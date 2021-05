Jair Bolsonaro dá a entender que, se Lula ganhar as eleições em 2022, 'nunca mais vai sair'

Em falta com o IR 2021

Em torno de 12 milhões de contribuintes ainda não acertaram as contas com o Leão. O balanço foi divulgado na sexta-feira.

Supermercados em alta

As vendas em supermercados subiram 7,06% no 1º trimestre do ano em comparação com o período de janeiro a março de 2020.

"Olha, se esse cara voltar, nunca mais vai sair. Escreve aí.”

A declaração é do presidente Jair Bolsonaro, que não mencionou abertamente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem chamou de “filho do capeta”. Foi a primeira vez que Bolsonaro se referiu ao ex-presidente desde a mais recente pesquisa do DataFolha, que mostra o petista isolado na primeira posição em todos os cenários, incluindo um segundo turno contra o ex-capitão.

URBANISMO

POLÊMICA

Aprovado pela Câmara de Vereadores de Belém no ano passado, o polêmico projeto de Lei Complementar que legaliza o loteamento de grandes terrenos em áreas de preservação ambiental e zonas de interesse urbano na capital e permite a construção de galpões para comércio varejista, atacadista e depósitos em toda a orla da cidade foi vetado, em novembro do ano passado, pelo então prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho. Pois bem, após uma reunião de líderes na semana passada, foi definido que o veto deve ser analisado até a próxima semana no plenário da Câmara. O assunto divide opiniões na Casa.

ARGUMENTOS

Entre urbanistas há temor de que o veto seja derrubado sem um amplo debate, uma vez que a liberação de construção dos galpões na orla pode comprometer futuros projetos de aproveitamento público dessas áreas. Ao vetar o projeto, Zenaldo Coutinho argumentou que as orlas dos rios Maguari, Guamá e da baía do Guajará fazem parte da “zona especial de interesse ambiental urbano e que seria prudente que houvesse estudos mais profundos sobre o caso”. Membro do Conselho de Desenvolvimento Urbano e do Conselho Municipal de Meio Ambiente, o vereador Fernando Carneiro (PSOL) já se manifestou contra a derrubada do veto e informou à Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo para que acompanhe o caso de perto.

PARADOXO AMAZÔNICO

MINÉRIO

O avanço dos estudos sobre a cadeia mineral do Pará aponta cada vez mais para o descompasso entre o crescimento do setor e o impacto econômico e social no Estado. Entre 2000 e 2020, o valor da produção mineral do Pará cresceu 40 vezes, elevando a participação do Pará, na pauta nacional, de 23% para 47%. No mesmo período, o valor das exportações minerais do Estado cresceu 16 vezes, e o Pará passou a responder por 10% das exportações do País.

EMPREGOS

Por outro lado, os empregos diretos na mineração cresceram apenas de 1,6% para 1,9%. No mesmo período, a participação do Produto Interno Bruto (PIB) do Pará no PIB nacional foi de 1,9% para 2,3%. Ou seja, o crescimento ficou longe de ser proporcional. Esses dados fazem parte do primeiro boletim de uma série de cinco que estão sendo produzidos pelo Sindicato dos Servidores no Fisco Estadual do Pará. Os estudos serão concluídos até outubro deste ano.

PANE

QUEIMADO

O problema da pane em todo o sistema técnico-operacional da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), que foi tratado na última segunda-feira como uma pequena falha elétrica, continua afetando setores importantes como o de Assessoria de Imprensa e Divulgação (AID). Entre os transtornos e prejuízos, após uma semana sem a realização de sessão plenária, a Divisão de Expediente (Didex) ainda está às escuras, sem energia elétrica, e o servidor que possibilita acesso ao Progel, o programa de consultas aos projetos, está queimado. Segundo informações de quem trabalha diretamente nesses setores, outro servidor poderá ser alugado para as atividades serem normalizadas na próxima semana.

HIDROVIÁRIOS

MARAJÓ

Empresas que operam na linha Camará, por meio de lanchas e navios para municípios do Marajó como Soure e Salvaterra, por exemplo, reclamam que estão com dificuldades de manutenção das atividades e pedem o reajuste da tarifa, o que não ocorre, segundo alguns proprietários, desde 2016. Há informações de que alguns serviços estão na iminência de encerramento. Os empresários alegam que, sem recursos, enfrentam problemas como a falta de dinheiro para pagar o diesel e honrar compromissos com funcionários. A situação é considerada crítica para o setor hidroviário porque outras linhas operacionais estão sem adicionais na passagem desde 2018 e 2019.



EDUCAÇÃO

CRISE

A pandemia e a queda nos investimentos em educação apontam para consequências drásticas nesse setor. Em Marituba, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação matriculou, neste ano, 23.546 alunos, o que representa uma queda de 5,5% em relação aos matriculados de 2020, quando foram contabilizados 24.853 alunos.

EM POUCAS LINHAS

► A Justiça Eleitoral do Pará lançou, na semana passada, piloto do projeto Acervo Digitalizado no Primeiro Grau. A digitação começou pela Zona Eleitoral 64, em Salinópolis.

► O desembargador Leonardo de Noronha Tavares recebeu, em nome do Judiciário paraense, o Selo de Prata de desempenho, em uma classificação em três níveis, entre os 27 Tribunais de Justiça do País.

► O desembargador Milton Nobre recebeu a Medalha do Mérito Naval no grau de Grande Oficial.

► Faltando duas semanas para o fechamento do Aterro Sanitário de Marituba, as prefeituras de Belém, Ananindeua e Marituba ainda não sabem qual destino darão ao lixo urbano das três cidades a partir de 1º de junho.

► Uma das propostas é a volta ao antigo lixão do Aurá, mas até a sexta-feira não havia sequer reunião marcada para voltar a discutir o tema.

► É falsa a publicação que circula nas redes sociais informando que a prefeitura de Belém destinou um dia para vacinar contra a covid-19 homossexuais com idade a partir de 33 anos.

► Começou a segunda etapa da vacinação contra a influenza e estão sendo chamados professores das redes pública e privada de ensino.

► Por causa do desencontro de informações sobre a segurança das vacinas, muitas grávidas estão evitando os postos de vacinação. Especialistas alertam para o risco dessa prática.

► Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei que prevê a proibição de cumprimento de ordens de despejos até o final de 2021.

► No Brasil, a cada quatro jovens, uma já faltou à escola, no período menstrual, por não poder comprar absorvente.

► A campanha #TodasProtegidas, da Faculdade Estácio, quer ajudar a combater a “pobreza menstrual” e, para isso, vai receber doações no Pará. As doações podem ser feitas na unidade da Doca e no posto da ONG Pará Solidário.