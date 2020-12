Joe Biden faz declaração emocionada aos profissionais de saúde

Sigilo de dados

Câmara Federal aprovou, ontem, o projeto que torna obrigatório sigilo de dados de pessoas que vivem com HIV.

Contra a exploração de pessoas

Uma força-tarefa resgatou 22 pessoas que viviam em situação análoga à escravidão no sudeste paraense.

Legenda ()

"Nós devemos muito aos profissionais da saúde, nós devemos muito a vocês."

Foi o que disse, ontem, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, à enfermeira Tabe Masa, que aplicou a dose da vacina contra a covid-10 desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech.

PARAENSES

Vacina

Depois do repórter cinematográfico Jacob Serruya que tomou a vacina contra a covid-19, ontem, em Israel, amanhã um outro paraense será imunizado. O médico Patrick de Almeida, de 36 anos, tem hora marcada para se vacinar na quarta-feira, às 9h40, no hospital onde trabalha, o Centro Médico Clara Maass, na cidade de Belleville, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Patrick nasceu em Belém e mora nos Estados Unidos desde os 19 anos. Foi incluído na lista de prioridade para a vacinação porque, está na linha de frente do atendimento a pacientes com a covid-19. Uma de suas funções é intubar pacientes em estado grave, atividade considerada de alto risco para os profissionais de saúde.

Riscos

O médico paraense foi contaminado pelo novo coronavírus em maio deste ano, mas exames recentes mostraram que ele não tem mais anticorpos contra a covid-19 e corre risco de ser reinfectado, por isso a necessidade da vacina. Vacinado ontem, Jacob Serruya ficou famoso em Belém por atuar como Papai Noel em shopping centers da cidade. Em Israel, foi incluído no grupo prioritário em razão da idade.

FGTS

Golpe

Cresceu, na última semana, o número de trabalhadores que relata fraudes nos saques dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os golpistas usam o CPF e o nome dos trabalhadores para fazer cadastros no aplicativo Caixa Tem, informam um e-mail falso e, assim, conseguem sacar o dinheiro. Em nota, a Caixa diz que recomenda os usuários a acessarem apenas os canais oficiais do banco para informações sobre o FGTS Emergencial. Quem já caiu no golpe diz enfrentar dificuldade para registar o caso junto à Caixa que, em muitas agências, está com número de atendentes reduzido por causa da pandemia.

PREVENÇÃO

Sem festas

Mais um município paraense, Oriximiná, terá festas suspensas por determinação judicial. A decisão atendeu a pedido do Ministério Público Estadual, por meio de ação civil, e proíbe festas, shows, eventos comerciais e congêneres. Na Ilha de Mosqueiro, administrada pela Prefeitura de Belém, estão proibidas, também a pedido do MPE, festas residenciais com mais de 50 pessoas. A decisão foi do juiz José Torquato de Araújo Alencar. A prefeitura informou que a fiscalização será feita pela Guarda Municipal, Agência Distrital de Mosqueiro e Polícia Militar.

EMPREENDEDORISMO

Crescimento

Dados divulgados pela Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) apontam, que apesar do baixo astral criado pela pandemia de covid-19, muitas pessoas decidiram empreender. Isso resultou em aumento no número de empresas constituídas no Pará. Entre 1º de janeiro e 10 de dezembro deste ano, foram abertas 71.326 empresas. No mesmo período do ano passado, 59.897. Ou seja, foram constituídas 11.429 a mais neste ano do que em 2019. Outro dado animador é que houve redução no número de empresas extintas. Em 2019, foram fechadas 19.458 e, em 2020, este número despencou para 16.922, uma redução de mais de 13%.

Destaques

Os setores que mais se destacaram na abertura de novos empreendimentos em 2020 foi o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, tendência que, segundo os analistas, deve se repetir em 2021. Neste ano, esse setor respondeu por 11.399 novos empreendimentos no Estado, seguidos pelo comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal com 8.863; comércio varejista de bebidas com 7.261, e artigos de armarinho com 6.091.

PÂNICO

Shopping

Consumidores que faziam compras na tarde de ontem no shopping Pátio Belém, no centro da capital paraense, foram surpreendidos por uma confusão que julgaram ser um “arrastão”. A Polícia Militar foi acionada e muitas pessoas se esconderam nos provadores das lojas. Outras duas versões circularam: a de tentativa de assalto a uma loja e a de conflito entre gangues. Depois, a assessoria do shopping explicou que se tratava de uma briga entre dois homens. A confusão foi registrada no exato momento em que a banda da Polícia Militar fazia uma apresentação no local.

EM POUCAS LINHAS

- Lideranças do PSOL de todo o País estão com os olhos voltados para Belém. A cidade será uma espécie de vitrine da legenda já que é a única capital a eleger candidato do partido e, dependendo do desempenho do prefeito eleito Edmilson Rodrigues, o partido pode crescer em outras regiões.

- O artista visual Fabricio Lobo, o VJ Lobo, apresentará, amanhã, a segunda etapa do seu projeto "Cores, sons e sensações", em Belém. Desta vez, ele irá contar, por meio de uma projeção por videomapping, a história do Natal e a viagem dos três reis magos até encontrarem o menino Jesus.

- A projeção será na fachada da Igreja de Santo Alexandre e no Museu de Arte Sacra, no bairro da Cidade Velha.

- Será realizada hoje, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), a sessão de escolha da banca organizadora para o concurso da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

- O concurso vai selecionar 1.646 novos servidores para o cargo de agente penitenciário.

- Quem for deixar Belém nestes dias de festa deve ficar atento e se programar para pegar a rodovia BR-316 nas primeiras horas da manhã.

- Isso porque os desvios na pista de saída da via têm provocado trânsito lento e mesmo congestionamento à altura do município de Benevides.

- A Câmara dos Deputados aprovou, ontem, substitutivo do Senado ao projeto de lei de 2015 que institui a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, incluindo a criação de um fundo federal para compensar os proprietários de terras que mantém a floresta em pé, tornando mais lucrativa a preservação do que a derrubada.

- O projeto é de autoria dos ex-deputados federais Arnaldo Jordy, do Pará, e Rubens Bueno.

- Ontem, Jordy comemorou a aprovação e disse que a nova lei deve mudar a lógica que tem determinado o aumento do desmatamento na Amazônia.