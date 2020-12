Luiz Fux, do STF, faz declaração sobre a violência contra as mulheres

Em defesa da vida animal

Um grupo vai protestar hoje, às 10h, contra o assassinato de um cão ocorrido no bairro da Pedreira, em Belém. Será no local do crime.

Controle rodoviário

Vai ser inaugurado, hoje pela manhã, o novo posto de controle rodoviário da Polícia Militar do Pará no município de Salinópolis.

"Tal forma brutal de violência assola mulheres de todas as faixas etárias, níveis e classes sociais, uma triste realidade que precisa ser enfrentada.”

Foi o que disse, em nota, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, sobre o assassinato da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, de 45 anos, do Tribunal de Justiça do Rio Janeiro. O ex-marido dela, Paulo José Arronenzi, foi preso em flagrante como o autor do crime.

COVID-19

Restrições

O governador do Pará, Helder Barbalho, fará, hoje, por volta das 10 horas, o anúncio de uma série de novas medidas para conter o avanço do novo coronavírus no Estado. Até a noite de ontem, a equipe governamental ainda fazia os últimos ajustes em um decreto que entrará em vigor a partir desta segunda-feira, 28. A coluna apurou que haverá mudanças no bandeiramento de várias regiões. Na prática, significa que municípios que estavam com a bandeira verde - concedida a áreas com baixo risco para a covid-19 - podem voltar à bandeira laranja (médio risco) ou mesmo vermelha, destinada aos lugares considerados de alto risco.

Alerta

A medida será tomada porque, segundo o governo estadual, um estudo epidemiológico aponta para o aumento do número de casos da doença provocada pelo novo coronavírus no Pará. Junto com a mudança de bandeira, o novo decreto trará uma série de restrições, especialmente no que diz respeito à realização de festas públicas e privadas e shows na noite de Réveillon. Em vários municípios, juízes autorizaram esses eventos, concedendo liminares contra os decretos municipais que proíbam as aglomerações no período natalino.

Litoral

Com um dos dos Réveillons mais badalados do Estado, o município de Salinópolis poderá ficar sujeito a novas restrições. Até a noite de ontem, os eventos na cidade litorânea estavam garantidos por decisão da desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que, na última terça-feira, 22, anulou a decisão do juiz Antonio Carlos Koury, da Vara Única da Comarca de Salinópolis, suspendendo eventos na cidade. De acordo com a decisão da desembargadora, os eventos podem ser realizados, mas os espaços devem ter a capacidade limitada a 50% do total.

Macapá

Em Macapá, capital do vizinho Estado do Amapá, um decreto que entrou em vigor na quarta-feira, 23, estendeu, até o próximo dia 8, o horário de funcionamento de lojas dentro de shopping centers, galerias comerciais, mercearias, pontos de venda de açaí, açougues, panificadoras, revendedoras de água e gás. A medida, segundo a prefeitura, foi para que os clientes tenham mais tempo para as compras, diluindo o fluxo de pessoas e reduzindo as aglomerações. No mesmo decreto, a prefeitura manteve suspenso o funcionamento de bares, boates e casas noturnas e a obrigatoriedade do uso de máscaras.

ARCEBISPO

Apoio

Depois que um grupo de 37 entidades ligadas à defesa dos Direitos Humanos divulgou nota pedindo o seu afastamento do cargo de arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa recebeu dois importantes apoios. As mensagens vieram da direção da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), presidida pelo arcebispo de Belo Horizonte (MG), dom Walmor Oliveira de Azevedo, e do arcebispo de Santarém, no oeste do Pará, dom Irineu Roman. Na mensagem da CNBB, os bispos afirmam que acompanham “este percurso doloroso com orações e fraterna amizade”.

Repulsa

Já dom Irineu, que preside a Comissão Justiça e Paz da CNBB em Santarém, disse que não foi consultado para a inclusão da comissão entre as entidades signatárias do pedido de afastamento. E declarou que não apoia a medida sugerida pelo grupo. “Foi com grande espanto e repulsa que tomei conhecimento de uma manifestação subscrita por entidades de cunho estritamente social, entre as quais consta a assinatura da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Santarém”, escreveu. Em outro trecho do documento, dom Irineu afirma que “a Arquidiocese de Santarém não compactua com nenhuma campanha difamatória a dom Alberto Taveira Corrêa”.

PREFEITURA

Equipe

O prefeito eleito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), tem conseguido, até agora, uma quase unanimidade em torno dos escolhidos para o futuro secretariado municipal. A maioria dos nomes é apontada como técnica. Mas a escolha da professora Márcia Mariana Bittencourt Brito para a Secretaria Municipal de Educação gerou reações. Não pelo currículo da professora, mas porque um grupo de servidores da área da Educação defende que a escolha do titular da pasta seja feita por eleição direta.

EM POUCAS LINHAS

* Países como Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica e Chile - para ficar nas Américas - já estão vacinando suas populações contra o novo coronavírus.

* Sinal dos tempos: a procissão do Círio do Menino Deus, em Marituba, foi substituída por uma carreata. Tudo para evitar a aglomeração dos devotos.

* Apesar dos apelos das autoridades sanitárias, as fotos e vídeos postados nas redes sociais na noite de Natal não deixaram dúvidas: a maioria das famílias não resistiu e acabou fazendo reuniões em torno da ceia natalina.

* O Corpo de Bombeiros teve um feriado de Natal movimentado. Ontem, foram registrados pelo menos dois incêndios de grande proporção em Belém. Uma casa no bairro do Reduto foi consumida pelas chamas.

* Também foi registrado um incêndio no estacionamento de um supermercado, no bairro da Sacramenta. O local estava fechado e ninguém ficou ferido.

* Castanhal entrou na lista de municípios com recomendação do Ministério Público para a proibição de festas no Réveillon. A 4ª Promotoria de Justiça de Defesa Comunitária e Cidadania de Castanhal enviou recomendação à prefeitura para que esta “se abstenha realizar festas de final de ano como shows e outros eventos semelhantes”.

* Na orla da Ilha de Mosqueiro está proibida a utilização de aparelhos sonoros, como caixas de som portáteis e outros.

* O papa Francisco usou as redes sociais para reforçar a mensagem de Natal e reafirmar a opção da Igreja Católica pelos mais vulneráveis. “Vejo refletido o rosto de Deus e, nos que sofrem, vislumbro o Senhor que pede a minha ajuda. Vejo-O no doente, no pobre, no desempregado, no marginalizado, no migrante e no refugiado”, escreveu em sua conta no Twitter em português.