'Mandato deve ser cassado somente por esta casa', ressalta Arthur Lira, presidente da Câmara

Até dia 26, o Parque Zoobotânico e outros espaços têm visita guiada, trilha, palestras e oficinas na Semana Nacional de Museus.



Alfabetização

A UFPA sediará em agosto, em Belém, edição do Congresso Brasileiro de Alfabetização. O tema: ‘Democracia, direito à leitura e à escrita’.

"Mandato deve ser cassado somente por esta casa”.

ARTHUR LIRA, presidente da Câmara, sobre o julgamento do TSE que decidiu, por unanimidade, cassar o registro de Deltan Dallagnol como deputado federal, na terça (16). Deltan pode ir à Casa apresentar a defesa.

FESTA

MIRA

A festa-ostentação que marcou os 35 anos de Parauapebas segue rendendo dor de cabeça ao prefeito do município, Darci Lermen (MDB), acusado de desperdício do dinheiro público com a programação, enquanto o município, um dos que mais recebem royalties da mineração no País, enfrenta índices pífios em áreas essenciais, como o saneamento. Depois do “maior churrasco do mundo” ter entrado na mira do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e virado alvo de procedimento preliminar que pode resultar em ação judicial, as atenções se voltam para os gastos com o show da atração nacional Léo Santana. Segundo o Diário Oficial de Parauapebas, o município pagou R$ 400 mil para garantir a apresentação. A oposição se prepara para exigir de Lermen o detalhamento dos gastos.

CENSO

PRORROGADO

A Prefeitura de Belém prorrogou o prazo para o Censo Previdenciário. Previsto para se encerrar na terça-feira (16), o censo vai se estender até 30 de junho deste ano. A medida foi tomada porque ainda há um grande número de segurados que não fizeram o recenseamento. O censo é obrigatório para servidores efetivos, aposentados e pensionistas da Prefeitura e da Câmara Municipal de Belém. Quem perder o novo prazo terá os pagamentos suspensos até regularizar a pendência.

EMPRÉSTIMOS

AUTORIZAÇÃO



Ficou para a semana que vem, possivelmente, na sessão da terça-feira (23), a votação no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Pará de duas autorizações para que o governo contraia empréstimos junto a instituições financeiras nacionais. As duas operações, que terão o governo federal como garantidor, somam quase R$ 3 bilhões. O primeiro empréstimo será de R$ 1,471 bilhão, a ser usado em obras de infraestrutura rodoviária. Já o segundo, de R$ 1,6 bilhão, será destinado ao programa “Asfalto por Todo o Pará”.



COMISSÕES



As duas autorizações já foram aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça da Alepa e ainda passarão, na próxima segunda, pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária - para, só então, serem votadas em plenário.

MEDICINA

SUSPENSO



O desembargador Souza Prudente, do Tribunal Regional da 1ª Região, suspendeu decisão que autorizava a Ulbra a iniciar as aulas de graduação em Medicina, no município de Santarém, oeste do Pará. A ação foi movida pela Advocacia Geral da União. A Ulbra havia ofertado 160 vagas para o curso, que começaria no próximo dia 22. A instituição já fez vestibular e iniciou na segunda (15) as matrículas.



REEMBOLSO



Em nota divulgada ontem, a instituição informou que vai recorrer da decisão e que os alunos já selecionados no vestibular manterão o direito à vaga. Também informou que os candidatos que desejarem desistir da participação nos processos seletivos “serão integralmente reembolsados, mediante requerimento formalizado à secretaria”.

PESCADO

ALTA

Duas das espécies de pescado mais consumidas em Belém - o filhote e a dourada - tiveram reajuste, neste ano, quase dez vezes acima da inflação, aponta pesquisa feita pelo Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em parceria com a Secretaria Municipal de Economia. No caso do filhote, o reajuste, entre janeiro e abril, foi de 23,40%. Já a dourada ficou 21,42% mais cara. A inflação no período foi de 2,42%.

HOSPITAL

FECHAMENTO

Com 51 anos de funcionamento em Capitão Poço, o hospital Aldomar Aarão Monteiro anunciou esta semana que encerrará atividades. O motivo seria a falta de recursos. Além de pacientes do próprio município, a unidade, conveniada ao Sistema Único de Saúde, recebia pessoas dos municípios vizinhos. No comunicado, a direção do hospital afirma que “os repasses feitos pelos Fundos Municipal e Estadual de Saúde são insuficientes para cobrir o mínimo de despesas mensais do estabelecimento”.

CARTÃO

PERFIL

Pesquisa realizada pelo grupo Serasa aponta que o cartão de crédito tem papel importante no orçamento familiar dos brasileiros, sendo usado, principalmente, para compras parceladas (61%) e consumos de bens essenciais (37%), como compras no supermercado, lojas de varejo e combustível. Contrariando todas as recomendações dos especialistas em economia doméstica, 14% dos usuários dizem usar o cartão como um complemento de renda.

EM POUCAS LINHAS

► A Assembleia Legislativa do Pará realiza, no próximo dia 26 de maio, sessão solene para comemorar os 100 anos da Basílica, atualmente chamada de Basílica Santuário de Nazaré. A sessão foi proposta pela deputada estadual Ana Cunha (PSDB).

► Falando na padroeira, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitará, nos dias 20 e 21 de maio, quatro regiões episcopais de Belém. As visitas da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré vão incluir as paróquias do Bengui, Catalina, Mangueirão, Sideral, Tenoné, Una, Cabanagem, Satélite e parte do Coqueiro. Esses locais são áreas que compõem a região Coração Eucarístico de Jesus. A chamada região episcopal Coração Eucarístico de Jesus tem atualmente como vigário o padre Humberto Paiva Brito, e é composta por 13 paróquias.

► O Tribunal de Justiça do Pará lançou pesquisa para traçar um perfil dos servidores e magistrados que formam o Judiciário paraense. A pesquisa “Judiciário é Diverso - Quem é você?” é coordenada pela Secretaria de Gestão de Pessoas. Os objetivos da sondagem do TJPA são “direcionar ações estratégicas, aprimorar a equidade e combater práticas discriminatórias”. A participação é voluntária e o questionário pode ser respondido até 30 de maio.

► Cumprindo agenda em Brasília, a deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) se reuniu com o ministro de Direitos Humanos e da Cidadania do governo federal, Silvio Almeida, e também com a secretária de Gestão do Sistema de Promoção da Igualdade Racial, ligada à mesma pasta, Iêda Leal. Na pauta, as ameaças e violência política contra mulheres negras, situação da qual a parlamentar paraense tem sido vítima.