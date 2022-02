Lula sobre diálogo com partidos que apoiaram impeachment de Dilma: 'Não vejo problema'

Retomada da Educação

Pesquisa aponta que 83% dos pais de alunos que voltaram às aulas presenciais acreditam que eles estão evoluindo na aprendizagem.

Altas temperaturas

Aquecimento global pode matar 40 milhões de pessoas até final do século, revela relatório da Organização das Nações Unidas (ONU)

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

“Se for conversar só com quem não votou no impeachment da Dilma, não tem com quem conversar.”



LULA,

Ao justificar a aproximação de sua candidatura e do PT com partidos que, em 2016, apoiaram o impeachment de Dilma Rousseff. Segundo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se esse fosse seu único critério, ele “estaria paralisado” na nova disputa presidencial este ano. “Se ter o (Geraldo) Alckmin como vice é o que vai facilitar ganhar e governar, não vejo nenhum problema”, afirmou o petista.

TRANSPORTE

BATALHA



O Pará venceu uma batalha contra grandes empresas que exportam soja e milho pelos portos do Estado. O governo conseguiu suspender, no Tribunal de Justiça do Pará, liminares que garantiam o não pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no transporte interestadual de grãos para exportação. O assunto é alvo de uma batalha que se arrasta há décadas. A decisão, favorável aos cofres públicos, foi da desembargadora Célia Regina Pinheiro e foi divulgada no início deste mês.



ARGUMENTOS



Os produtos exportados são livres do pagamento de ICMS desde o advento da Lei Kandir. As empresas argumentavam que o benefício deveria ser estendido às operações de transporte, o que foi contestado pelo governo. A Procuradoria Geral do Estado argumentou que o transporte dos grãos é um serviço auxiliar e que o Estado precisa fazer a cobrança para fazer frente aos custos de manutenção das estradas que são fortemente afetadas pelo fluxo intenso de veículos pesados.

DEFENSORES

DIREITOS



Pela primeira vez, Belém reunirá ativistas de direitos humanos com defensores públicos e ouvidores externos das Defensorias Públicas dos Estados brasileiros, em um evento que vai debater os principais problemas enfrentados pelas populações na Amazônia. Será o I Encontro de Ouvidorias Externas e Defensores de Direitos Humanos na Amazônia. A programação, realizada na próxima semana, terá dois momentos. Dias 22 e 23, será no auditório do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) e na quinta, 24, os participantes vão à comunidade quilombola do Carananduba, em Acará, no nordeste do Pará, região que enfrenta conflitos agrários, provocados pela empresa Agropalma S/A.

NOVIDADES

O projeto bilíngue Liberal Amazon, publicado por O LIBERAL e em multiplataformas nas redes sociais e online, inicia a segunda temporada em março. Com grandes reportagens sobre a Amazônia, a iniciativa já atinge mais de 70 países, recebeu elogios dos leitores e ganhou, em menos de um ano, três premiações de jornalismo: o reconhecido Vladimir Herzog de Jornalismo e Direitos Humanos e o Hamilton Pinheiro, promovido pelo Simineral, em duas categorias (impresso e fotografia). O projeto contará com plataforma independente e mais conteúdos, em parceria com instituições, como a Universidade Federal do Pará (UFPA).

FUTEBOL

ELEIÇÕES

A insegurança em torno das eleições da Federação Paraense de Futebol (FPF) continua. Praticamente há dois meses sem a diretoria definitiva em desacordo com o estatuto, que dispõe que as eleições deveriam acontecer em oito dias, após posse interina da presidência de clube mais antiga, os bastidores da briga pelo cargo estão fervendo. A reclamação é de que as eleições já deveriam ter ocorrido, mas, em portaria publicada pela diretoria interina no dia 31 de janeiro, além de nomear a comissão eleitoral, foi definido somente para o dia 15 de março a assembleia extraordinária eleitoral que decidirá o próximo presidente e vice. Os reclamantes cogitam pedir intervenção ao Ministério Público do Pará, alegando que o futebol paraense é que sai prejudicado com o imbróglio.

VIAS

RECUPERAÇÃO



A Prefeitura de Belém está realizando processo licitatório para escolher a empresa responsável pela recuperação de 80 quilômetros de vias públicas na capital paraense. As propostas serão abertas no dia 22 de março e o contrato é estimado em R$ 84,8 milhões. Também em março, será anunciada outra licitação para contratação de empresa responsável pelas sinalizações vertical e horizontal das vias.



LICITAÇÃO



E, respondendo a internautas que reclamavam da falta de ônibus para o transporte público de Belém, o prefeito Edmilson Rodrigues anunciou que até 25 de março será finalizado o edital de licitação para a implantação do novo modal de transporte público da cidade. O prazo, explicou o prefeito, foi definido durante reunião entre Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, Procuradoria Geral do Município, Ministério Público do Estado do Pará e Tribunal de Contas dos Municípios.

