrigada a fazer campanha por qualquer nome - a sigla estuda formar uma federação partidária com o PT de Lula. “Nunca fui forçada a dizer que apoiaria um candidato específico”, disse Tabata, que saiu do PDT depois de contrariar a legenda votando a favor da reforma da Previdência.

CARNAVAL

Adiamento

Os prefeitos de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), anunciaram em conjunto, na noite de ontem, que o desfile das escolas de samba das duas cidades, que aconteceria em fevereiro, foi adiado para o feriado prolongado de Tiradentes, que começa em 21 de abril, uma quinta-feira. A decisão foi divulgada após reunião virtual em que os dois prefeitos discutiram o avanço acelerado da variante Ômicron pelo país, que na quarta-feira, 19, registrou, pela primeira vez, mais de 200 mil casos de covid-19 em 24 horas.

CONCURSO

Reabertura

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) que o órgão reabra, para pessoas com deficiência, o prazo de inscrições ao concurso para analista administrativo, analista ambiental e técnico ambiental. A recomendação diz ainda que, antes de reabrir o prazo, o Ibama deve alterar o edital do concurso para simplificar a documentação exigida na inscrição, como comprovante da deficiência, que, na versão original do edital, pedia um atestado emitido por equipe multiprofissional e interdisciplinar. De acordo com a legislação, é suficiente a apresentação de laudo médico simples, diz o MPF.

CORONAVAC

Crianças

Em menos de 24 horas após o anúncio da decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que atendeu ao pedido do Instituto Butantan e liberou a vacina Coronavac para uso em crianças, o governador Helder Barbalho anunciou a liberação imediata de 160 mil doses do imunizante para os 144 municípios do Pará, exclusivamente para vacinar as crianças de 6 a 11 anos e adolescentes de 12 a 17 anos. A medida veio em boa hora, pois ontem mesmo, em Belém, a vacinação de crianças havia sido suspensa temporariamente por falta de doses de vacina para esse público.

FEDERAÇÃO

Diálogo

Os partidos Rede Sustentabilidade e PSOL avançaram ainda mais na formação de uma federação partidária. Lideranças nacionais das duas legendas, dentre elas Juliano Medeiros, presidente do PSOL, e Heloísa Helena, porta-voz da Rede, traçaram um mapa das disputas estaduais, e a conclusão, na avaliação dos resultados do mapa, é de que os dois partidos não têm impasses que sejam considerados intransponíveis a ponto de impedir a formação da aliança, a exemplo do que ocorreu com as conversas entre PT e PSB, por exemplo.

Composição

Esse cenário, considerado de divergências apenas “pontuais” entre PSOL e Rede, abre o caminho para que, no Pará, a composição entre as legendas de Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém, e de Ursula Vidal, secretária estadual de Cultura, aumente a competitividade da chamada “esquerda não petista”. A intenção é aumentar as chances de eleição de candidaturas aos parlamentos estadual e federal.

QUEDA

Casos

Em coletiva de imprensa, ontem à tarde, organizada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), o professor Marcel Botelho, presidente da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), apresentou dados que, com base no cenário atual da covid-19 no Pará, estimam tendência de queda da atual onda da doença até o próximo dia 2 de fevereiro.

METODOLOGIA

Em explicação à coluna, Botelho disse que a metodologia usada pela equipe de pesquisa utiliza redes neurais artificiais para fazer a previsão da demanda de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Análises

E o cenário atual, nessa chamada terceira onda, é de diminuição no número de internações, apesar do aumento no registro de novos casos, diferente do ocorrido na primeira e segunda ondas de contágio, o que ele reitera ser um efeito positivo da vacinação. As análises feitas pela equipe coordenada por Botelho apresentaram uma precisão superior a 95% ao longo desses dois anos de pandemia.

ATENDIMENTO

As previsões são feitas a cada 15 dias, já que inúmeros fatores podem influenciar todo o quadro. Elas servem para que a Sespa possa dimensionar o atendimento e não deixar o sistema de saúde entrar em colapso.

Em poucas linhas

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) anunciou, ontem, que vai reforçar, em toda a Região Metropolitana de Belém, a fiscalização dos termos do decreto que instituiu a política estadual de incentivo à vacinação contra a covid-19.

Denominada de “Tolerância Zero”, a operação vai aumentar a ronda em bares, restaurantes e casas noturnas, além de locais de grandes eventos, para que cumpram a exigência da apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19, com o esquema vacinal completo, sob pena de aplicação de multas.

Ontem, dia seguinte à morte do empresário e corretor imobiliário João Batista de Azevedo Barbosa, foram muitas as manifestações nas redes sociais, entre amigos, de que ele deixará muita saudade.

Responsável pela imobiliária Azevedo Barbosa, o empresário tinha 71 anos de idade, e mais de 40 anos de atuação na capital paraense.

Nos últimos 14 dias, 20 músicos da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz testaram positivo para a covid-19. Isso significa um terço dos 70 integrantes do grupo.

A Federação das Associações do Município do Pará realizará, em breve, reuniões em Santarém, Paragominas e no Marajó, com todos os prefeitos filiados.

O objetivo é discutir ações e programas dos governos federal e estadual, acelerando os processos em função do ano eleitoral.

O Festival Canção da Transamazônica, concurso nacional de composições inéditas com seis edições já realizadas em Altamira (PA), concorre na categoria de “Melhor Festival Lusófono e Hispânico” na edição deste ano do Iberian Festival Awards (IFA).

Esse é o único festival brasileiro que compete no IFA. Qualquer pessoa pode votar para eleger o evento paraense nesse concurso internacional, até o dia 31, na página do IFA.