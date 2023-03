'Jamais deixem alguém dizer que vocês já passaram do seu auge', declarou Michelle Yeoh, aos 60 anos

Crédito consignado

Conselho Nacional da Previdência Social aprovou redução de juros a aposentados e pensionistas. O teto caiu a 1,7% ao ano.



Centro de convenções

O Centro de Convenções ‘Sebastião Tapajós’ já está 80% concluído. A obra é essencial ao turismo, à cultura e ao comércio de Santarém.

Michelle Yeoh (J.Bosco)

"Jamais deixem alguém dizer que vocês já passaram do seu auge"

MICHELLE YEOH, atriz, de 60 anos, falando às mulheres, no seu discurso de vencedora como Melhor Atriz no Oscar 2023. De família chinesa, ela nasceu na Malásia e se tornou a primeira oriental a receber uma estatueta.

PRESSÃO

CANABIDIOL

Cresce também pelo Pará a pressão nas casas legislativas para a criação de políticas públicas para fornecimento gratuito de medicamentos formulados à base de canabidiol (CBD), em associação com outras substâncias canabinoides, incluindo o tetrahidrocanabinol (THC), derivados da planta popularmente conhecida como maconha. Na Assembleia Legislativa do Pará tramita o projeto de lei do deputado Angelo Ferrari (MDB). Já na cidade de Marabá, no sudeste do Pará, a discussão sobre o tema também foi iniciada na Câmara Municipal de Vereadores, com o projeto de lei do vereador Miguel Gomes Filho (PDT).



BARREIRA



A proposta ainda está na Comissão de Justiça, Legislação e Redação, mas enfrenta barreiras dentro da Casa onde, mesmo sendo uma questão de saúde pública, apenas dois dos 23 vereadores manifestaram apoio à matéria. Entre os motivos, além da desinformação, seria o forte apelo evangélico entre os eleitores de grande parte dos parlamentares. Com essa baixa adesão à matéria, que se encontra sem previsão de votação, o autor já afirmou que não vai recuar, e por lá o tema deve ser levado à consulta pública, na qual a população e as entidades interessadas vão poder conhecer melhor o projeto e opinar a respeito.



MENTIRA



O principal argumento de Miguel Gomes Filho é que afirmar que essas substâncias são proibidas “é uma mentira”. Ele afirma que, de fato, elas já são liberadas de forma não oficial para quem tem dinheiro e pode pagar em média R$ 500 por “um vidrinho de 30 ml”. Para o vereador, o que tem que ser decidido agora é seu fornecimento ou não pelo poder público, já que dizer não a essa posição significa negar esse direito negado à população de classe média para baixo. Ele cita, ainda, a judicialização dessas causas, situações em que se a Justiça mandar, o Estado precisa fornecer, e nesses casos ninguém questiona qualquer legalidade.

REDUÇÃO

INCERTEZAS



O Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), está ameaçado de deixar de funcionar. Na sexta, 10, em uma única mensagem pelo WhatsApp, 67 servidores efetivos cedidos para o NEL foram devolvidos aos seus locais de origem na Seduc - alguns deles de férias e até de licença médica. O número é mais da metade do quadro do NEL, que funcionava com pouco mais de 100 pessoas e que, ainda assim, há muitos anos atende cerca de 4 mil alunos matriculados em várias modalidades esportivas como natação, hidroginástica e bocha, entre outras.



ATIVIDADES



Além disso, o NEL mantém atividades adaptadas a estudantes com deficiência, inclusive em modalidades paralímpicas. O futuro do núcleo é incerto até que a Seduc informe oficialmente o que acontecerá após essa redução de quadro.

FERROVIAS

USO



O presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Vander Costa, criticou ontem o pouco uso das ferrovias brasileiras. Costa diz que a expansão foi grande no ano passado, com 510 quilômetros de trilhos implantados, e a malha ferroviária brasileira atingindo 29.983 quilômetros, mas que o uso é muito menor do que o possível. Enquanto isso, na contramão desta fala, o setor produtivo do Pará espera ansiosamente o julgamento e a liberação da obra da ferrovia do grão – a Ferrogrão. Se for mantida a decisão da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), a decisão sairá no julgamento dia 31 de maio deste ano. A Ferrogrão é um projeto que vai ligar o porto de Sinop (MT) à localidade de Miritituba, na microrregião de Itaituba, no Pará. O projeto prevê a construção de 933 quilômetros de trilhos, com investimentos iniciais de R$ 8,42 bilhões, mas que podem chegar a R$ 21,5 bilhões.

ELEITORES

BIOMETRIA



O Tribunal Regional Eleitoral do Pará vai retomar a coleta de dados biométricos em todo o Estado. E para isso, lança hoje, no prédio-sede, em Belém, o Projeto Retoma Bio. O programa prevê o retorno por fases. O Pará possui hoje 6.090.831 eleitores, ocupando a nona posição no ranking dos maiores colégios eleitorais do País. No entanto, 726.742 ainda não fizeram o recadastramento biométrico, ou seja, 11,93% do total. O processo foi interrompido em 2020, como uma das medidas sanitárias adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para conter a covid-19. Entre os municípios contemplados na primeira fase do Retoma Bio estão Belém, Castanhal, Abaetetuba, Cametá, Marabá, Parauapebas e Santarém.

EM POUCAS LINHAS

► Os prefeitos Luziane Solon, de Benevides, e Darci Lermen, de Parauapebas, estão entre as autoridades já confirmadas no “1º Encontro Brasileiro de Cidades das Crianças” e no “Fórum Internacional das Infâncias”, eventos realizados a partir de sábado, 18, na cidade de Jundiaí (SP). A Rede Mundial Cidade das Crianças existe há 31 anos e é composta por mais de 200 cidades, em 15 países da Europa e da América Latina. O encontro deste ano tem foco em ações e propostas para melhorar a vida das crianças, especialmente na primeira infância.

► No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, no qual a luta por igualdade e direitos é lembrada, servidoras municipais de Ananindeua, vítimas de violência doméstica e familiar, conquistaram o benefício do Auxílio Proteção, que garante o afastamento remunerado, assim como medidas de proteção e assistência. A lei sancionada pelo município foi denominada de “Ingred Israel”, em homenagem à universitária Ingred de Kássia Israel, natural do município, que em abril de 2015, com 28 anos, foi violentada e morta pelo namorado dentro de casa.

► Será aberta hoje para visitação gratuita a exposição de gravuras “Gravado na Alma”, com obras da coleção Eduardo Vasconcelos. Com curadoria de Vânia Leal, a mostra foi contemplada pelo edital de pautas do Banco da Amazônia e exibirá na sua galeria 71 obras de dez países e cinco estados brasileiros.

► Equipes da Cáritas Brasileira Regional Norte II e Nordeste 3 se reuniram, nesta primeira quinzena de março, para planejar as ações de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no Pará, Amapá, Amazonas, Bahia e Sergipe. O trabalho é desenvolvido por meio do projeto Içá Ação e Proteção. Diminuir a impunidade por crimes e melhorar o acesso e a qualidade dos serviços especializados para vítimas e suas famílias são algumas das principais metas.