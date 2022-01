Médica cotada para o MS atribui menor impacto da Õmicron à vacinação

Idosos na era digital

Pesquisa aponta que os aplicativos mais usados por idosos brasileiros são as redes sociais (72%); transporte (47%); e bancário (45%).

Inflação do aluguel em alta

Duas ações aguardam análise do STF para substituir o IGP-M pelo IPCA no reajuste dos contratos de aluguel deste ano.

"As UTIs estão atualmente só com casos de covid entre os não vacinados”

LUDHMILA HAJJAR, intensivista e cardiologista, ao explicar a diferença no impacto da contaminação pela variante Ômicron entre vacinados e aqueles que não receberam o imunizante ou que não completaram o ciclo de vacinação. A médica, que chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde no lugar do ex-ministro, o general Eduardo Pazuello, em março de 2021, afirma que quem está vacinado dificilmente piora para o estágio mais avançado da covid-19.

Cheias

Cadastro

Técnicos da Defesa Civil Estadual participaram, ontem, de um treinamento e iniciaram a visitação aos abrigos para famílias afetadas pelas enchentes em Marabá, região sudeste do Pará, onde eles já começaram a fazer o cadastramento para que os atingidos recebam o auxílio do programa “Recomeçar”, oferecido em caráter emergencial pelo Governo do Pará. O programa concede auxílio financeiro de um salário mínimo, em parcela única, para as famílias que tenham renda mensal de até três salários mínimos e residem nos imóveis atingidos cheias dos rios Itacaiúnas e Tocantins.

Reforço

Para agilizar o cadastro, que recomeça hoje, e evitar que as famílias precisem se deslocar até a sede da Defesa Civil municipal, um efetivo de 100 homens do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Pará deve chegar hoje a Marabá para dar apoio ao trabalho de cadastramento, além de reforçar as ações de apoio às famílias nas áreas afetadas. As enchentes já deixaram oito municípios em situação de emergência. Além de Marabá, também é de alerta a situação em Aveiro, Rurópolis, São João do Araguaia, Itupiranga, Pau D’Arco, Bom Jesus do Tocantins e Trairão, todos atingidos por chuvas intensas, alagamentos e inundações.

Forças Armadas

Repercussão

A reportagem especial de domingo, 16, em O LIBERAL, do “Liberal Amazon”, foi o assunto mais comentado durante um almoço de oficiais-generais das Forças Armadas, que servem na Amazônia Oriental. Entusiastas da matéria não economizaram elogios aos enfoques dados ao combate ao narcotráfico internacional, prevenção aos crimes contra o meio ambiente e, especialmente, as missões de apoio às populações ribeirinhas e indígenas.

Liberal Amazon

O “Liberal Amazon” é uma série de reportagens especiais em formato bilíngue e integrado em multiplataformas, que, desde maio passado, vem sendo publicada aos domingos em O LIBERAL, no portal OLiberal.com e nas redes sociais, chegando em diferentes formatos na versão em inglês e mais de 70 países.

O Liberal

Premiado

O site nacional “Jornalistas & Cia” divulgou sua pesquisa anual que mostra e ranqueia os veículos de comunicação mais premiados no Brasil. No ranking nacional das regiões, o jornal O LIBERAL é o terceiro mais premiado da região Norte, e o primeiro no Pará. O LIBERAL é também o único jornal impresso do Norte nessa lista, e entrou na relação pelo prêmio Vladimir Herzog de Fotografia, conquistado em 2021, devido à foto de capa de reportagem do especial Liberal Amazon. No ranking nacional geral, a TV Globo voltou à primeira posição, após perder a liderança para o jornal Folha de S. Paulo, em anos anteriores.

Porto

Acesso

Para melhorar o tráfego dos veículos pesados que seguem para o porto de Vila do Conde, município de Barcarena, o governo do Estado deu início à pavimentação da chamada rodovia “Perna Leste”, obra que foi retomada no ano passado e já atingiu os primeiros oito quilômetros de asfalto. O trecho total da via tem 50 quilômetros que ligam o entroncamento da Alça Viária até a rodovia PA-140. Como essa ligação não tem a necessidade de travessias por balsas, a pista vai reduzir muito o percurso e o tempo da viagem. O asfalto está sendo feito para suportar caminhões de alta tonelagem, o que vai contribuir também para retirada dos veículos pesados que atualmente trafegam por Vila do Conde, em Barcarena.

Esquadra

Alternativa

Sonho antigo do alto comando da Marinha do Brasil, mas com alto custo de realização, a implantação de uma segunda esquadra no País, na Amazônia, para ampliar a mobilidade na região, pode ter uma alternativa. A visão em discussão atualmente é descentralizar os navios da atual esquadra, sediada no Rio de Janeiro e, para isso, o porto da Sotave, na ilha de Outeiro, em Belém, poderia ser uma futura opção nesse cenário que, por enquanto, é de análise de viabilidade.

