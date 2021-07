'Mais fácil eu dar uma sova no meu marido que ele ousar levantar a mão.', diz Joice Hasselmann

Todo cuidado é pouco

Com o tráfego intenso, os condutores de veículos devem redobrar a atenção nas viagens em direção aos balneários.

"É mais fácil eu dar uma sova no meu marido que ele ousar levantar a mão para mim.”

Foi o que disse, ontem, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) ao se pronunciar sobre o que descreve como “ilações” reverberadas após a revelação de que ela sofreu fraturas. Ela acredita ter sido “vítima de um atentado”. O marido da parlamentar, o neurocirurgião Daniel França, passou a ser vinculado à agressão nas redes sociais. Joice rechaça essa versão.

Sem medo

Muitos ciclistas ignoram as ciclofaixas de Belém e pedalam entre os veículos que trafegam pela capital paraense.



IMÓVEIS

Rurais

Quase sete mil imóveis rurais no Estado do Pará devem emitir até 17 de agosto o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) referente a 2021. O documento comprova a inscrição das propriedades e posses rurais junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural, que é a base de dados do governo federal gerenciada pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária, na qual constam informações de áreas públicas e privadas. O CCIR atualizado é indispensável para desmembrar, arrendar, hipotecar ou vender imóvel rural, e até mesmo para homologação de partilha amigável ou judicial em casos de sucessão. As guias das taxas podem ser emitidas direto no site do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

SALINÓPOLIS

Sinalização

O Departamento Estadual de Trânsito prometeu concluir, na próxima semana, as obras de sinalizações horizontal e vertical do binário que dá acesso à praia do Farol Velho, em Salinópolis. Com a medida, as duas principais avenidas paralelas da área deixam de ter mão dupla e passam a ter sentido único, o que, segundo os técnicos do órgão, garantirá maior fluidez ao trânsito e facilitará a fiscalização, a fim de garantir o cumprimento da sinalização e dar segurança dos frequentadores da praia.

COVID-19

Memória

Pesquisas norte-americanas recentes apontam que cerca de 80% das pessoas infectadas pelo novo coronavírus desenvolveram sintomas ou sequelas neurológicas após a fase aguda, na chamada síndrome pós-covid. O percentual é o dobro do atestado em pesquisas anteriores. Nas atuais, a alteração de memória é uma das principais manifestações relatadas por pacientes após o término do ciclo da doença.

Explicações

O médico Eric Paschoal, neurocirurgião que atua no atendimento público do pós-covid no Pará, explica que isso ocorre porque o novo coronavírus chega em grande quantidade às células do sistema nervoso central. Por isso, pessoas com elevada carga viral têm maior pré-disposição a alterações da memória.

IEEP

Previsão

Deve ser concluída até o início do semestre letivo estadual, marcado para iniciar no próximo dia 2, a revitalização de um dos mais tradicionais colégios da capital paraense, o Instituto de Educação Estadual do Pará (IEEP), que funciona em um prédio histórico construído há 150 anos. Inaugurado em 13 de abril de 1871, pelo governador Joaquim Portela, então presidente da Província do Grão-Pará, é a segunda escola pública mais antiga do Pará. A obra tem financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

MOSQUEIRO

Recomendações

Para garantir a segurança dos veranistas, a Promotoria de Justiça de Mosqueiro, distrito de Belém, tem fiscalizado a infraestrutura da ilha durante a operação “Verão 2021”, o que será intensificado nos últimos dias das férias de julho. Os promotores de justiça Alan Feitosa e Nayara Negrão instauraram procedimento administrativo no último dia 20 para acompanhar as recomendações aos órgãos, entre as quais está o reforço nas ações do Batalhão da Polícia Rodoviária da Polícia Militar (PM), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Agência Distrital, Funpapa, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belém e outros.

Medidas

Entre as medidas requisitadas, caberá à Semob intensificar a fiscalização de ônibus e vans que tenham como destino a Ilha de Mosqueiro, com relação à lotação, uso de máscaras pelos passageiros, documentos de identificação e a presença de menores de idade desacompanhados. No ofício ao Batalhão da PM, o promotor Alan Feitosa requereu reforço do policiamento. Já à Agência Distrital, solicitou a manutenção dos sanitários no portal e as instalações de novos banheiros químicos, mais lixeiras e internet, para facilitar o acesso dos serviços da segurança pública.

EM POUCAS LINHAS

► A Associação de Moradores da Rua da Horta, no bairro da Pratinha 1, denuncia que a via está com as lâmpadas queimadas nos postes de iluminação pública. Resultado: aumento do número de assaltos. A Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém informou que enviaria ao local uma equipe técnica do Departamento de Iluminação Pública para sanar o problema.

► No quarto final de semana das férias de julho, a fiscalização nos transportes intermunicipais será intensificada nos principais portos e terminais do Pará.

► A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré desembarcará, hoje, na cidade de Montes Altos, no Maranhão. A viagem faz parte da agenda de peregrinações da “Padroeira dos Paraenses”.

► Puxada pelos aumentos na passagem aérea (18,22%), gás de botijão (5,55%) e energia elétrica residencial (3,52%), a prévia da inflação na Região Metropolitana de Belém ficou com alta de 0,76% em julho. Na comparação com o mês anterior (0,29%), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) subiu 0,47 ponto percentual. Os dados do IBGE fora divulgados ontem e mostram que o resultado de julho foi influenciado, principalmente, pela alta de 2,32% no grupo Habitação.

► Hoje faz 30 anos que entrou em vigor a Lei 8.213/91, que garante cotas para a contratação de pessoas com deficiência.

► Mais uma vez, não haverá vacinação hoje em Ananindeua, onde a Secretaria Municipal de Saúde informou que já aplicou todas as últimas doses recebidas. A continuidade da vacinação sempre ocorre à medida que novas doses chegam ao município.

► A Unimed Belém fará na segunda-feira, 26, a apresentação, para a imprensa, do novo hospital da cooperativa, batizado de Unimed Prime. O empreendimento vai gerar mais de mil empregos diretos e indiretos. A inauguração será na terça-feira, 27.