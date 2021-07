'Mesmo com os incidentes, a democracia é robustecida', afirma Marco Aurélio Mello

Imagem emociona pacientes

Pacientes do Hospital Regional do Baixo Amazonas se emocionaram durante visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

Maior apreensão de drogas

A maior apreensão de drogas do país ocorreu em Deodápolis (MS), no fim de semana. A PM Rodoviária recolheu 36,5 t de maconha.

"Mesmo com os incidentes, a democracia é robustecida”

A frase é do ministro Marco Aurélio Mello, que se aposenta hoje do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele critica a “falta de temperança” do governo Bolsonaro, mas diz não ver risco de retrocesso.

TUCURUÍ

AEROPORTO

Atendendo a acordo judicial, a Eletronorte vai destinar R$ 794,5 mil para concluir as obras do aeroporto de Tucuruí, município sede de uma das maiores hidrelétricas do País. O prazo para conclusão do terminal é de um ano, mas a expectativa é de que em 60 dias a pista comece a receber voos comerciais. Durante audiência de conciliação na Justiça Federal, a Eletronorte se comprometeu a fazer o depósito judicial do dinheiro em 30 dias. A prefeitura local informou que pelo menos duas empresas aéreas já sinalizaram interesse em operar para o município. O acordo encerra ação movida pelo Ministério Público Federal contra a empresa.

AÇAÍ

TRANSPORTE

Moradores das Reservas Extrativistas Mapuá, Arióca Pruanã e Terra Grande Pracuúba, localizadas no arquipélago do Marajó, contam agora com o auxílio de três barcos no escoamento da produção de açaí, abundante naquela região. As embarcações têm capacidade para transportar até onze toneladas do fruto e foram doadas pelo Instituto Floresta Tropical (IFT) para as comunidades atendidas pelo projeto Florestas Comunitárias, com o apoio financeiro do BNDES, por meio do Fundo Amazônia.

SAÚDE

MANDATOS

O Conselho Estadual de Saúde do Pará (CES), que é o braço social de articulação e fiscalização das políticas públicas de saúde, decidiu prorrogar os mandatos dos atuais conselheiros. A entidade tomou a decisão com base na Resolução 654, do Conselho Nacional de Saúde, motivada, entre outras situações, pela permanência dos efeitos da pandemia da covid-19.

COMISSÃO

O pico da segunda onda de covid-19 ocorreu justamente no período de articulações municipais para a indicação de conselheiros, e com isso não houve tempo hábil para realização de conferências municipais e organização do processo eleitoral.

PARTOS

AUMENTO

O Hospital Abelardo Santos, que também é referência em obstetrícia no Estado do Pará, após a reestruturação de sua maternidade, teve até o mês de maio passado um aumento de 27% no número de partos registrados no setor, em relação ao mesmo período do ano passado. Só de janeiro a junho deste ano foram realizados 1.687 partos e 1.715 procedimentos obstétricos.

CACAU

PARCERIA

Depois de se tornar o primeiro estado produtor de cacau do Brasil, o Pará avança no aperfeiçoamento de todas as etapas da cadeia produtiva do cacau – do plantio à comercialização – por meio de qualificação técnica. A área de pesquisas do Laboratório de Análise Sensorial do Cacau (Labsenso), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, abriu suas portas para estudos em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA). Os primeiros estudos avaliam as possíveis diferenças nas qualidades físico-químicas, funcionais e sensoriais dos frutos.

RESULTADOS

Os resultados obtidos serão disponibilizados em breve, em duas dissertações de mestrado do Programa de Pós-Graduação de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Pará. O Labsenso analisa amostras e emite certificações que atestam características como cheiro, odor, cor e textura dos produtos, além das análises exigidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o que permite que produtores de boas amêndoas possam conseguir preços mais justos por seus produtos no mercado nacional e internacional.

Em poucas linhas

► Os convocados na segunda repescagem do Processo Seletivo (Prosel) 2021 da Universidade do Estado do Pará (Uepa) devem fazer a matrícula pela internet até hoje. O prazo, que se encerraria no sábado, foi prorrogado e consta na I Errata do Edital 40/2021, publicada no site da Uepa. Foram 818 pessoas convocadas, sendo 502 cotistas e 316 não cotistas.

► O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos anunciou que deu início às negociações para a implantação da Casa da Mulher Brasileira, em Breves. As tratativas envolvem Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Caixa Econômica Federal.

► A equipe do Grupo de Gestão Operacional do TerPaz, da Secretaria de Segurança do Pará, visita, nesta semana, os municípios de Canaã dos Carajás e Parauapebas. As duas cidades são candidatas a receber as chamadas Usinas do TerPaz, espaços onde serão ofertados serviços públicos como atendimento médico e atividades de esporte e lazer.

► Apenas na primeira semana do verão 2021 foram registradas 3.652 advertências pelo Corpo de Bombeiros aos veranistas que se colocaram em situações de risco nas praias. No mesmo período foram registrados 72 acidentes com animais aquáticos, 28 crianças perdidas e localizadas, e houve um afogamento e um óbito.

► A Prefeitura de Bragança lançou o Guia Turístico Digital, totalmente linkado às redes sociais e de navegação. O guia está disponível on-line via link ou QR Code. O guia traz um amplo retrato das atrações da cidade, uma das mais procuradas nesta época do ano.