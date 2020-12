Juliana Paes rebateu seguidores após ser chamada de 'bolsominion' na redes sociais

Mais educação

Será reinaugurada, hoje, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Severiano Benedito de Souza, em Santa Maria do Pará.

Ceia com descontos

Será aberto, amanhã, o Varejão de Ano Novo da Ceasa, em Belém, com descontos para os produtos da ceia de Réveillon.

Juliana Paes (J. Bosco)

Eu, bolsominion? Parem de encher o meu saco.”

Foi assim que a atriz Juliana Paes rebateu os seus seguidores no Twitter. Ela se irritou, ontem, ao ser apontada nas redes sociais como “bolsominion” - termo utilizado para caracterizar apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

POSSE

Restrição

Marcada para às 17 horas do dia 1º de janeiro, no campus da Universidade da Amazônia, situado à rodovia BR-316, a cerimônia de posse dos vereadores, do prefeito e vice-prefeito do município de Ananindeua não será aberta ao público em razão das medidas para se evitar a propagação do novo coronavírus. Apenas autoridades, jornalistas e um reduzido número de assessores terão acesso ao local do evento. O uso de máscaras será obrigatório e haverá medição de temperatura antes do acesso ao auditório. Na Câmara Municipal de Belém, onde vereadores, prefeito e vice-prefeito da capital serão empossados também no mesmo dia, a determinação era de que cada eleito levasse apenas um convidado, mas a equipe do cerimonial vem sendo pressionada para aumentar o número de pessoas dentro do plenário.

Secretários

O prefeito eleito de Ananindeua, Daniel Santos (MDB), já está com a equipe de governo quase “fechada”. Os nomes serão oficializados em edição extra do Diário Oficial do município que irá circular logo após a posse, que terá a presença de todo o secretariado. Entre os escolhidos para compor o novo governo no segundo maior município da Região Metropolitana de Belém está a economista Ana Maria Souza de Azevedo. Ela assumirá a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças. Ana Maria já foi secretária-adjunta de Planejamento do Estado do Pará, onde também foi servidora por 30 anos.

Trânsito

O coronel da Polícia Militar, Thales Belo, será o secretário municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua. A pasta da Educação será comandada pela mestre em Educação, Leila Freire. Dayane Lima assumirá a Secretaria Municipal de Saúde. Ela é especialista em Direito Sanitário, tem MBA de gestão em Saúde e já passou pela Secretaria Municipal de Saúde de Santarém como diretora financeira.

COVID-19

Fiscalização

Publicado ontem, o decreto estadual com as novas medidas para a contenção da pandemia do novo coronavírus no Pará tem como principal ação o reforço na fiscalização para evitar o descumprimento das medidas sanitárias. O decreto reforça que “entidades componentes do Sistema Integrado de Segurança Pública e Defesa Social, bem como aqueles responsáveis pela fiscalização dos serviços públicos” estão autorizados a aplicar multas e até determinar o fechamento de estabelecimentos comerciais.

Multas

As punições para quem não cumprir as medidas sanitárias vão de advertência a multa diária de R$ 50 mil para pessoas jurídicas, podendo ser multiplicadas em casos de reincidência. Para pessoas físicas, as multas são de R$ 150 e também podem ser duplicadas a cada reincidência.

Bandeiras

Para os municípios de Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará, que integram a região metropolitana da capital paraense, quase nada muda com o decreto publicado ontem. A RMB foi classificada como área verde, com baixo risco de colapso no sistema público de saúde. Para essas regiões, as medidas são, de acordo com o decreto, o “distanciamento social controlado”. As atividades econômicas e sociais serão, contudo, monitoradas e, se houver aumento do risco, esses municípios podem mudar de bandeira. O sistema vai da bandeira verde à preta, passando por amarela, laranja e vermelha. A preta indica que a região entrará em lockdown. No momento, nenhuma região do Pará recebeu essa classificação.

AMAPÁ

Escuridão

Os amapaenses voltaram a sofrer com novo corte no fornecimento de energia elétrica. Embora em menor proporção que a registrada em novembro, uma suspensão no serviço, na noite de domingo, deixou quase 200 mil pessoas sem eletricidade e trouxe de volta o pesadelo de um possível apagão por tempo indeterminado.

Bolsonaro

Descanso

O presidente Jair Bolsonaro viajou, ontem, para o Guarujá, em São Paulo, onde deverá passar o feriado do Ano Novo. De acordo com a assessoria da Presidência da República, ainda não há previsão da data de retorno. Em diversas ocasiões, Bolsonaro já utilizou a instalação militar do Forte dos Andradas, no litoral paulista, para períodos de descanso.

EM POUCAS LINHAS

* O Coral da Assembleia de Deus, formado por 70 vozes, será homenageado hoje em sessão solene na Assembleia Legislativa do Pará.

* A homenagem estava prevista para outubro, quando o coral completou 94 anos de fundação, mas, por causa da pandemia, a cerimônia teve que ser adiada.

* O maestro titular emérito, Filinesio Soares, que completou 100 anos em 2020, receberá homenagem especial.

* Por prevenção, apenas 15 integrantes do coral estarão presentes na solenidade que será acompanhada também por músicos da orquestra do Templo Central.

* A Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos anunciou que vai ofertar qualificação para cerca de quatro mil jovens paraenses dentro do projeto “Meninas da Geotecnologia” que vai oferecer cursos para produção agrícola e empreendedorismo.

* O governo anunciou que vai destinar R$ 1 milhão para o projeto que atenderá jovens dos municípios de Ananindeua e Portel. Os cursos serão oferecidos em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará.

* O público-alvo dessa ação são as mulheres ribeirinhas, extrativistas, quilombolas, catadoras de material reciclável, agricultoras familiares e rurais.

* Estão abertas as inscrições para a seleção, dentro da Lei Aldir Blanc, de projetos nas áreas de Patrimônio Cultural Imaterial, Culturas Populares, Cultura Digital e Moda e Design.

* Apenas na área de Cultura Digital serão distribuídos 20 prêmios de R$ 25 mil cada. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de janeiro de 2021.

* Sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, a nova lei de falências manteve a execução das dívidas trabalhistas. O artigo que permitia a suspensão foi vetado.