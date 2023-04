'Lula e seus aliados não tinham um plano para o Brasil', diz Tarcísio de Freitas, governador de SP

Determinação judicial

O Telegram entregou à PF dados sobre grupos neonazistas envolvidos em ataques a escolas para evitar suspensão e multa.



Mães pró-vacina

Pesquisa realizada com 2 mil mães brasileiras indica que 8 em cada 10 consideram a escola como o lugar ideal para a vacinação infantil.

"Lula e seus aliados não tinham um plano para o Brasil e não mostraram ainda a que vieram.”

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ao ser questionado sobre os primeiros meses da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

UNIVERSIDADES

ORÇAMENTO



Anunciado na última quarta-feira, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o repasse de R$ 2,44 bilhões para o fortalecimento do ensino superior, profissional e tecnológico no Brasil vai dar um respiro para as instituições de todo o País. A Universidade Federal do Pará, por exemplo, teve recomposição orçamentária de aproximadamente R$ 38,5 milhões, sendo R$ 8,5 milhões para investimentos e R$ 30 milhões para manutenção e assistência estudantil. “Esse acréscimo permitirá arcar com as despesas principais de manutenção até o final do ano. No global, o orçamento de 2023 agora se equipara ao orçamento nominal de 2019, corrigido em 3,59%”, explicou, à coluna, o reitor Emmanuel Tourinho.

VERBAS

AUMENTO



Uma das primeiras a receber a recomposição, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) informou que os R$ 12,4 milhões repassados representam ampliação de 34% em relação ao montante que a universidade teria para trabalhar este ano. Ou seja, dos R$ 36,2 milhões iniciais, o orçamento da instituição saltou para R$ 48,6 milhões. Com isso, a Ufopa estipulou de imediato o primeiro efeito sobre os estudantes, e ampliou o valor de auxílios e bolsas acadêmicas, que passarão de R$ 400 para R$ 700 em maio próximo. O repasse ainda não resolve todos os problemas acumulados nos últimos seis anos, quando o setor sofreu muitos cortes. O clima, porém, é de otimismo.

EXPORTAÇÃO

MADEIRA



As exportações de madeira fecharam o 1º trimestre em queda no Pará. Balanço produzido pela Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex) mostra um recuo de 47% no valor, apesar do leve crescimento de 2% na quantidade de madeira exportada, em relação ao primeiro trimestre de 2022.



RENDA



No total, a venda internacional de madeira rendeu ao Pará US$ 57,3 milhões, com a produção de mais de 65 mil toneladas de produtos. O principal produto exportado continua sendo a madeira perfilada, usada para pisos, decks, tacos e frisos.

CONSELHÃO

PARAENSE



A professora e ex-reitora da Ufopa, Raimunda Monteiro, representará o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) na Comitiva do presidente Lula a Portugal e Espanha. Ela é secretária adjunta do CDESS, que tem como titular Paulo Henrique Pereira.



REINSTALAÇÃO



Na agenda está prevista visita ao reitor da Universidade de Lisboa e encontro com representantes estudantis brasileiros na Europa. O CDESS será reinstalado no dia 4 de maio e vai reunir 200 representantes dos principais segmentos da economia e da sociedade civil. Batizado de “Conselhão”, o CDESS havia sido extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

DENDÊ

APREENSÃO



Uma ação integrada do sistema de Segurança Pública do Pará conseguiu interceptar, em um porto no distrito de Icoaraci, em Belém, cerca de duas mil toneladas de óleo de dendê que haviam sido roubadas na última terça-feira, dia 18. A carga, que está avaliada em R$ 10 milhões, tinha saído de Moju, município do nordeste paraense, com destino à capital.

BARCARENA

METROPOLITANA



Está na mesa do governador Helder Barbalho, à espera de sanção, o projeto de lei, já aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que inclui o município de Barcarena entre aqueles que integram a Região Metropolitana de Belém.



RECURSOS



A mudança vai permitir que o Estado busque recursos para investir em projetos que reúnam os municípios, beneficiando áreas como trânsito e transporte, por exemplo.

Em Poucas Linhas

► O Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará e a Comissão de Regularização da instituição de ensino entregam, nesta semana, certificados para 20 especialistas pós-graduados em Tecnologias Aplicadas à Regularização Fundiária, Prevenção de Conflitos Socioambientais e Melhorias Habitacionais e Sanitárias, do Programa Rede Amazônia: Morar, Conviver e Preservar. Os estudos dos especialistas resultaram na edição do livro “Organização Fundiária Urbana na Amazônia Legal”.

► A Assembleia Legislativa do Estado do Pará aprovou nas últimas semanas vários projetos de lei de interesse do executivo estadual, entre eles a autorização de empréstimo no valor de US$ 100 milhões, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Os recursos serão destinados para investimentos na melhoria de escolas. Em conversão direta, hoje, o valor supera R$ 517 milhões.

► O judiciário paraense vai arrecadar kits de higiene para as populações em situação de rua que serão atendidas durante a semana nacional “Registre-se!”, a ser realizada de 8 a 12 de maio. Até o próximo dia 3 de maio funcionarão pontos de coleta no edifício-sede do Tribunal de Justiça do Pará, nos fóruns Cível e Criminal de Belém e no Fórum de Ananindeua. Podem ser doados itens como produtos de higiene - gel dental, escova de dente, sabonete, xampus, entre outros.

► A Igreja Católica celebra neste domingo, 23, o Dia de São Jorge, um dos santos mais populares entre os cristãos. A Arquidiocese de Belém tem uma paróquia dedicada ao santo, localizada no bairro da Marambaia, que já está em festa pelo santo. Hoje, a partir das 18h, haverá procissão. A romaria parte de uma comunidade a cada dia, sempre com destino à Igreja Matriz, onde é celebrada missa por padres da Região Santa Cruz, às 19h, seguida de programação cultural.