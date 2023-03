Jair Bolsonaro: 'Um tremendo gastador'

Mangal ambiental

O Mangal das Garças faz hoje o “Ecoarte”, projeto voltado à educação ambiental com várias atividades, a partir das 9h30.

Semana Santa

A Feira do Pescado vai voltar nos dias 5 e 6 de abril: a meta é oferecer preços bem mais acessíveis de pescado na Semana Santa.

LIXO

CONCORRÊNCIA

A prefeitura de Belém prepara uma nova concorrência pública que vai impactar diretamente a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos na cidade, com valor global do contrato estimado em cerca de R$ 1 bilhão e duração de 30 anos. No dia 10 de abril, a Secretaria de Saneamento irá receber as propostas para a licitação da coleta, transporte, triagem, tratamento, destinação final dos resíduos sólidos urbanos, de estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, serviços de saúde e construção civil.

TAXA

Uma parte desse valor deve ser arrecadado com uma taxa, que será cobrada em forma de tarifa pública, que certamente vai onerar ainda mais o contribuinte, que já paga caro para ter um serviço de limpeza que deveria ser garantido pelo poder público.

PESQUISA

EXCELÊNCIA

Começaram na semana passada as comemorações pelos 50 anos do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (Naea), um dos mais importantes centros de pesquisas da Amazônia, ligado à Universidade Federal do Pará (UFPA). A programação festiva começou com professores, funcionários e alunos plantando mudas no bosque da área da saúde na universidade. No ano passado, o Naea recebeu conceito máximo na avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

LIVRO

O Sistema Municipal de Bibliotecas Escolares (Sismube), vinculado à Secretaria Municipal de Educação (Semec), recebeu da Fox Vídeo, livraria que fechou as portas no início deste ano, a doação de 500 livros, a maioria de autores paraenses. Parte das publicações ficará no acervo do Sismube e parte será distribuída para as escolas da rede municipal de Educação e para outras unidades de formação e de ensino que compõem a Semec.

Jair Bolsonaro (J. Bosco)

“Um tremendo gastador’

JAIR BOLSONARO, ex-presidente da República, se referindo a Lula, logo após o fim da desoneração de impostos sobre os combustíveis. Ele diz que o governo cria impostos e aumenta gastos públicos para tirar dinheiro da população

TRANSPORTES

FALTA

Fevereiro terminou sem qualquer sinal de agendamento da prometida reunião entre a prefeitura de Belém, Tribunal de Contas do Município (TCM) e o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) com vistas a uma solução conjunta para a estranha falta de interesse de empresas de transporte nas duas licitações já abertas para a exploração do sistema de transportes coletivos de Belém, que inclui também a exploração e manutenção dos terminais e estações do BRT.

CONJUNTA

A busca dessa solução conjunta foi anunciada pela titular da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Ana Valéria Borges, no último dia 7 de fevereiro, após mais um certame de licitação “deserto”, ou seja, sem nenhuma empresa interessada em participar. A primeira tentativa, no dia 26 de dezembro do ano passado, também foi deserta. Enquanto isso, no inverno amazônico, a população sofre. A cada chuva é das duas uma: ou os passageiros se molham, ou lacram as janelas e sofrem com o calor infernal do ônibus sem ar-condicionado.

JAPONESES

RETORNO

Uma equipe da TV Tokyo do Japão desembarca amanhã em Belém para acompanhar o retorno da família que virá ao Estado reencontrar o avô que mora no interior do Pará. A viagem, tema do programa Nihon Ikitai Hito Ouendan, exibido pela emissora, incluiu um passeio pelo mercado Ver- -o-Peso. O Pará foi o destino de muitos japoneses que deixaram o país durante a segunda guerra mundial. A maioria fixou residência em Tomé-Açu, nordeste do Estado, onde se dedicou ao plantio de frutas e pimenta do reino. Ainda hoje, o Pará tem a segunda maior comunidade japonesa do Brasil, perdendo apenas para São Paulo.

FOME

ORIENTAÇÃO

Neste começo de Quaresma e Campanha da Fraternidade 2023, enfocando o tema da fome, o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, dá um recado simples, mas direto e importante, a quem quer contribuir para mudar a situação de mais de 33 milhões de pessoas com esse problema no Brasil: evitar o desperdício. A orientação reforça, inclusive, iniciativas de muita gente, órgãos e estabelecimentos que já doam alimentos para os mais necessitados.

Em Poucas Linhas

►O Exército terá, em breve, mudança de comando na Amazônia. O general quatro estrelas Costa Neves, comandante militar do Norte, será transferido para o comando em Manaus.Seu substituto será anunciado em breve.

►A agência do Banpará na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) decidiu não realizar abertura de contas para quem esteve por lá nesta semana que passou. O motivo foi a grande demanda de pagamentos das centenas de servidores que entraram recentemente na folha da Casa.

►Sem o atendimento no posto da Alepa, que só voltará a abrir conta na próxima segunda, aumentou a busca por outras agências, que na quinta e sexta-feira tiveram tempo de espera de 3 a 4 horas.

►O presidente da Câmara Municipal de Ananindeua, Rui Begot (sem partido atualmente), faz vista grossa para a ausência de vereadores nas sessões da Casa.Um exemplo claro disso é a ida frequente da vereadora Nice Ruffeil (PSDB) a Brasília (DF).

►Conforme noticiado pela coluna, ela tomou para si a missão de acompanhar a primeira-dama da cidade, deputada federal Alessandra Haber (MDB), às sessões no Legislativo federal.

►Ocorre que esse movimento de falta às sessões em Ananindeua durou todo o mês de fevereiro até este início de março, e não há informações de que as faltas ao plenário municipal estejam sendo devidamente justificadas por Ruffeil.

►Também não há informações sobre descontos no contracheque da vereadora.

►O Conselho da Mulher Empresária do Pará lançou o “Menina Empreendedora”, projeto social em cooperação com governo do Estado que incentiva o empreendedorismo entre garotas de 14 a 17 anos. A primeira edição do projeto será de 15 a 17 de março, na Usina da Paz Cabanagem. Porém, a previsão para 2023 é atuar em três usinas e estimular 80 adolescentes.

►Médico e empresário, o prefeito Daniel, de Ananindeua, ao que tudo indica, está montando empresa de aviação: adquiriu jato CJ1, King Air turbo hélice, e bimotor Byron. A conta, por baixo, é de R$ 30 milhões. Por enquanto, o único cliente é o próprio prefeito.