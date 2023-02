'Lula está numa volta ao passado', afirma economista Henrique Meirelles

Acomodações

A Blair House, residência que recebe Lula para o encontro com Biden, fica ao lado da Casa Branca: tem 109 quartos e 5,6 mil m².



Recuperação

A Justiça do Estado do Rio de Janeiro autorizou ontem o financiamento extra pedido pela Americanas no último dia 31 de janeiro.

Economista Henrique Meirelles (J.Bosco)

"Lula está numa volta ao passado"

HENRIQUE MEIRELLES, economista e ex-presidente do Banco Central nos dois mandatos de Lula. Ao comentar recente embate entre governo e autoridade monetária, Meirelles diz que o cenário cria ruído e incerteza.

AUMENTO

TARIFA



Os passageiros que utilizam o Terminal Rodoviário de Ananindeua estão só reclamações pelo reajuste da tarifa de embarque. A elevação de 5,93% no valor da cobrança desde 30 de janeiro passado incidiu também sobre o transporte alternativo, que junto com o convencional passa a cobrar R$ 2,45, um valor mais alto que o já cobrado no Terminal Rodoviário de Belém e em outros congêneres no Pará, que ainda não sofreram o reajuste autorizado pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (Arcon). Em postagens nas redes sociais muitos argumentam, com imagens, que o aumento da taxa de embarque não condiz com as condições do terminal, que não oferece conforto nem segurança. As queixas dos usuários incluem os poucos e desconfortáveis assentos na área de embarque, e ainda a situação precária dos banheiros, mesmo com a obrigatoriedade de pagamento para utilização desses equipamentos até para quem já comprou a passagem. Em dias de chuva, o embarque é feito a céu aberto, sem proteção alguma.



CLANDESTINOS



Outro alerta dos usuários é o exagerado número de veículos clandestinos que abordam livremente os viajantes. A concessão da administração do terminal é da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário Turístico Ltda. (Sinart) que, com poucos trabalhadores no local, opera graças a um contrato feito diretamente com a prefeitura do município, ao contrário do que ocorre em relação às demais localidades, que obtêm a licença por meio do Estado. As entidades representantes de usuários prometem levar a situação ao Ministério Público.

PLANTÕES

PAGAMENTOS



O impasse continua entre médicos e a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), que confirmou, em nota, o pagamento para hoje dos médicos que atendem no Hospital de Pronto-Socorro Humberto Maradei (PSM do Guamá).



REUNIÃO



O compromisso foi assumido, também, na reunião da última segunda, 6, entre o secretário Pedro Anaisse e o Sindicato dos Médicos do Estado do Pará (Sindmepa). Ao confirmar esse primeiro pagamento, a Sesma, porém, negou atrasos, argumentando que o pagamento dos médicos ocorre em até 60 dias após os plantões. Desta forma, a Sesma diz que está dentro do prazo estabelecido para o pagamento, conforme ocorreu durante todo o ano de 2022, e pede aos profissionais o restabelecimento imediato dos atendimentos em sua totalidade, evitando prejuízos à população que busca pelo serviço.



IMPASSE



Os médicos, por sua vez, discordam do argumento e informam que, de qualquer forma, estão tratando em fevereiro de plantões de novembro, sendo, portanto, 90 dias após a realização. Já dos médicos anestesistas o pagamento prometido para hoje se refere a setembro do ano passado. O fato é que o impasse continua.

AUDIÊNCIA

LAGO VERDE

A Comissão de Regularização Fundiária da Universidade Federal do Pará (UFPA), convocada pelo Movimento Tucunduba Pró Lago Verde, participa hoje da audiência pública para debater o projeto de macrodrenagem do Lago Verde, que envolve a comunidade e vários órgãos, entre os quais o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado do Pará, a Ordem dos Advogados Brasil - seção Pará, a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas. A audiência será às 19 horas, na quadra da Paróquia de São Domingos de Gusmão, no bairro da Terra Firme. As reivindicações pela macrodrenagem do Lago Verde surgiram a partir das obras do rio Tucunduba, do qual o Lago Verde é um canal afluente, onde também residem muitas comunidades. No entanto, o espaço ambiental do projeto está integrado, em grande parte, ao patrimônio imóvel da UFPA, e já existe uma proposta de regularização na comunidade, registrada no cartório do 2º Ofício, que será debatida entre todos os órgãos envolvidos.

FUTEBOL

CLÁSSICOS

Analistas, comentaristas e estudiosos do futebol já tentaram responder qual é o maior clássico do futebol brasileiro. O programa Globo Esporte, da Rede Globo, consultou a inteligência artificial ChatGPT sobre o tema: a I.A. listou os dez maiores do Brasil, com destaque para número de confrontos, tamanhos de torcidas e rivalidade. O clássico Flamengo e Vasco está no topo. Na décima colocação estão Remo e Paysandu, com 766 confrontos, 267 vitórias remistas, 239 bicolores, e 260 empates.

EM POUCAS LINHAS

► Com a liberação, ontem, da nota do Exame Nacional do Ensino Médio, a UFPA informou que o Centro de Processos Seletivos (CEPS) já vai iniciar o cruzamento do banco de notas com o banco de inscritos no seletivo 2022. Com base no cruzamento, em breve será divulgada a homologação preliminar das inscrições e iniciado o prazo de três dias úteis para recursos, conforme previsto no edital do concurso. Após isso, o listão será processado. A previsão é de resultado em até 15 dias.

► Na nota publicada ontem sobre documento enviado por organizações e movimentos da sociedade civil à presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), a coluna, de forma equivocada, trocou o nome da atual presidente do TJPA, a desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, empossada há dez dias.

► O consulado do Japão em Belém convidou o Grupo Liberal para as comemorações do aniversário do imperador Naruhito, no dia 16. A celebração será com um jantar no hotel Princesa Louçã.

► A Câmara Municipal de Belém começou a definir a composição das Comissões Permanentes do Legislativo para esta gestão. Já foram instaladas as comissões de Justiça, Legislação e Redação de Leis, e a de Economia e Finanças. Já o presidente da Casa, vereador John Wayne (MDB), protocolou Projeto de Lei que assegura a permanência obrigatória de alunos com necessidades especiais em instituições particulares de ensino. O projeto ampara crianças e adolescentes que têm autismo e síndrome de down, entre outros, para evitar casos de desligamento destes alunos em escolas particulares, que são uma realidade em Belém. O projeto vai tramitar nas comissões antes de seguir ao plenário.

► Belém sedia a próxima edição da Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram), maior evento de mineração do Brasil e um dos mais relevantes da América Latina. Será de 29 a 31 de agosto, no Hangar, com feira de negócios e congresso para debater o setor. Participa o ex-ministro Raul Jungmann, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).