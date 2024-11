Javier Milei diz que Argentina superou recessão econômica: "Sofrimento terminou"

Falha

O Banco Central informou na quinta-feira que houve vazamento de dados pessoais de clientes da Caixa Econômica Federal.

Aplicativo

Clientes do Nubank usaram as redes sociais na sexta-feira para relatar problemas com cobranças duplicadas de compras antigas.

Javier Milei, presidente eleito da Argentina (J. Bosco)

"Tenho orgulho de dizer que esse intervalo de sofrimento terminou.”

Javier Milei, presidente da Argentina, afirmou na sexta-feira (8) que o país superou a recessão econômica e começa a dar sinais de recuperação.

COP

SEM DÚVIDAS

A semana que passou foi mais uma em que veículos de imprensa, usando fontes ocultas, noticiaram possível risco de uma mudança da sede da COP 30, confirmada para ser realizada em Belém, no ano que vem. A verdade é que no governo federal o assunto é dado como pauta vencida, ou seja, não há mais dúvidas de que o evento será na capital paraense e o momento é de concentrar esforços para preparar a cidade para receber os visitantes. Apesar disso, o lobby de alguns estados, especialmente o Rio de Janeiro, continua forte na tentativa de desacreditar a capacidade dos paraenses de realizarem a COP, na esperança de dividir a conferência.

BELENENSES

PREOCUPAÇÃO

Pesquisa realizada pela AtlasIntel com moradores de Belém levantou percepções sobre vários problemas que afetam o dia a dia da população, entre eles dificuldades com saúde, transporte, criminalidade, esgotamento sanitário, pobreza e alagamentos. O resultado mostra que saúde (48,7%) e transporte público (42,7%) são os temas de maior preocupação dos moradores da capital paraense. O estudo revelou também que 93,8% dos entrevistados foram impactados pela crise do lixo em 2023, mas, atualmente, apenas 15% dos entrevistados apontam a coleta e a destinação dos resíduos entre as grandes preocupações. Para 75% dos entrevistados, a prestação dos serviços de limpeza urbana melhorou após o início das atividades da Ciclus Amazônia, a nova concessionária de Belém.

CÍRIO

PREMIAÇÃO

O projeto de reformulação do Memória de Nazaré, desenvolvido em parceria com a Simulated Reality, empresa de tecnologia sediada na Califórnia e liderada pelo paraense Danilo Moura, e a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) foi indicado ao Infinity Festival Hollywood, reconhecido por reunir cineastas, músicos e artistas globais com desenvolvedores de tecnologia de ponta.

MUSEU

O projeto indicado descreve a reformulação do Memória de Nazaré, museu que faz parte do Centro Social de Nazaré e mostra a grandiosidade do Círio aos turistas que visitam Belém durante todo o ano.

IMERSÃO

O coordenador do Círio 2024, Antonio Salame, viajou aos Estados Unidos para participar da cerimônia de premiação. Mantendo a narrativa histórica e utilizando a tecnologia como pano de fundo, a Simulated Reality equipou o antigo espaço com experiências imersivas inovadoras.

RELAÇÕES

As inovações incluem vídeos em realidade virtual no formato 360 graus, projeções mapeadas em telas gigantescas, televisores interativos, experiências táteis e muito mais. Tudo isso para contar a história completa do Círio, desde sua origem na Terra Santa até as 14 procissões oficiais, realizadas em outubro.

TEXAS

RELAÇÕES

Na próxima terça-feira (12) o Espaço São José Liberto será palco da celebração dos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos da América (EUA). Realizada pela Câmara Texana de Comércio no Brasil (Betchamber), com apoio do governo do Pará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, a programação vai incluir rodadas de palestras e de negócios. O conceito “preservação-desenvolvimento” orientará as discussões, delineando rotas para um crescimento econômico sustentável sob as perspectivas ambiental e social. O evento promoverá encontros entre representantes dos setores público e privado, para facilitar parcerias estratégicas e dinamizar as relações econômicas e diplomáticas entre os participantes. Empresários, investidores, líderes e tomadores de decisão de diversos setores discutirão durante o evento temas como inovação, sustentabilidade, transição energética, agronegócio, biocombustíveis, logística e infraestrutura.

TERRA

PROPRIEDADE

Depois de 15 anos de espera, produtores rurais da Gleba Bacajaí, na região do Xingu, começaram a receber, na sexta-feira (8), os títulos de propriedade de terra emitidos pelo governo do Estado, por meio do Instituto de Terras do Pará (Iterpa). A região do Xingu responde pela maioria da produção de cacau do Pará. Somente em 2023 produziu mais de 108 mil toneladas do fruto, do total de 138 mil toneladas de cacau produzidas no Pará.

Em Poucas Linhas

► A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) está realizando reuniões virtuais para apresentar as normas do Programa de Regularização Fiscal (Prorefis), criado para estimular a adimplência dos contribuintes de impostos estaduais. O programa prevê a redução de multas e juros em percentuais que variam entre 50% e 95%.

► A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) anunciou a criação da “Rede Pará sobre Contas Regionais e Bioeconomia” para definir um arcabouço para cooperação entre pesquisadores de instituições e, assim, estimular a bioeconomia do Pará, a partir de metodologias consolidadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

► A iniciativa da Fapespa tem a parceria das universidades federais do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), do Oeste do Pará (Ufopa) e Federal do Pará (UFPA), que será formalizada no próximo dia 27.

► A Rede estabelece programas de cooperação técnica em ensino, pesquisa e extensão, em áreas de mútuo interesse, incluindo compartilhamento de dados e informações, desenvolvimento de projetos, estudos, pareceres técnicos, relatórios, boletins e outros materiais. Prevê, ainda, a realização de eventos em conjunto.

► A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) realiza, entre os meses de novembro e dezembro deste ano, a 1ª fase de implantação do Plano ABC+ Pará, denominado Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária.

► Para isso, prefeituras e secretarias municipais estão sendo convidadas a participar das oficinas que vão ocorrer em Altamira, Belém, Marabá, Paragominas, Redenção e Santarém.

► A programação começa por Paragominas, no próximo dia 18, e se encerra em Belém, no dia 5 de dezembro.