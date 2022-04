Lula sobre rivalidade histórica com Alckmin: 'Nunca nos desrespeitamos'

Dói no bolso e na barriga

Itens básicos da alimentação do brasileiro, cenoura e tomate dobram de preço em um ano com inflação, que tem a maior alta desde 1994.

Complicações desconhecidas

Cientistas britânicos encontraram, pela primeira vez na história da medicina, microplásticos alojados no pulmão de pessoas vivas.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Daqui pra frente eu te chamo de ‘companheiro Alckmin’ e você me chama de ‘companheiro Lula’”

LULA, durante reunião que formalizou a indicação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) a vice do ex-presidente da República na corrida eleitoral deste ano. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) minimizou a rivalidade histórica com o ex-tucano. “Já fui adversário do Alckmin, do José Serra e do Fernando Henrique Cardoso (ambos do PSDB) e nunca nos desrespeitamos”, disse.

Máscaras

REPERCUSSÕES



Gerou polêmica ontem, nas redes sociais, a recomendação da Defensoria Pública do Estado do Pará para que a Prefeitura de Belém desobrigue a população do uso de máscaras em locais públicos. Esta é a segunda vez que o órgão sugere interferência na posição da Prefeitura de Belém. Na semana passada, a Defensoria havia solicitado embasamento científico da Prefeitura para manter a decisão, contrariando a medida do Governo do Pará, que já isentou a obrigatoriedade do equipamento de proteção em locais abertos.



CONTRADITÓRIO



A Defensoria argumenta que Belém é a única capital do País a manter o uso obrigatório da máscara em ambientes abertos, em oposição às outras 25 capitais, além do Distrito Federal. Muitos internautas apoiaram a justificativa dada pela Prefeitura de Belém, de exigir “por cautela, por ser ainda a última barreira à disseminação da covid-19”. Outros internautas opinaram ser contraditória a posição, já que a própria Prefeitura anunciou o fim da divulgação diária do boletim da covid-19 por falta de casos ativos. Até o final da tarde de sexta-feira, o Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde não havia se manifestado sobre a recomendação da Defensoria Pública do Estado.

Pará

ORGULHO



Listada esta semana como uma das médicas que mais contribuíram para o desenvolvimento da ciência no mundo, a cirurgiã Angelita Habr-Gama, de 89 anos, é paraense, nascida na ilha do Marajó, onde viveu até os seis anos de idade. De família libanesa, ela entrou na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) em 1952, aos 19 anos. Esta semana a médica foi reconhecida pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, entre os 2% de cientistas mais citados em diversas disciplinas no mundo. O relatório foi preparado por uma equipe de especialistas liderada por John Ioannidis, professor de Stanford, em parceria com a editora Elsevier BV.



REFERÊNCIA



Até chegar a esse reconhecimento, Angelita, que é referência mundial em coloproctologia, especialidade que cuida das doenças do intestino grosso e do reto, tem sido uma das pesquisadoras brasileiras mais premiadas do mundo. Ela já publicou mais de 200 artigos científicos e ganhou mais de 50 prêmios científicos, um deles por ter desenvolvido uma técnica de cirurgia de câncer colorretal que é reconhecida mundialmente. Atualmente, a médica pesquisa formas de diminuir a necessidade de cirurgias de câncer de reto.

Mortes

CAMPO



O município de Marabá, no sudeste do Pará, aparece em primeiro lugar em mortes no campo, no relatório divulgado pela Defensoria Pública do Estado, por meio do Núcleo das Defensorias Agrárias, sobre mortes no campo. O documento faz a análise dos processos criminais de homicídios relacionados a conflitos fundiários no Pará, no período entre 2002 e 2022. Junto com o documento, a Defensoria também lançou um canal de denúncia on-line, por meio do qual o cidadão pode denunciar crimes ocasionados por conflitos de terras no Pará, para acompanhamento dos defensores que prestam assistência jurídica gratuita às vítimas e seus familiares.

Violência

MULHER



No Brasil, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública já vinha apontando, desde o ano passado, o aumento dos casos de violência contra a mulher na pandemia. Porém, pela primeira vez desde o início do primeiro caso no Pará, em 18 de março de 2020, uma pesquisa registra dados específicos do Estado onde, entre 2018 e 2020, a violência doméstica cresceu 51,24%, e isso somente a partir dos registros oficiais, no qual foi baseado o estudo da advogada e pesquisadora Cynthia Fernanda Santos Pajeu Santana, do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública (PPGSP/IFCH), da Universidade Federal do Pará.



DADOS



A pesquisa de Cynthia traça um perfil das vítimas, a maioria mulheres entre 35 e 64 anos, com ensino médio completo (46,76%), solteiras (54,79%) e donas de casa (13,40%). Um dado surpreendeu: o tipo de violência mais registrado foi a psicológica (88,17%), um tipo que até pouco tempo inibia as mulheres em buscar ajuda. Nos registros, as causas mais comuns, presumíveis na apuração, foram o ódio ou a vingança (51,28%). Ainda segundo os dados levantados, a violência acontece, predominantemente, na residência particular das vítimas (82,38%), e aos domingos (20,87%), principalmente no horário da noite (38,32%).

Em Poucas Linhas