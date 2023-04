'Meu desenho como líder do governo é votar essas matérias até o final de junho', diz José Guimarães

Butantan no exterior

O Instituto Butantan exportou, pela 1ª vez, doses da vacina trivalente contra Influenza para a Bolívia, Colômbia e Cuba.



Carteira de identidade

O governo federal prepara mudanças nos campos nome social e sexo da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

(J.Bosco)

"O Brasil tem pressa. Meu desejo como líder do governo é votar essas matérias até o final de junho.”

José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, negou, ontem, falta de uma base de apoio na Casa e defendeu votações do arcabouço fiscal e da reforma tributária até o final de junho.

CRIME

FAKE

Uma nota falsa, usando as mesmas fontes, cores e diagramação da coluna Repórter 70, circulou neste final de semana em alguns grupos de aplicativos de mensagens. Diversos leitores, incluindo alguns políticos do Pará, encaminharam, surpresos, à redação de O LIBERAL, a nota que trata de uma suposta “gota d’água” entre o governador do Pará, Helder Barbalho, e o prefeito Daniel Santos, de Ananindeua, ambos do MDB. É que a imitação da editoração e da tipografia simula um recorte digitalizado da coluna, com o objetivo de levar os leitores ao erro, por associação à imagem da coluna Repórter 70.



GROSSEIRA



O jornal O LIBERAL esclarece que a imagem é de uma nota “fake”, que em nenhum momento foi publicada na coluna que, por sua credibilidade em mais de 70 anos de fundação do jornal, acabou sendo alvo de falsificação para criar um cenário de intriga política no Estado. A falsificação é grosseira, e além de trazer um conteúdo que não foi publicado pelo Grupo Liberal, deixa claro que os falsificadores não tiveram qualquer cuidado com o padrão textual da coluna Repórter 70, inclusive na observação às normas estabelecidas pela nossa Língua Portuguesa.



CREDIBILIDADE



A credibilidade da coluna Repórter 70 é resultado de décadas de publicação de notícias do panorama paraense, principalmente político-econômico, quase sempre em primeira mão para nossos leitores e, por diversas vezes, trazendo “furos” noticiosos ao longo dos 76 anos de história de O LIBERAL. Por isso, em nome dessa credibilidade, prestamos o devido esclarecimento e denunciamos todo e qualquer tipo de fake news, como parte do nosso compromisso com a verdade. Também denunciaremos o uso dessa fake news às autoridades competentes.

PLANEJAMENTO

AUDIÊNCIA



A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Sepad) realiza hoje, em Capanema, nordeste paraense, a quarta audiência pública para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) que vai definir as prioridades do Estado para o período de 2024 a 2027 (PPA). Também será debatida a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano que vem. Durante a audiência, a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (Fapespa) apresentará os dados da Região de Integração Rio Caeté.



MUNICÍPIOS



Essa região reúne as cidades de Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, Tracuateua e Viseu.

ÁGUA

TRANSFERÊNCIA



Nos próximos dias 12 e 13, o programa de transferência “Água Pará” estará no município de Augusto Corrêa, o quarto a ser atendido neste ano pelo programa da Companhia de Saneamento do Estado (Cosanpa) que garante para as famílias de baixa renda o consumo de até 20 metros cúbicos de água ou o equivalente a 20 mil litros por mês. Para ser beneficiado é necessário ter inscrição no CadÚnico para Bolsa Família e o registro da conta de água com a mesma titularidade do CPF.

FUNDAÇÃO

COMANDO



O ex-deputado estadual Miro Sanova é o novo presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa). A nomeação foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial do Estado. Sanova, que disputou uma vaga na Câmara Federal, é graduado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda. Hilbert Hil Carreira do Nascimento, que ocupava a presidência da Fundação, será o novo diretor da TV Cultura do Pará.

MEIO AMBIENTE

EVENTOS

O governador Helder Barbalho se prepara para uma série de eventos internacionais ligados ao meio ambiente para divulgar a candidatura do Pará a sede da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP 30. O primeiro será no final do mês, a reunião da cúpula do Global Citizen, que organiza o evento de combate à crise climática e contra o avanço da pobreza no mundo. O governador foi convidado para a reunião pelo vocalista da banda Coldplay, Chris Martin.

EM POUCAS LINHAS

A nova aciaria de Marabá deve começar as operações no segundo semestre de 2025, após o startup do projeto Tecnored, da Vale.



A meta da Sinobras, a empresa do Grupo Aço Cearense à frente da execução, foi apresentada no último workshop realizado em Marabá, semana passada. Todo o status da obra foi mostrado.



As metas e os prazos foram estabelecidos em maio do ano passado, quando a Sinobras e a Vale assinaram um termo de compromisso para o desenvolvimento de uma nova aciaria para produção de tarugos de aço em Marabá.



Além de gerar empregos e renda, a nova aciaria garantirá o suprimento de aço necessário para o novo laminador da própria Sinobras. Assim como deverá proporcionar condições para o desenvolvimento de um polo metal mecânico em Marabá.



Os reflexos da volta às atividades artísticas paralisadas durante a pandemia são sentidos no Theatro da Paz.



Sempre palco de grandes espetáculos, o teatro já recebeu este ano diversos musicais e no próximo final de semana recebe mais uma peça do circuito nacional, a “Simples Assim”, com texto da cronista Martha Medeiros.



O diretor técnico das Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa), Denivaldo Pinheiro, e a chefe de gabinete, Ana Patrícia Costa, representam o presidente do órgão, Raimundo Santos Júnior, no I Encontro de Bancos de Alimentos da Região Nordeste.



O evento será realizado nos dias 12 e 13. Na pauta, o fortalecimento dos Bancos de Alimentos na promoção do direito humano à alimentação adequada e saudável.



A Comissão de Meio Ambiente e Mineração da Assembleia Legislativa do Estado do Pará realizará, no próximo dia 14, em Itaituba, audiência pública para debater a questão dos garimpos na área do Tapajós.



A organização da audiência está a cargo do presidente da Comissão, deputado Ronie Silva (MDB), e Wescley Tomaz (PSC), que tem base eleitoral na região.