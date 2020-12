Joe Biden discursa pela primeira vez após confirmação de sua vitória: 'É hora de virar a página'

Identificação para autistas

A Secretaria de Estado de Saúde entregará, hoje, as primeiras carteiras de identificação de pessoa com autismo.

Proteção ao meio ambiente

Uma força-tarefa fechou, ontem, dez serrarias ilegais situadas perto de reserva indígena no sudeste paraense. É hora de virar a página, de unir e de curar.” Foi o que disse, ontem, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, ao discursar pela primeira vez após a confirmação de sua vitória pelo Colégio Eleitoral. Os delegados ratificaram a vitória democrata por 306 votos a 232, conforme já era projetado.

Foi o que disse, ontem, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, ao discursar pela primeira vez após a confirmação de sua vitória pelo Colégio Eleitoral. Os delegados ratificaram a vitória democrata por 306 votos a 232, conforme já era projetado.

COMÉRCIO

Natal

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas (Sindilojas) de Belém conseguiu licença da prefeitura para que o comércio da capital paraense funcione 24 horas na virada do dia 23 de dezembro para o dia 24, véspera de Natal. A entidade alega que essa seria uma forma de facilitar a vida dos consumidores, evitando as aglomerações em tempos de pandemia da covid-19. O sindicato que representa os trabalhadores no setor, contudo, resiste à ideia. Alega que essa abertura, na madrugada, coloca em risco a vida dos funcionários que saem tarde do trabalho podendo ser vítimas de assaltos. O impasse continua.

CARLOS GOMES

Novela

O compositor Carlos Gomes, que dá nome a uma fundação de música no Pará, o Estado onde ele viveu os últimos anos de vida, será tema de uma novela já em fase de produção pela TV Globo. A ideia inicial era contar a história em formato de super série, mas o roteiro acabou estendido e vai virar novela que deve ser exibida na faixa das 18 horas. A autoria é da escritora Maria Adelaide Amaral. A história vai mostrar diversas fases do compositor de “O Guarany” que nasceu em São Paulo, passou pela Itália e morreu no Pará em 16 de setembro de 1896.

UFPA

Aulas

O Conselho Superior de Administração (Consad) da Universidade Federal do Pará (UFPA) se reúne hoje, a partir das 15 horas, para avaliar uma proposta de resolução que estabelece o regime de bandeiras - semelhante ao usado pelos Estados - para definir a situação da pandemia nos vários campi da instituição espalhados pelo Pará. Os lugares serão classificados de acordo com o maior ou menor risco de contaminação, a partir da análise de dados epidemiológicos levantados por um grupo de trabalho da instituição de ensino superior.

Sem retorno

O assunto gerou polêmica porque houve o entendimento de que o sistema de bandeiras poderia ser a chave para o retorno das atividades presenciais, mesmo no atual cenário da pandemia. À coluna, o reitor da UFPA, professor Emmanuel Tourinho, garantiu que a volta às atividades presenciais está fora de cogitação no momento. O retorno só deve ocorrer, segundo ele, em um cenário pós-pandemia. O sistema de bandeiras, explicou Tourinho, vai garantir que a comunidade universitária defina previamente que medidas tomar, caso haja agravamento ou abrandamento da crise sanitária.

BOULOS

Visita

Uma das principais estrelas do PSOL, Guilherme Boulos desembarcou, ontem, em Belém, para cumprir agenda com seu colega de partido, o prefeito eleito Edmilson Rodrigues. Segundo colocado nas eleições para à Prefeitura de São Paulo, Boulos ganhou musculatura política para ser um dos articulares de uma possível chapa de oposição ao presidente Jair Bolsonaro em 2022. Único prefeito da legenda eleito para governar uma capital, Edmilson deve fazer parte dessa articulação.

TUCUNDUBA

Macrodrenagem

O governo do Pará promete entregar no dia do aniversário de Belém, 12 de janeiro de 2021, o segundo trecho da segunda etapa do programa de macrodrenagem da bacia do Tucunduba, que vai da rua dos Mundurucus até a 2 de Junho. Serão cerca de 680 metros, o equivalente a 99% do total da obra. Ficará faltando apenas limpeza e detalhes finais de finalização. Os serviços incluem drenagem pluvial, sistema de esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água, urbanização, construção de calçadas, construção de três pontes e três passarelas. A execução dos serviços remanescentes do segundo trecho foi iniciada em maio deste ano.

DIVERSIDADE

Gênero

O Tribunal de Justiça do Pará preparou o “Guia sobre Diversidade Sexual, Identidade de Gênero e o Direito ao Uso do Nome Social por Pessoas Transexuais”. O documento contém informações sobre resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que trata a respeito do uso do nome social pelas pessoas trans, travestis e transexuais, entre outros temas. A portaria garante o uso do nome social a usuários dos serviços judiciários, magistrados, estagiários, servidores e trabalhadores terceirizados do Poder Judiciário. O nome social pode estar presente em todos os documentos funcionais como crachás, endereços eletrônicos, listas de ramais e logins nos sistemas do órgão.

EM POUCAS LINHAS

* O superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Algacir Polsin, visitou, ontem, a sede da BioTec-Amazônia acompanhado pelo superintendente-adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Manoel Amaral, e do gestor do Centro de Biotecnologia da Amazônia, Fábio Calderaro.

* A visita faz parte das ações para estreitar os laços da BioTec-Amazônia com órgãos federais parceiros na missão de desenvolver a região.

* E, por falar nisso, o diretor-presidente da BioTec-Amazônia, professor José Seixas Lourenço, participou do painel “Inovação e estímulo à bioeconomia na Amazônia” durante encontro técnico entre o Conselho Nacional da Amazônia Legal e a Sudam.

* A partir da próxima quinta-feira, 17, pessoas com autismo vão contar com um Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea), que funcionará no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação.

* A previsão é que haja atendimento multidisciplinar, reunindo diversos programas da área de saúde.

* Esta semana, serão entregues carros blindados (semelhantes ao de transporte de valores) doados por uma empresa de segurança privada ao Estado.

* Os veículos serão usados pelas Polícias Civil e Militar e Secretaria de Estado de Administração Penintenciária.

* Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) informou, ontem à noite, que não procede a informação de 7.019 óbitos por coronavírus no Pará. O número foi divulgado no site G1 e Jornal Nacional, a partir do levantamento realizado pelo consórcio de veículos de imprensa.

* A Sespa divulgou ontem, no portal de monitoramento da covid-19, o total de 7.013, a partir dos dados repassados pelos municípios, seis mortes a menos do que foi divulgado pela emissora, “elevando desse modo em cerca de 13% a média móvel de óbitos no Pará” no dia de ontem.