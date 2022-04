'Meu apoio ao Bolsonaro não me torna um ‘bolsominion’', diz Silas Malafaia

Qualificação profissional

Residentes do Hospital Ophir Loyola são aprovados em mestrado da Uepa, após atuarem em enfermagem em atenção ao câncer.

Leitura na maturidade

Pesquisa realizada pelo Observatório do Livro aponta que os idosos leem dez vezes mais do que a média da população brasileira.

Silas Malafaia (J. Bosco)

"Meu apoio ao Bolsonaro não me torna um ‘bolsominion’. Se tiver de criticar, critico.”

SILAS MALAFAIA, pastor e principal liderança da Igreja Vitória em Cristo, ao afirmar que vai apoiar o presidente nas eleições deste ano, mas que ele não diz “amém” a tudo o que o chefe do Executivo diz e faz.

SANTO

POPULAR

Hoje é dia de São Jorge, um dos santos mais populares da Igreja Católica. Em Belém haverá programação na paróquia em homenagem ao “Santo Guerreiro”, na Marambaia. Às 15 horas, o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, presidirá a missa e, às 17h, sairá a carreata com a imagem do padroeiro em procissão pelo bairro. A missa de encerramento da festividade será às 19h, presidida pelo padre Francisco Barbosa, diretor geral da Congregação dos Padres Joseleitos de Cristo, responsável pela paróquia.

CÍRIO

VOLUNTÁRIOS

Será no próximo dia 4 de junho a segunda edição do ano do projeto “Círio Solidário”, realizado pela Diretoria da Festa de Nazaré. Desta vez a ação está marcada para a chamada região episcopal de São João Batista, na Paróquia da Imaculada Conceição, distrito de Outeiro, na região das ilhas de Belém. A Diretoria da Festa está animada para o evento, graças aos números da primeira edição, no dia 19 de março, que levou para os moradores do bairro Icuí-Guajará cestas básicas, livros e sopas, em uma ação com mais de 400 voluntários que realizaram 1,4 mil atendimentos, incluindo emissão de documentos e atendimentos médicos.

PIPAS

REDE

Nem mesmo o inverno amazônico, ainda mais forte neste ano, deu recuo significativo aos adeptos da pipa, prática que antes era muito mais vista no verão. Prova disso são as interrupções de energia elétrica causadas por acidentes com as pipas. Só de janeiro a março deste ano foram 1,3 mil registros de falta de energia no Pará. A capital, Belém, concentra o maior volume de casos. Foram 192 casos de falhas no serviço devido às pipas usadas próximas à fiação elétrica. Santarém, no oeste do Estado, aparece em segundo lugar, com 147 registros. Marabá e Castanhal vêm em seguida com 41 e 37 casos, respectivamente.

ACIDENTES

Os números são do último levantamento feito pela Equatorial, distribuidora de energia no Pará. Em 2020, mesmo com o isolamento social por causa da pandemia, foram registradas 7,9 mil ocorrências. Já em 2021 o número aumentou para 8,9 mil em todo o Estado. Os altos índices de queda de energia envolvendo uma das brincadeiras preferidas, principalmente por crianças, preocupam também as autoridades de saúde, já que o risco de acidentes nas tentativas de resgates das pipas é muito alto.

REALITY

STARTUP

A Rede Globo/TV Liberal exibe hoje, durante o programa É de Casa, o primeiro episódio do reality show “Expo Favela – O Desafio”. O representante do Pará na disputa é o “Ação Parceiros”, que concorre com outras nove startups de diferentes regiões do País. Os participantes foram selecionados durante o evento Expo Favela, que reuniu 300 iniciativas de todo o Brasil. No reality, os concorrentes vão apresentar seus negócios para quatro jurados. O vencedor receberá uma premiação de R$ 80 mil.

DÍVIDAS

BÁSICAS

Estudo da Serasa Experian mostra que a média de dívidas dos brasileiros com CPFs negativados girou em torno de R$ 4 mil, no mês de março, o que representou aumento de pouco mais de 3% no comparativo com abril de 2020, pico da inadimplência durante a pandemia de covid-19. Pelo segundo mês seguido, o número de inadimplentes passou dos 65 milhões. Agora são 65,69 milhões de brasileiros com o “nome sujo”. Empréstimos e compras nos cartões de crédito respondem pelo maior volume da dívida, mas cerca de 25% dos inadimplentes deixaram de pagar contas básicas, como água e luz.

BRANDING

AMAZÔNIA

Artigo escrito por membros do Grupo de Pesquisa “A Amazônia no Antropoceno”, da Universidade Federal do Pará e da Agência Libra Branding, foi selecionado para ser apresentado no VI Congresso Internacional de Branding, em Lages-SC. O evento, que será realizado na semana que vem, vai debater as tendências sobre marcas e gestão no mercado mundial. Nomeado de “O Branding para Negócios da Bioeconomia: democratizando conceitos e ferramentas para potencializar a performance mercadológica de produtos dos biomas brasileiros”, o artigo defende a tese de que branding e bioeconomia estão diretamente ligados e são o futuro dos negócios, pois refletem na geração de valor dos produtos e nos potenciais impactos positivos.

Em poucas linhas

► Cursos gratuitos de qualificação profissional estão com as inscrições abertas em Conceição do Araguaia, no sul do Pará, com 390 vagas, opções que vão de soldador a mecânico industrial.

► Os cursos serão ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

► A Divisão de Fiscalização e Controle (DFC) que pertence ao Departamento de Análise de Projetos e Fiscalização da Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb) passa a contar com atendimento via WhatsApp.

► O novo atendimento vai fornecer informações e tirar dúvidas sobre obras particulares irregulares em Belém. Os números para atendimento são (91) 98417-9429 e 3039-3734, de segunda a sexta-feira, das 8 às 13h.

► O campus de Castanhal da Universidade Federal do Pará (UFPA) está ofertando um programa gratuito de exercícios físicos, como dança e caminhada, para pessoas idosas com ou sem diagnóstico da doença de Parkinson.

► O programa, da Faculdade de Educação Física da UFPA, tem atividades duas vezes por semana. O canal de WhatsApp para inscrição é (91) 981727263. No caso de pessoas com Parkinson, é necessário laudo médico para a prática de exercícios físicos.

► Muita gente procurou ontem os postos de atendimento para tomar a vacina contra a influenza.

► Houve longas filas, mas o atendimento foi rápido e sem atropelos.

► Pessoas com mais de 60 anos e que já tomaram a terceira dose da vacina contra a covid-19 puderam tomar a quarta dose.

► A Fundação Cultural do Pará recebe hoje e amanhã a 8ª edição da Feira de Empreendedores LGBTQIA+.

► Mais de 100 empreendedores vão expor seus produtos. Haverá também shows, desfiles de moda e oficinas.