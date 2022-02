Médico sanitarista diz que já é possível ver o fim da pandemia

Pecuária verde

Acordo entre Ministério da Agricultura e BNDES incentivará redução de emissões de CO2 na pecuária bovina de baixo carbono.

Dengue em baixa

Caem em 45,38% os casos de dengue no Pará. Foram 201 nas seis primeiras semanas do ano contra 368 no mesmo período de 2021.

Daniel Becker (J. Bosco)

Sim, é possível que estejamos começando a ver o fim da pandemia.”

DANIEL BECKER,

médico pediatra e sanitarista, ao afirmar que os grandes centros de epidemiologia do mundo apontam nessa direção. Para o especialista, internações e óbitos por covid continuarão a existir, mas muito reduzidos, devido ao avanço da vacinação, principalmente com as doses de reforço. “É o momento de termos esperança e cautela ao mesmo tempo”, completa.



OAB

ESCOLHA

Segue intensa a movimentação entre os advogados que desejam disputar a vaga deixada pelo desembargador Milton Nobre no Tribunal de Justiça do Pará. A cadeira pertence ao chamado Quinto Constitucional, ou seja, a escolha caberá à Ordem dos Advogados do Brasil no Pará. Os interessados devem fazer a inscrição junto à Ordem; os doze mais votados passam por sabatina no conselho seccional que, em seguida, elabora lista sêxtupla a ser enviada ao Tribunal. E então, os desembargadores fazem novo crivo para uma lista tríplice, enviada para definição do nome pelo governador do Estado. À coluna, a presidência da OAB-PA informou que ainda não há data prevista para o início do processo.

MULHER

Na última campanha para as eleições da nova diretoria da OAB, foi tema recorrente e de destaque a questão da representatividade feminina no Judiciário. Por isso, é forte a corrente que este poderá ser um dos critérios para escolha dos nomes, em conjunto com reconhecida carreira na área, experiência e conduta ilibada. Neste sentido, pelos bastidores do processo, inclusive na própria OAB, um dos nomes cogitados é da advogada e procuradora do Estado, doutora em Direito, Anete Penna, que vem sendo incentivada a apresentar o nome para a disputa assim que for lançado o edital de inscrição.

Eleição

COORDENADOR

O senador Paulo Rocha (PT) será o coordenador estadual da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República. O coordenador nacional será o senador amapaense Randolfe Rodrigues. Paulo Rocha cogitou disputar a reeleição ao Senado, mas, em reunião interna, o PT escolheu o deputado Beto Faro para a disputa. Amigos ainda tentam convencer Rocha a concorrer a uma vaga na Câmara Federal, mas o mais provável é que ele fique fora da disputa para se concentrar na organização do palanque de Lula no Pará.

Marajó

ABUSO

Não bastassem os muitos problemas com transportes para levar os turistas até o Arquipélago do Marajó, os que conseguem chegar estão tendo problemas inusitados, na cidade de Soure. A coluna recebeu várias denúncias de grupos que foram impedidos de conhecer as paradisíacas praias de Caju, Una e Céu, porque a rodovia estadual de acesso atravessa uma fazenda particular, onde foi instalada uma porteira e por ela só entra quem é convidado.

COMUNIDADES

Consultada sobre a situação, a Prefeitura de Soure informou que vem tentando dar solução ao imbróglio, mas tem esbarrado na força das comunidades, que aparentemente já se aliaram aos proprietários da fazenda. A prefeitura estuda acionar a Justiça, caso não consiga resposta às tentativas de diálogo.

Interior

O Sebrae o Pará realizou, na última sexta-feira, 25, a cerimônia de entrega do “Inventário de Ofertas Turísticas” do município de Castanhal. O documento reúne o panorama da infraestrutura de apoio ao Turismo, com informações também sobre lazer. O trabalho é fruto de consultorias do Sebrae no Pará em parceria com a Prefeitura de Castanhal e Secretaria de Estado de Cultura (Secult), com apoio também da Associação Comercial e Industrial de Castanhal (Acic). Castanhal é um dos nove municípios que recebem as ações do programa “Cidade Empreendedora”. Liderado pelo diretor-superintendente Rubens Magno, o Sebrae tem trabalhado para fortalecer suas ações nos 144 municípios do Estado.

Eleições

CENÁRIOS

Os institutos de pesquisa do Pará já trabalham a todo vapor para fornecer números e informações que ajudarão na tomada de decisões de partidos e candidatos para as eleições de outubro deste ano. Segundo pesquisador da área de Ciência Política, que atua em um desses institutos, este ano há uma forte tendência de a eleição para presidente se refletir na escolha do governador, como ocorreu no passado com a eleição de Almir Gabriel, embalado pela onda de Fernando Henrique Cardoso; a de Ana Júlia Carepa, alinhada ao presidente Lula, e, agora, cenário parecido se desenha com as disputas nacionais entre candidatos alinhados ao presidente Jair Bolsonaro, ao ex-presidente Lula e ao ex-juiz Sergio Moro.

EM POUCAS LINHAS