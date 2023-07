'Manifestação deprimente e cheia de preconceitos', diz Eduardo Leite sobre postagens de Jean Wyllys

Artes urbanas

O projeto Arte em Cores apoiará 75 artistas visuais de Belém e 15 cidades. As inscrições são até 7/8, no site do Instituto Cultural Vale.



Internacionalização

A Fapespa abre 45 bolsas à Ufopa, Unifesspa e UFPA, para alunos de doutorado e mestrado do Programa de Mobilidade Internacional.

Eduardo Leite (J. Bosco)

"Manifestação deprimente e cheia de preconceitos, em incontáveis direções”.

EDUARDO LEITE, governador do Rio Grande do Sul, sobre postagens feitas pelo ex-deputado federal Jean Wyllys, em troca de farpas nas redes. Leite entrou com representação no MP-RS contra Wyllys, por declarações homofóbicas.

METRÓPOLES

PATRIMÔNIO



Novo ministro do Turismo, o agora deputado licenciado Celso Sabino, do União Brasil do Pará, tem chamado a atenção da mídia nacional pelo aumento de seu patrimônio nos anos da gestão de Jair Bolsonaro, de quem foi muito próximo. Em 2018, quando se elegeu deputado federal pela primeira vez, Sabino declarou à Justiça Eleitoral ter bens que somavam R$ 1,5 milhão. Em 2022 a declaração passou para R$ 4,4 milhões. No ano passado, quando presidiu a Comissão Mista de Orçamento do Congresso, que analisa o planejamento financeiro do governo federal, o paraense foi um dos parlamentares que mais indicaram verbas do chamado orçamento secreto, com R$ 27 milhões. As informações são do portal Metrópoles.

ATERRO

OFÍCIO

Sobre a possibilidade de prorrogação do funcionamento do aterro sanitário de Marituba, hoje gerenciado pela empresa Guamá Tratamento de Resíduos, a coluna obteve com exclusividade um ofício encaminhado pela empresa simultaneamente à Procuradoria-Geral do Estado do Pará, ao Ministério Público do Estado do Pará e às prefeituras de Belém, Ananindeua e Marituba. No documento, a empresa inicialmente dá a impressão de que é contra a prorrogação, mas no detalhamento mostra que está disponível para atuar na prorrogação sob certas condições, especialmente financeiras. Em determinado trecho, a Guamá claramente admite a possibilidade de prorrogação da operação, mas vincula isso, além das formalidades, ao reajuste do valor pago pelas prefeituras, cenário idêntico ao ocorrido no final do ano de 2018.



RESPOSTA



Da parte do MPPA, ainda na sexta-feira, o 15º procurador de Justiça Cível, Waldir Macieira da Costa Filho, fez uma petição ao desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, que atua no caso no Judiciário, reforçando que o MPPA está atuando estritamente dentro das suas atribuições.



INTERESSES



Ele destaca que o MPPA atua na defesa dos interesses coletivos da sociedade em relação ao processo do aterro sanitário de Marituba, ressaltando que o órgão vai acompanhar de perto a atuação das partes, para que se tenha uma cidade limpa, ambientalmente sustentável e em que haja a coleta seletiva e manejo adequado do lixo da Região Metropolitana de Belém. “Este é o grande legado que todas as partes dos processos do aterro poderiam deixar”, diz o documento.



NOVO



Na mesma data, a prefeitura de Belém emitiu um comunicado de que firmou um acordo operacional, com o governo do Estado do Pará, para construir um novo aterro sanitário e também um novo modelo de tratamento de resíduos sólidos, mas não informou data de início nem de término da construção.



PRAZOS



Na nota, a Prefeitura de Belém disse que realizou consulta pública junto à população para o edital específico para coleta e limpeza da cidade, lançado em junho deste ano, e que visa modernizar a gestão de recolhimento, limpeza e destinação final dos resíduos sólidos na cidade. A nota diz ainda que “a Prefeitura está trabalhando com afinco para cumprir todos os prazos para a COP-30”, e “mais que isso, para a melhoria da qualidade de vida da população”.

IRITUIA

CONTRATOS

A Prefeitura de Irituia, no nordeste do Pará, publicou no diário oficial dois contratos destinados ao 37º Festival da Cultura Irituiense, ambos sem exigência de licitação. O primeiro, com a empresa F5 Produções e Eventos, foi firmado no valor de R$ 254.860,12, para contratação de estrutura de organização do evento. Já o segundo foi com a empresa AT Entretenimentos e Produção LTDA, no valor de R$ 110 mil, para contratação de shows do mesmo evento.



FRACO



Juntos, os dois contratos consumiram mais de R$ 364 mil de recursos do Fundo Municipal de Irituia, no evento realizado no período entre 14 e 16 de julho - e pelo qual o prefeito Marcos Tonheiro (PL) recebeu duras críticas em Irituia. O Festival da Cultura Irituiense foi considerado fraco, em relação às atrações das edições anteriores.

EM POUCAS LINHAS

► O governador Helder Barbalho reassume o governo hoje, após passar um período nos Estados Unidos, onde participou de um curso sobre Economia Verde na Universidade de Stanford. A primeira agenda após o retorno será no município de Afuá, no Marajó.



► Profissionais de saúde que atendem na Unidade de Pronto Atendimento na Sacramenta anunciaram que passarão a atender apenas os casos graves, classificados em laranja e vermelho. A medida é um protesto contra os atrasos dos salários. O último pagamento foi feito em 15 de abril.



► A prefeitura de Belém e o governo do Pará publicaram decreto com mudanças no expediente dos órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta para os dias de jogos da Seleção Brasileira de futebol feminino, na Copa do Mundo Feminina. A competição mundial foi aberta na Nova Zelândia, país que sedia o torneio junto à Austrália, e as brasileiras estreiam amanhã, às 8h, contra o Panamá. Assim, o expediente começará somente após a partida, às 11h. No dia 2 de agosto, quando o jogo começa às 7h, o expediente começará às 10h.



► O jurista e professor paraense Edmundo Oliveira, que atua nos quadros da Organização das Nações Unidas (ONU), fará a coordenação geral da “Reunião Preparatória do Fórum do Comitê da ONU”, que será em abril de 2024, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A reunião preparatória coordenada pelo professor Edmundo Oliveira será no próximo dia 9 de outubro, também no Rio de Janeiro.



► O Poder Judiciário do Pará lança amanhã o modelo nacional de mutirão carcerário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Mutirão Processual Penal, que se estende até 25 de agosto. O objetivo é desafogar os sistemas prisionais estaduais. A ação, de iniciativa do CNJ, ocorre em todo o País, em parceria com os Tribunais de Justiça, e inclui ainda Tribunais Regionais Federais.