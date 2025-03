Kim Kataguiri critica governo por busca de apoio ao programa Pé-de-Meia

Aviação civil

Uma nova companhia aérea promete começar a operar no País até o final de março: a Avion Express Brasil.

Prazo de validade

Foi revogada a obrigatoriedade de identificação individual, com carimbo, de ovos destinados ao consumo direto.

Kim Kataguiri (J. Bosco)

"Meia para fazer propaganda do governo. Agora, com certeza, a popularidade vai aumentar"

Kim Kataguiri, deputado federal (União Brasil-SP), ao criticar nas redes sociais a distribuição de meias e cartas a congressistas e senadores, pelo governo federal, em busca de apoio ao programa Pé-de-Meia.

SUDAM

PLATAFORMA

Foi aprovada, na semana passada, pela Diretoria Colegiada da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), a primeira versão do Portal de Investimentos da região. A ferramenta, que entra em operação na quinta-feira (6), disponibilizará informações para ajudar potenciais investidores na tomada de decisões quanto a investimentos na Amazônia Legal. O acesso poderá ser feito pelo site da Superintendência.

SIMULADOR

O Portal de Investimentos da Amazônia traz, por exemplo, a possibilidade de simulação do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), permitindo o cálculo do custo financeiro das operações do fundo e a sua comparação com o FNO e o BNDES. A plataforma terá ainda um simulador dos Incentivos Fiscais do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, para verificar a vantagem tributária decorrente da opção pelo Lucro Real com a redução de 75%. É possível ainda consultar os principais incentivos fiscais existentes na região da Amazônia Legal voltados para a atração de investimentos e obter informações estratégicas sobre os instrumentos de atração de investimentos da Sudam.

CEMITÉRIO

RECOMENDAÇÃO

O promotor de Justiça Benedito Wilson Correa de Sá expediu recomendação para que a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) implemente, em caráter de urgência, um plano de manutenção e conservação do cemitério Santa Izabel, “garantindo a limpeza, recuperação de bancos, calçadas, iluminação e demais estruturas urbanas, assegurando a preservação e adequada utilização do espaço público”. No mesmo documento, o promotor recomenda à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Clima que adote medidas voltadas à preservação ambiental do local, “incluindo o manejo adequado da arborização, proteção das áreas verdes, controle de resíduos e implementação de ações sustentáveis”.

PLANO

REQUERIMENTO

Os debates sobre o novo Plano Diretor da capital paraense, regramento que organiza o crescimento e o funcionamento da cidade - e que é um dos objetivos da atual gestão municipal -, já estão começando a ser pautados na Câmara Municipal de Belém (CMB). O vereador Jorge Vaz (PRD) adiantou ao Grupo Liberal, de forma exclusiva, que protocolou um requerimento solicitando que seja marcada uma audiência pública na casa, para que o Poder Legislativo municipal comece a se movimentar quanto aos debates com a população.

PARTICIPAÇÃO

O novo plano terá ampla participação popular e pode mudar questões como a altura das edificações em Belém. A ideia da prefeitura é começar os trabalhos em março, para entender as principais demandas da sociedade.

ANANINDEUA

ASSÉDIO

Em Ananindeua, a vereadora Francy Pereira (Podemos) passou esta semana, em seu grupo de lideranças, uma mensagem inusitada, para dizer o mínimo. Em uma agenda do prefeito Daniel Santos (PSB) no bairro do 40 Horas, marcada para depois do expediente da prefeitura, a vereadora e sua chefe de gabinete dispararam mensagens pressionando servidores para que comparecessem. Em trecho da mensagem, afirmaram que “há pessoas que nunca pisaram nas agendas e agora me mandam mensagem direto, porque foram exoneradas”.

SEM MEDO

Em outro trecho, a vereadora fala também que esse reinício de mandato é sempre sensível e ainda há riscos de exonerações. Afirma que das suas 270 indicações, “apenas” dez foram exoneradas, mas que é sempre preciso ter cuidado. “O vínculo é político, portanto vamos fazer a nossa parte, não custa nada participar das agendas”, reforça a vereadora, informando que, a partir de agora, toda agenda terá lista de frequência - e deixando as capturas de telas das mensagens livres para quem quiser “se queixar com o Bispo”.

REGATÃO

NA GLOBO

Criado em Alter do Chão, distrito de Santarém, no oeste paraense, o Instituto Regatão é a estrela hoje do quadro The Wall, do programa global (TV Liberal) apresentado por Luciano Huck. O Regatão promove festivais, feiras de negócios da sociobioeconomia e executa projetos de base comunitária, além de atuar em áreas como o turismo de base comunitária.

EM POUCAS LINHAS

► A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) promoverá, no próximo dia 14 de março, às 8h, no salão de eventos da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), o workshop “Mineração no Pará, Tendências e Caminhos para a Sustentabilidade”, em parceria com a Fiepa, o Centro das Indústrias do Pará (CIP), o Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral) e o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram-PA).

► O evento é alusivo ao Dia Estadual da Mineração - 14 de março. A data foi instituída por meio da Lei Estadual nº 7.603/2012, uma referência ao começo da pesquisa mineral na região de Carajás, sudeste paraense, em 1967.

► O Brasil registrou o maior pico de consumo de energia esta semana, na terça-feira (25), às 13h31, atingindo a marca de 105.850 MW de demanda no Sistema Interligado Nacional (SIN). A usina de Belo Monte, no rio Xingu, sudoeste do Pará, foi a hidrelétrica que mais contribuiu para o atendimento nacional, gerando, sozinha, 7.759,2 MW.

► O projeto “Leitura em Movimento”, desenvolvido pela professora da rede estadual Cristiane Caetano, que trabalha na Escola Domingos Acatauassu Nunes, está entre os 15 finalistas do Prêmio LED – Luz na Educação. A premiação é promovida pela Rede Globo e Fundação Roberto Marinho, em reconhecimento às melhores práticas de inovação em educação no Brasil.

► Os vencedores serão conhecidos em um programa especial na TV Globo, em abril de 2025, sendo dois por categoria. Cada um receberá um prêmio de R$ 200 mil para fortalecer suas práticas.

► A campanha de Carnaval da Secretaria de Estado das Mulheres do Pará (Semu) tem como tema “Não se cale”. O foco são ações educativas para evitar assédio e violência sexual durante a folia.

► A coluna deseja a todos um Carnaval de alegria e paz.