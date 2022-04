'Mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o correto', diz André Mendonça

Melhoria a beneficiários

O INSS pretende agilizar seus serviços. Entre as medidas, está a dispensa da emissão de parecer conclusivo da perícia médica.

Cinema brasileiro

Dirigido por Lázaro Ramos, o filme “Medida Provisória” fica em cartaz até o próximo dia 27, no Cine Líbero Luxardo, do Centur.

André Mendonça (J.)

"Mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o correto”

ANDRÉ MENDONÇA, ministro do Supremo Tribunal Federal, ao explicar seu voto a favor da condenação do deputado governista Daniel Silveira (PTB-RJ). Indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para o posto, o magistrado, que também é pastor, argumentou que, como cristão, não foi “chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas determinadas”. E como jurista, “a avalizar graves ameaças físicas contra quem quer que seja”.

VACINA

ATENÇÃO



Moradores de Belém com mais de 60 anos e que já tomaram a terceira dose da vacina contra a covid-19 há pelo menos quatro meses poderão, a partir de hoje, receber a quarta aplicação. O anúncio foi feito ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. A dose de reforço estará disponível também para trabalhadores da saúde, além de gestantes e mulheres que deram à luz há menos de quatro meses.



REFORÇO



O município reforça que quem ainda não completou o esquema de imunização contra a covid-19, ou seja, não tomou sequer as duas primeiras doses, deve procurar um ponto de atendimento o mais rápido possível. O avanço da cobertura vacinal tem reduzido drasticamente os números de internações por covid-19 no País e permitido a flexibilização de medidas como o uso de máscaras, mas os especialistas alertam que, para evitar retrocessos no controle da pandemia, é necessário não se descuidar da vacinação.

OURO

AÇÃO



O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, colocou em pauta para julgamento na próxima segunda-feira, 25, duas ações que envolvem a mineradora canadense Belo Sun, que pretende instalar uma mina de ouro a céu aberto na região da Volta Grande do Xingu. As ações foram propostas pelo Ministério Público Federal. Uma delas pede que o projeto seja submetido à consulta prévia, “livre e informada” junto aos povos e comunidades que serão atingidos pelas atividades na mina.



Ibama



Outra ação defende que o licenciamento seja feito pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e não pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas). O argumento para a federalização da licença é que o projeto atinge territórios indígenas.

ELEIÇÕES

FEDERAÇÕES



O Tribunal Superior Eleitoral começou a análise dos pedidos de homologação de federações partidárias. Foram três os pedidos formalizados. A primeira reúne PSDB e Cidadania; a segunda PT, PCdoB e PV e a terceira, Rede e PSOL. Diferentemente das coligações, as federações partidárias têm caráter nacional e preveem que as legendas atuem em conjunto nas casas legislativas por pelo menos quatro anos, ou seja, até a próxima eleição.



VOTOS



Embora os recursos dos fundos partidários e eleitorais, assim como os tempos de TV sigam separados, as federações permitem que as legendas se juntem para buscar votos, o que pode salvar os partidos menores que correm risco de desaparecer por causa da cláusula de barreira.

DESCONTOS

IMPOSTOS



O Conselho de Jovens Empresários (Conjove), braço da Associação Comercial do Pará, vai realizar entre os 25 e 29 de maio o Feirão dos Impostos, evento criado para chamar a atenção da população para a carga tributária brasileira e melhorar o debate sobre a qualidade dos serviços públicos financiados pelos tributos. O ponto alto do evento será a venda de produtos com descontos equivalentes ao percentual de impostos embutidos no preço final. Com isso, os empresários querem mostrar qual o real valor dos produtos e por quanto eles saem graças às taxas.

MALÁRIA

RECAÍDA



Trabalho realizado por pesquisadores do Instituto Evandro Chagas, em parceria com instituições como a Universidade Federal do Pará e o Ministério da Saúde, ganhou destaque em uma das mais renomadas revistas científicas do mundo na área de saúde, a The New England Journal of Medicine. O trabalho “Dose Mais Alta de Primaquina para Prevenir a Recaída da Malária por Plasmodium Vivax” analisou se o aumento de doses do medicamento usado no tratamento da malária poderia prevenir recaídas da doença.



TRATAMENTO



O estudo mostrou que pacientes que tomaram a dose mais alta do remédio tiveram até 95% menos chance de recaída. Os resultados podem ser usados como base para os protocolos de tratamento da doença e ajudar na criação de políticas públicas de controle da malária que ainda tem alto registro de casos, especialmente, na Amazônia.

Em Poucas Linhas

► O empresário que discursou na sessão solene da Assembleia Legislativa do Estado do Pará em homenagem à Associação Comercial do Pará foi Isan Anijar e não Nizan, como, equivocadamente, registrou a coluna na edição de ontem.



► A Secretaria de Estado de Saúde liberou R$ 6,2 milhões para o combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis. Os recursos serão destinados para reforçar a prevenção das ISTs, entre elas Aids e hepatite.

► Boletim da Defesa Civil do município de Santarém, oeste do Pará, apontou que, ontem, o nível do rio Tapajós ultrapassou as marcas históricas das cheias dos últimos 13 anos para o mesmo período. A régua da Agência Nacional das Águas (ANA), instalada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), marcou 7,97 metros. A cota de alerta do rio no município é de 7,10 metros. Historicamente, a maior cheia do rio Tapajós ocorreu em 2009, quando alcançou a marca de 8,31 metros, no final do mês de maio. Ainda assim, 2022 superou o nível desse marco para o período de 21 de abril, estando com cotas superiores às de 2009 e 2021, anos em que alcançaram 7,80 metros neste período. De acordo com o levantamento da Defesa Civil do município, realizado no mês passado, o número de famílias desalojadas em decorrência das fortes chuvas na cidade chegou a 102.

► Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Especial Exclusivo para o curso de Letras-Libras da Universidade do Estado do Pará (Uepa), voltado para pessoas surdas. As inscrições podem ser feitas até a terça-feira, 26, e as provas estão marcadas para 15 de maio. A Uepa é a primeira instituição da região Norte a realizar um Processo Seletivo específico para pessoas com deficiência auditiva.