Quando Falta o Ar

Doc das irmãs Petta sobre os trabalhadores do SUS na pandemia, pode ir ao Oscar. Tarso Sarraf, de O Liberal, tem imagens no filme.

Abelhas da Amazônia

O Mangal das Garças faz hoje ações lúdicas e educativas que mostram a importância ecológica e econômica de abelhas da região.

Joe Biden (J. Bosco)

"Líderes devem rejeitar o antissemistismo, onde quer que ele se esconda”

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, após repercussão de declarações do rapper norte-americano Kanye West, que disse admirar Adolf Hitler e amar os nazistas, em entrevista a um canal de extrema direita.

INÉDITO

MATERNIDADE



Veio da Comarca de Limoeiro do Ajuru, nordeste do Estado, uma decisão inédita que pode influenciar outros casos em tramitação no Judiciário paraense. Em ação movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, a Justiça reconheceu a maternidade socioafetiva na certidão de nascimento de uma criança de cinco anos. Com a decisão, a criança passa a ter, no registro, os nomes de duas mães. O pedido foi assinado pelo Promotor de Justiça Gerson Alberto de França, em janeiro deste ano. A sentença foi do juiz Diego Cintra, titular da Comarca.



CUIDADO



Na ação, as duas mulheres relataram que desde o nascimento “a criança é cuidada e amada como filha de ambas, recebendo todo o provimento material e afetivo ao seu saudável desenvolvimento, mesmo após a separação do casal”. A criança também foi ouvida e confirmou as declarações. Uma dos nomes que vai constar no registro é da ex-companheira da mãe biológica. Para a Justiça, “a dupla maternidade foi reconhecida em atendimento ao interesse da criança, assegurando-lhe todos os direitos decorrentes da filiação”.

CORTE

CONTAS



A próxima reunião do pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE), marcada para a terça-feira, 6, vai eleger consensualmente a conselheira Rosa Egídia como a próxima presidente da corte de contas. Procuradora de contas de carreira, Rosa terá como vice-presidente o conselheiro Fernando Ribeiro. O corregedor será o conselheiro Luis Cunha. A atual presidente, conselheira Lourdes Lima, deixa a presidência do Tribunal após três mandatos alternados no cargo, no qual promoveu a modernização da corte. Decana do TCE, Lourdes deverá ser a relatora das contas do governador Helder Barbalho, do exercício de 2022.

EXPORTAÇÕES

ESFORÇOS



Belém recebeu, na semana passada, a visita de uma múltipla missão comercial, que trouxe ao Pará representantes de grandes empresas de alguns países do Oriente Médio, Europa, América do Sul e Caribe. Os negociadores vieram conhecer empresas e produtos alimentícios de origem paraense, com destaque para o açaí, o chocolate e outros, e também visitaram empresas no polo industrial de Belém, Ananindeua, Castanhal e outros municípios do nordeste do Estado.

ESFORÇO



Aqui, eles foram guiados por fonte empresarial, que garante ser esse um esforço do governo para aumentar a participação do Pará nas exportações, especialmente para Portugal, Emirados Árabes, Uruguai, Paraguai, Chile e Guiana Francesa, países que enviaram seus representantes na missão.

PETRÓLEO

LICENÇA



Está previsto para sair até o final deste mês de dezembro, no Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a liberação da licença ambiental para o início das primeiras perfurações e sondagens da Petrobras na margem esquerda do Rio Amazonas. A chamada “Margem Equatorial” compreende as bacias Potiguar, Ceará, Barreirinhas, Pará-Maranhão e Foz do Amazonas, próximas ao Amapá, onde a companhia já iniciou as consultas e espera a licença ainda para este ano, com certo atraso. A Petrobras planejava perfurar o poço desta área ainda no mês de novembro, mas a operação foi questionada pelo Ministério Público Federal, que pediu detalhamento do gerenciamento dos impactos ambientais.



FLORESTAL



O Pará foi destaque da edição 2022 do prêmio ‘Estudos de Economia e Mercado Florestal’, do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), voltado a desenvolver e fortalecer a produção científica e políticas para o setor florestal no País. Dos seis trabalhos premiados em Brasília, cinco foram desenvolvidos no Estado, no projeto de concessão florestal da região da Floresta Nacional de Caxiuanã, nos municípios de Portel e Melgaço.



ESTUDOS



Foram premiados três trabalhos em cada categoria, Profissional e Graduando, com R$ 25 mil divididos entre primeiros lugares. Os estudos do Pará tratam da viabilidade financeira das concessões florestais na Amazônia e da estimativa de produção e lucro por espécies dos contratos de concessão. A parceria para o desenvolvimento de atividades acadêmicas e científicas é uma das bonificações que contam pontos nos editais de concessões florestais lançados no Brasil.

EM POUCAS LINHAS

- Termina hoje a programação da semana nacional de combate à dengue no Pará.

- Neste ano, a capital paraense já registrou 200 casos de dengue. Esse número é 66% menor que o registrado no mesmo período do ano passado.

- De chikungunya, já são dez registros, queda de 65%.

- Mesmo assim Belém está em alerta para dengue, especialmente nos bairros de São Brás e Marco, onde os agentes de endemias têm encontrado grande número de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor das duas doenças.

- A campanha desenvolvida pela Associação dos Municípios do Marajó (Amam), de combate à exploração infantil e abuso sexual de menores, durante esse ano, mostra avanços significativos.

- Com apoio das Polícias Civil e Militar, MP, Justiça e órgãos municipais como Conselhos Tutelares, vítimas e famílias se encorajaram a fazer mais denúncias, o que tem garantido maior número de prisões e o endurecimento de penas nas sentenças dos processos criminais já abertos para esses casos.

- O conselho diretor do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) concedeu, através de seu presidente, Raul Jungmann, uma homenagem ao secretário de desenvolvimento, mineração e energia do Pará, José Fernando Gomes Júnior.

- A menção honrosa se deu pela contribuição em trazer para Belém a realização da Exposibram, que será no mês de agosto de 2023, reunindo as maiores empresas mineradoras do mundo.

- A derrota da seleção brasileira para Camarões na tarde deste sábado deixou os lojistas do centro comercial em estado de alerta.

- Ainda há grande estoque de produtos alusivos à Copa e há o temor de que, sem o avanço na Seleção rumo às finais, os produtos acabem encalhando.