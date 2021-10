Votação na Câmara

Nesta semana, os deputados analisarão os vetos presidenciais sobre o financiamento da campanha eleitoral no valor de R$ 5,7 bilhões.



Proteção às mulheres

O Tribunal de Justiça do Pará capacitou os membros das comissões de prevenção e

enfrentamento dos assédios moral e sexual.



"Me levar à CPI foi um tiro no pé. Se arrependeram.”



LUCIANO HANG,

após prestar depoimento à CPI da Covid no Senado. O empresário foi convocado para dar esclarecimentos sobre integrar um suposto gabinete paralelo – formado por pessoas que teriam aconselhado o presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia – e de ter financiado esquemas de fake news. “São umas histórias sem pé nem cabeça”, afirma Hang, que se sentiu “massacrado e humilhado” por senadores.



ÔNIBUS

PREOCUPAÇÃO



O pedido feito pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) para aumentar a tarifa do transporte público, dos atuais R$ 3,60 para R$ 4,87, deixou usuários preocupados. Além de o momento ser de contenção de gastos por causa da crise gerada pela pandemia, os passageiros reclamam que não há a devida contrapartida do setor com a melhoria da qualidade do serviço, considerada bem abaixo do desejável. Na semana passada, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, negou que já tenha batido o martelo em torno do novo valor da tarifa. Anunciou que o pedido das empresas será alvo de estudos que levarão em conta a realidade socioeconômica dos passageiros.



PARTIDOS



O assunto tem sido acompanhado de perto por centrais sindicais e representantes de partidos de todos os matizes ideológicos. A vereadora Bia Caminha (PT), por exemplo, tem pedido aos usuários que enviem, para ela, fotos dos veículos em más condições de uso para apresentar como argumento contra o possível reajuste. Caso o aumento seja aprovado é grande a mobilização para evitar que o valor entre em vigor.



SITE

INVASÃO



O portal do governo do Amapá foi invadido por hackers na última sexta-feira. Os invasores alteraram a página principal do portal, ato conhecido como “defacement”, usado pelos hackers para demonstrar que um site foi hackeado. Esse tipo de ação pode ser apenas para mostrar que há vulnerabilidade na segurança do sistema e deixar mensagens de cunho político como se fosse uma “pichação digital”, mas também pode indicar ações mais graves como a destruição e furto do banco de dados.



ENERGIA SOLAR

FINANCIAMENTO



O Senado aprovou, na quinta-feira, 30, em sessão semipresencial, projeto de lei que incentiva a produção e uso de energia solar, por meio do financiamento imobiliário. Pelo projeto, será permitida a inclusão do valor referente à aquisição e à instalação de sistema de energia solar fotovoltaica no financiamento do imóvel para moradia, por meio do Sistema Financeiro da Habitação. O projeto foi aprovado com três emendas, uma delas do senador Paulo Rocha (PT-PA), que sugeriu beneficiar também imóveis rurais. A autoria do projeto foi da senadora Kátia Abreu (PP-TO).

ELEIÇÃO

GOIANÉSIA



O Tribunal Regional Eleitoral promete anunciar até às 17h30 deste domingo, o resultado da eleição suplementar de Goianésia do Pará. Os 19.913 eleitores do município devem voltar hoje às urnas para escolher novamente prefeito e vice-prefeito. O mais votado na eleição do ano passado teve o registro cassado pela Justiça. Cinco chapas estão na disputa.



DEPRESSÃO

PESQUISA



A juventude nunca esteve tão adoecida psicologicamente, segundo uma pesquisa realizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). O estudo revelou aumento de 90% nos casos de depressão. Já as queixas de ansiedade e estresse duplicaram entre março e abril de 2020. O cenário é grave, mas acaba ofuscando outra realidade tão ou mais preocupante: os problemas de saúde mental enfrentados por idosos. A pesquisa usou dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2019, segundo os quais, a população entre 60 e 64 anos é a mais afetada pela depressão. A doença atinge 13% dos idosos.



INVISIBILIZADOS



Durante a pandemia de covid-19, o isolamento social ainda mais forte entre a população acima de 60 anos foi um dos fatores que ajudaram, segundo a pesquisa da Uerj, a aumentar os sintomas relacionados à depressão, ansiedade e impactos na funcionalidade e independência dessas pessoas. O tema, contudo, é pouco debatido, graças ao fato de que os mais velhos ainda são invisibilizados, uma contradição de um Brasil que, em nove anos, até 2030, será um país de idosos, graças ao aumento da expectativa de vida. Na análise, os pesquisadores apontam que é urgente discutir as condições em que vivem os idosos, sobretudo em relação à saúde mental.





EM POUCAS LINHAS

- O Grupo Liberal irá realizar, em breve, ampla pesquisa de opinião com a população.mA ideia é mapear o cenário político, mas também coletar informações sobre consumo, mercado e perspectivas para 2022.



- A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) será responsável pela Comunicação de Vendas do Departamento Estadual de Trânsito. Trata-se de uma ação integrada entre cartórios e Detran para tornar mais rápido e seguro o processo de transferência de veículos. A Fadesp foi responsável pelo desenvolvimento do novo sistema.



- Estão abertas as inscrições para dois grandes eventos on-line na área da contabilidade pública. Um deles é o 11º Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público, que será realizado de amanhã até a próxima sexta-feira.



- No dia 7 de outubro será realizado o 4º Encontro Brasileiro de Contadores Públicos.

- A Secretaria do Tesouro Nacional irá apresentar, em um congresso internacional, a nova norma de custos para o setor público. Será durante mesa-redonda coordenada pela professora e doutora em desenvolvimento socioambiental, Leila Márcia Elias.

- O Ministério Público do Trabalho lançará, amanhã, a Campanha Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. O objetivo é alertar sobre a importância da prevenção de acidentes nos estabelecimentos escolares.

- Barcarena vai ganhar um abatedouro de frango para uso público. O edital de licitação deve ser lançado nesta semana. O abatedouro será construído em uma área de 519,40 metros quadrados. O investimento é superior a R$ 490 mil.