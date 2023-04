'Lugar de abusador é na cadeia, não importa quem seja', diz Xuxa sobre Dalai Lama

Reforço na Saúde

O Ministério da Saúde irá credenciar 57 mil equipes para reforçar e ampliar o atendimento nas unidades básicas.



Vacinação contra a gripe

O governo federal alertou ontem para a importância de imunizar mais de 80 milhões de pessoas que integram o grupo prioritário.

Xuxa Meneghel (J. Bosco)

"Lugar de abusador é na cadeia, não importa quem seja. Para mim, é um monstro.”

Xuxa Meneghel, apresentadora, que foi às redes sociais pedir a prisão do Dalai Lama, após um vídeo em que ele beija uma criança na boca viralizar.

MANGUEIRÃO

BRASIL



O estádio olímpico do Pará será conhecido por públicos de outros Estados hoje, quando o Clube do Remo enfrenta o Corinthians em jogo válido pela Copa do Brasil. A partida terá transmissão de vários canais nacionais. O objetivo do governo do Pará é que o estádio passe a receber com mais frequência grandes eventos, não só de futebol, mas de outros esportes olímpicos, como o Grand Prix de Atletismo. A nova pista deve ser inaugurada em junho.

POLÍCIA

COOPERAÇÃO



Policiais do Pará trabalham na operação das Forças de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso que busca a quadrilha que aterrorizou a cidade de Confresa, na noite de domingo (9). A cooperação tem como objetivo desarticular o grupo criminoso para que não expanda suas operações para os Estados vizinhos, que chegaram a fechar as divisas com o Mato Grosso. O último boletim sobre o caso informa que um dos bandidos foi morto em confronto com a Polícia Militar no Tocantins. O grupo armado com fuzil e bombas tinha como alvo uma empresa de segurança de transporte de valores e ateou fogo também na base da Polícia Militar.

AMAZÔNIA

PLANO



O governo federal lançou na quinta-feira (6) o Plano de Desenvolvimento Agropecuário da Amazônia, batizado de Plano Amazônia + Sustentável, que propõe a integração de políticas públicas que tenham como focos o ordenamento territorial, a bioeconomia, o acesso a mercados, a aquisição de alimentos, a inovação e valorização dos conhecimentos tradicionais. Para levar o plano adiante, o governo federal contou com o apoio do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, presidido pelo governador do Pará, Helder Barbalho. Entre os projetos em andamento está o Agricultura Sustentável para Ecossistemas Florestais (Safe), que prevê a implantação, até 2026, de tecnologias de produção agrícola sustentáveis em Altamira.

SEBRAES

COP 30



Dirigentes de todos os Sebraes da Amazônia Legal entregarão hoje, à governadora em exercício, Hana Ghassan, carta em que se comprometem a desenvolver ações que estejam alinhadas às diretrizes e proposições da COP 30, “de forma que a Amazônia seja um ativo que contribua com os programas e metas do fórum”. A carta propõe qualificar a participação dos Sebraes estaduais da Amazônia Legal e de seu público-alvo para que integrem as próximas edições da COP, principalmente como preparação para o evento em 2025, que está sendo pleiteado para ocorrer em Belém.



DOCUMENTO



A carta apresenta as estratégias dos Sebraes da Amazônia Legal para o Consórcio dos Governadores da Amazônia Brasileira. Esse documento é assinado por dirigentes dos Sebraes do Pará, Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins.

PODA

ILEGAL



Embora seja crime e esteja sujeito a multa de até R$ 50 milhões, dependendo da espécie, idade e tamanho do vegetal, a poda ilegal ocorre em vários pontos da capital paraense. Em apenas uma semana, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente retirou 972 m3 de resíduos vegetais, volume que daria para encher 389 piscinas olímpicas, resultado de podas e retiradas de árvores, algumas delas sem autorização do órgão. O Plano Municipal de Arborização Urbana de Belém considera crime ambiental suprimir, destruir, danificar, lesar ou maltratar, de qualquer modo, árvores e arbustos localizados em áreas públicas.

POLVOROSA

VEREADORA



A chegada da vereadora Silvia Letícia deixou em polvorosa a gestão Edmilson Rodrigues. É que embora seja do mesmo partido do prefeito de Belém, o PSOL, Silvia Letícia é de outra tendência interna e uma das mais ferozes críticas do governo municipal, especialmente na área da educação.



AVALIAÇÃO



A nova vereadora é professora, presidente dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará e chega à Casa depois da cassação do vereador Zeca do Barreiro (Avante), que perdeu o mandato acusado de fraudar a cota de gênero nas eleições. A avaliação é de que com acesso à tribuna da Câmara a vereadora Silvia Letícia irá “infernizar” a vida do prefeito Edmilson Rodrigues.

Em Poucas Linhas

► Os vereadores de Belém aprovaram ontem, por maioria, o projeto de lei que institui o Dia Municipal em Defesa da Democracia, a ser celebrado a cada 8 de janeiro - data em que os três poderes da República foram atacados por extremistas que pediam intervenção militar e a destituição do atual governo. O PL depende agora de sanção do Executivo municipal para se tornar lei. A iniciativa aprovada pela Câmara prevê um minuto de silêncio nas repartições públicas municipais, põe a data no calendário oficial de eventos de Belém e determina que o Legislativo municipal realize sessão solene para homenagear entidades democráticas municipais.

► E, na Assembleia Legislativa, foi aprovado o projeto que institui no calendário oficial do Pará o Dia Estadual de Combate ao Etarismo, de autoria do deputado Raimundo Santos (PSD), que atualmente cumpre o seu quarto mandato na Câmara Federal.



► Puyr Tembé assume hoje, às 15h, em cerimônia no Theatro da Paz, a recém-criada Secretaria de Estado dos Povos Indígenas

►Falando em indígenas, a rede municipal de ensino de Belém já recebeu as rematrículas de 242 venezuelanos da etnia Warao na categoria indígena, imigrante e refugiado. E mais 13 venezuelanos na categoria imigrante e refugiado, além de 17 indígenas brasileiros das etnias Tikuna, Hexkaryana, Wai Wai, Xakanywa, Kumaruara, Amanayé e Baré, em parceria com a Associação dos Povos Indígenas Estudantes na Universidade Federal do Pará (Apye). A coordenação ainda está recebendo solicitações de vagas para crianças indígenas, portanto, esse número tende a crescer ao longo deste ano.

► Polícia e veículos de imprensa receberam ontem uma série de avisos sobre supostos ataques em escolas do Pará. Felizmente, todos falsos, mas nem por isso a prática deixa de ser grave. A disseminação de fake news está gerando apreensão em pais, alunos e professores, e começa a ser investigada para punição dos responsáveis.