Saúde dos bebês

Hoje, às 10h30, a Santa Casa faz um “amamentaço” em shopping de Belém para estimular o aleitamento materno.

Absurdo em Belém

O trânsito virou uma loucura na capital. Motoristas trafegam na contramão e ignoram os riscos de acidentes.

A cantora Anitta (J. Bosco)

Estou tão honrada! Mal posso esperar para ter minha estátua de cera no Madame Tussauds de Nova York.”

Essa mensagem postada em uma rede social é da cantora brasileira Anitta para anunciar que será uma estátua de cera no museu Madame Tussauds, de Nova York. Ontem ela compartilhou imagens da sessão de fotos para fazer o molde da estátua.

STF

Censura

O jurista Ives Gandra Martins criticou, ontem, a prisão preventiva do ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pela suposta participação em grupos que atuavam nas mídias sociais para criticar o STF, o Tribunal Superior Eleitoral e outras “instituições democráticas”. Para Gandra, que é um dos nomes mais respeitados do direito constitucional do país, a democracia é caracterizada por “aceitar todas as declarações, das menos agressivas às mais agressivas. Não havendo atentados contra a democracia, mas apenas maneiras de pensar diferentes, não pode haver censura”. A decisão de Alexandre de Moraes abre um perigoso precedente para a censura da liberdade de expressão pela Suprema Corte do Brasil.

VACINA

Terceira dose

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pediu informações à farmacêutica Pfizer sobre a aplicação da terceira dose da vacina desenvolvida pelo laboratório contra a covid-19, denominada Comirnaty. A solicitação foi feita para obter subsídios sobre o assunto envolvendo a análise feita pela autoridade sanitária dos Estados Unidos (cuja sigla em inglês é FDA).

interesse

O órgão norte-americano autorizou a aplicação da terceira dose do imunizante em determinados casos como, por exemplo, em pacientes transplantados, em tratamento contra o câncer e com sorologia positiva para o vírus HIV. O assunto interessa e muito ao Pará. No Estado, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), gerenciado pelo Ministério da Saúde, foram registrados 1.686 novos casos de HIV positivos apenas entre janeiro e junho deste ano.

IMUNIZANTES

Bahia

Depois de o Pará reivindicar ao Ministério da Saúde um tratamento isonômico no que diz respeito à distribuição de vacinas contra a covid-19, o que pode resultar no repasse extra de mais de um milhão de doses, foi a vez do governo da Bahia seguir no mesmo caminho. O governador Rui Costa (PT) usou uma rede social ontem para fazer críticas ao Ministério da Saúde. Segundo ele, seu Estado recebeu menos 930 mil vacinas contra a covid-19 do que deveria.

Ação

O petista afirmou que a Procuradoria-geral do Estado (PGE) da Bahia já analisa o fato e pode levar o caso ao Poder Judiciário. A PGE do Pará também chegou a elaborar uma ação judicial, mas tudo indica que o caso será resolvido por meio de negociação entre o governo estadual e o Ministério da Saúde.

ENERGIA

Bônus

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, anunciou que vai lançar em 1º de setembro um programa de bonificação para reduzir o consumo de energia. Consumidores que economizarem energia em horário de pico terão descontos nas contas de luz. O ministro justificou dizendo que o momento é delicado. Hoje, cerca de 85% da produção de energia do país vêm de fonte renovável. A participação das energias eólica e solar deve sair de 14% para 25% até 2030.

Apagão

O anúncio do possível desconto vem no momento em que o País passa pela maior crise hídrica dos últimos 91 anos. Em julho passado, uma pesquisa do Centro Brasileiro de Infraestrutura, com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, apontou que o Brasil está próximo de enfrentar um blecaute até o fim deste ano.

MILITARES

Vade mecum

Poucos sabem, mas o Estado do Pará tem uma ampla legislação publicada para os militares das polícias e do Corpo de Bombeiros, e quase nenhum local de busca específica dessas leis. Uma das fontes de busca é o livro escrito pelo advogado e professor de Direito José Messias Gomes de Melo, que, nesta semana, dedicada ao advogado, lançou a edição atualizada com dispositivos que entraram em vigor até abril deste ano. São mais de mil páginas. De tão extenso, o volume foi relançado com o nome de “Vade Mecum do Militar do Estado do Pará”.

EM POUCAS LINHAS

► O deputado estadual Wanderson Chamon, o “Chamonzinho” (MDB), já recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde esteve internado após contrair a covid-19. Já em casa, o deputado se recupera bem.

► Uma equipe da TV Evangelizar, de Curitiba (PR), está em Ananindeua desde o último domingo produzindo imagens da cidade para o documentário “Obras de Deus”, que será exibido no final deste ano no canal local 51.1 digital.

► A visita dos produtores incluiu a pouco conhecida Ilha de João Pilatos, no bairro do Curuçambá. O programa, que será exibido como especial de final de ano, vai mostrar a história, belezas naturais e a religiosidade do município.

► A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua suspendeu, mais uma vez, o calendário de vacinas contra a covid-19 por falta de doses.

► Em Belém também não haverá vacinação hoje, e, na segunda-feira, 16, estão convocados somente os que irá tomar a segunda dose da vacina da AstraZeneca, dos vacinados até 26 de maio com a primeira dose.

► O canal secundário da rede britânica BBC, a BBC Two, está produzindo um documentário chamado “The Bolsonaros”.

► Segundo o site Televisual, o documentário será dividido em três episódios e vai narrar a história do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e de sua família, com ênfase nos três filhos também políticos, e até dos aliados deles.

► O documentário ainda não tem data certa para ser lançado, mas deve acontecer até o início do ano que vem.

► O livro “Elize Matsunaga, a Mulher que Esquartejou o Marido”, do jornalista paraense Ullisses Campbell, alcançou o primeiro lugar entre as publicações mais vendidas na pré-venda via site da Amazon.

► O lançamento da obra está previsto para o próximo dia 20.