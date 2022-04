'Me causou até uma surpresa', afirma Roberto Campos Neto sobre o ICPA de março

Medicina alternativa

Sessão no Senado defende o estímulo à homeopatia, fim do preconceito, além de facilitar o acesso ao tratamento pelo SUS.

O machismo mata

Feminicídios deixaram 2,3 mil órfãos em 2021 no Brasil, aponta estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Roberto Campos Neto (J. Bosco)

"Me causou até uma surpresa”

ROBERTO CAMPOS NETO, presidente do Banco Central, ao comentar que o resultado de março do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), a inflação oficial do País, surpreendeu até mesmo os economistas da instituição. Neto também destacou a alta dos combustíveis, dos vestuários e da alimentação fora de casa. “A realidade é que nossa inflação está muito alta”, afirmou.

ENTREVISTAS

PRESIDENCIÁVEIS

Ao entrevistar, ontem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, o Grupo Liberal concluiu a série de entrevistas com os principais postulantes ao Palácio do Planalto. Com isso, os veículos do grupo tornaram-se os primeiros do País a abrir espaço para todos os nomes mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto.



SABATINAS



Desde o ano passado, os jornalistas do grupo já sabatinaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), João Doria Junior (PSDB) e o também tucano Eduardo Leite, que chegou a cogitar a disputa à presidência, mas foi derrotado por Doria nas prévias do partido. Também foi entrevistado o ex-juiz Sergio Moro. Todas as entrevistas seguem disponíveis no portal OLiberal.com.



REPERCUSSÃO



A entrevista com Bolsonaro ao Grupo Liberal ganhou repercussão em todos os principais veículos de comunicação do Brasil. A maioria deles destacou o fato de o presidente confirmar que, neste momento, o general Braga Netto, recém-filiado ao PL, é o nome mais cotado para compor a chapa governista disputando a vice-presidência. “Não é um vice para ajudar a ganhar eleição, mas sim ajudar a comandar o País”, disse o chefe da Nação, que também confirma nova visita ao Pará no próximo dia 28. Ele irá ao município de Paragominas, onde fará a entrega de títulos de terra.

VISITA

DEPUTADO



O deputado federal André Janones (Avante-MG) passou o fim de semana no Pará e, ontem, fez visita à sede do Grupo Liberal. Janones tem se apresentado como pré-candidato à Presidência e viajado pelo País para discutir possíveis alianças. O parlamentar afirma que as viagens têm também a função de ouvir as demandas das diferentes regiões para elaboração do programa de governo.

EMAÚS

50 ANOS



O Movimento República de Emaús começou a divulgar, ontem, um vídeo dos 50 anos de atuação da organização não governamental fundada pelo padre Bruno Sechi. O vídeo foi gravado pelo ator Selton Mello, que fala do trabalho do movimento criado para promover educação, lazer, arte e bem-estar de forma inclusiva para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. No vídeo, o ator também lembra da importância das doações para que esses projetos continuem a ser desenvolvidos.

LEGADO



A fala de Selton Mello traz várias imagens de momentos importantes da história do movimento com o padre Bruno Sechi, que morreu em maio de 2020, aos 80 anos, após complicações da covid-19. Desde então, o movimento tenta levar adiante o legado deixado por padre Bruno, trabalho que precisa de toda a ajuda possível para seguir adiante, fazendo a diferença na vida de crianças e jovens da periferia.

TEMPORAIS

GRANDE BELÉM

A segunda-feira foi mais um dia de chuvas intensas e muitos transtornos para os moradores da Região Metropolitana de Belém e, para quem sofre com os alagamentos, as notícias não são animadoras. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu ontem novo alerta de chuvas intensas para os próximos dias. No momento, o aviso é de bandeira amarela, que significa grau de severidade para perigo potencial. A previsão de chuvas deve ficar em torno de 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia com ventos que podem chegar a média de 40 a 60 quilômetros por hora. As principais regiões afetadas, segundo o Instituto, serão a Grande Belém, nordeste, sudeste e sudoeste paraense.

DIREITO

TRIBUTARISTA



Artigo produzido pela jovem advogada Amanda Atena passou em rigorosa seleção técnica e foi aprovado para publicação na primeira edição da Revista de Direito Tributário da Associação dos Advogados Tributaristas do Pará (AATP). A cerimônia que marca o lançamento, que terá breve explanação do tema do artigo, será realizada no dia 4 de maio, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PA). O artigo de Amanda foi um dos três aprovados, após dezenas de inscrições com o edital de chamada, publicado em novembro de 2021. O texto aborda a relação entre direito tributário e mineração, envolvendo a polêmica Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM).

Em Poucas Linhas

► A Prefeitura de Belém publicou, ontem, no Diário Oficial do Município, a portaria com os feriados e pontos facultativos da Semana Santa e Tiradentes, além do funcionamento dos órgãos públicos municipais da Administração Direta e Indireta durante esse período. Os expedientes estão facultados nos dias 14 deste mês, Quinta-feira Santa, e 22, a sexta-feira após o feriado de Tiradentes, 21 de abril. Ainda de acordo com a Portaria, a exceção do ponto facultativo fica para as unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população, como fiscalização e Departamento de Feiras, Mercados e Portos da Secretaria Municipal de Economia (Secon).



► Abril é mês de aniversário do Arquivo Público do Estado, que este ano completa 121 anos. A programação especial conta com visitas guiadas hoje e amanhã, a partir das 9h, e ainda com a exposição “Educação no Pará: história, significação e memória na documentação do Arquivo Público”. Para participar é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação na entrada.



► Mutirões de atendimentos do projeto E + Comunidade, da Equatorial Pará, estarão até dia 14 em Belém e Ananindeua, com serviços de trocas de até cinco lâmpadas antigas por modelos novos, além de cadastro na Tarifa Social, que concede até 65% de desconto na conta de energia. Em Belém, os mutirões serão realizados no bairro do Telégrafo e no Parque Verde. Já em Ananindeua, as ações serão no Shopping Metrópole.



► A comunidade Laguinho, na Área de Proteção Ambiental (APA) Jará, em Juruti, no oeste do Pará, fez no último domingo a soltura de mais de 3 mil filhotes de quelônios nas águas que circundam o rio Amazonas. A iniciativa é da própria comunidade e tem apoio da Prefeitura Municipal, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e da Alcoa Foundation. A soltura é feita desde 2013.