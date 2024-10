'Jader Filho vai passar para a história como o ministro que mais entregou casa nesse País', diz Lula

Imunização

OMS estima que o investimento em vacinas contra vírus, bactérias e parasitas pode reduzir o uso de antibióticos em 22%.



O ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, diz que o governo vai bater o martelo sobre o horário de verão na próxima semana.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Jader Filho vai passar para a história como o ministro que mais entregou casa nesse País.”

Lula, presidente da República, sobre o ministro das Cidades. Nesta sexta-feira (11), ambos participaram da entrega de 1.296 unidades habitacionais do Módulo IV do residencial Cidade Jardim I, em Fortaleza.



>CÍRIO

LULA



Em entrevista a uma rádio de Fortaleza, antes de embarcar para Belém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva contou que a ideia de participar do Círio de Nazaré vem de longa data. “É uma promessa que eu tenho há muito tempo”. Lula desembarcou na capital paraense na noite de sexta-feira (11) e na agenda, divulgada pelo Palácio do Planalto, está prevista apenas a participação na romaria fluvial, realizada neste sábado (12). Em 2022, ano da eleição presidencial, o Círio contou com a presença da hoje primeira-dama Janja Silva, que acompanhou uma série de eventos e declarou estar encantada com a festa. Também em 2022, o então presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro esteve na romaria fluvial e depois participou de um passeio de jet-ski pela baía do Guajará.



REFORÇO



Em função das procissões e programações relacionadas às festividades de Nazaré, os hospitais da Região Metropolitana de Belém atuarão como unidades de retaguarda, prestando assistência em casos de urgência e emergência durante a quadra nazarena. Os hospitais Jean Bitar, Metropolitano e Abelardo Santos funcionarão como retaguarda para os atendimentos de urgência e emergência realizados no Pronto-Socorro estadual, via encaminhamentos.



ESTOQUE



Profissionais do Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM), na avenida Augusto Montenegro, na capital; Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), na BR-316, em Ananindeua; Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS) e Hospital Regional Jean Bitar (HRJB), ambos em Belém, passaram por preparação específica para garantir o atendimento. O Plano de Atendimento prevê, entre outras iniciativas, aumento do número de profissionais para garantir o atendimento, além de suprimentos extras - medicamentos, equipamentos e materiais.



TURISMO



Pelo segundo ano, o Ministério do Turismo montou em Belém a Casa do Turismo no Círio de Nazaré, que este ano tem a cantora Liah Soares como embaixadora. Além de participar do Círio, o ministro da pasta, o paraense Celso Sabino, traz parlamentares de todo o Brasil para conhecer de perto a festividade do Pará. Neste sábado (12), no espaço, a cantora Wanessa Camargo estará pela primeira vez no Círio e também se apresentará para os convidados, junto com atrações paraenses.



ESTRATÉGIA



O objetivo da Casa é ser um espaço que faz parte da estratégia de ampliar a promoção do Norte do Brasil e, especialmente, de Belém, que será palco do maior evento de sustentabilidade do mundo, a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro de 2025.



>TAPAJÓS

PREOCUPAÇÃO



O nível do rio Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará, diminuiu significativamente, atingindo a marca de 15 centímetros na quarta-feira (9), conforme medição realizada pela Defesa Civil do município, na régua da Agência Nacional das Águas (ANA), localizada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP). O novo boletim divulgado revela uma redução alarmante de 55 centímetros em relação ao mesmo período de 2023, agravando a situação de estiagem que a região enfrenta. O recuo atual do Tapajós é maior que o registrado nos anos de seca severa. Em 2023, por exemplo, o rio chegou a marcar 70 centímetros, uma diferença expressiva quando comparado aos 15 centímetros atuais. Em 2015 o nível do Tapajós marcou 3,70 metros. E em 2010, em outra seca histórica, o nível do rio ficou em 1,34 metro, ou seja, 1,13 metro acima da marca atual.



>SEGUNDO TURNO

PROPAGANDA



Iniciada na sexta-feira, a propaganda eleitoral para este segundo turno das eleições municipais vai até o próximo dia 25. Os programas serão veiculados de segunda a sábado, com dez minutos diários, divididos em dois blocos de 5 minutos para cada um. Além disso serão destinados 70 minutos em inserções ao longo da programação para ambos os candidatos. Assim como no 1º Turno, pode ser feita publicidade com uso de alto-falantes ou amplificadores de som, das 8h às 22h. Também estão permitidos comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa das 8h até meia-noite.

Em Poucas Linhas

- A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro programou viagem a Santarém, oeste do Pará, para a próxima quarta-feira (16). Vai participar de atos de campanha do candidato bolsonarista à prefeitura do município, JK do Povão (PL), que disputa o cargo com o emedebista José Maria Tapajós.



- Em Castanhal, o resultado das eleições 2024 resultou em uma série de demissões. Todas as secretarias estão enxugando a folha. Tudo para, segundo o prefeito Paulo Titan, “equilibrar as contas para a nova gestão”. O Diário Oficial promete ser extenso durante toda essa semana.



- E a política ferve em Castanhal. A Igreja Quadrangular, sob o comando estadual do pastor Josué Bengtson, não conseguiu emplacar seu candidato a vereador, pastor Marcos Santos. Segundo fontes, Marcos não recebeu apoio total da 1ª Regional, sob a liderança do também pastor Valdenito Gomes, o que contribuiu para a derrota. Uma dança das cadeiras deve ocorrer nos próximos dias.



- Desenvolvido no sudeste do Pará, o projeto Horizontes, resultado de acordo de cooperação entre a Vale e o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade de Carajás (ICMBio), já reúne mais de 50 projetos. As linhas de pesquisa se ampliaram de quatro, em 2021, para 43 em 2024. São 30 famílias beneficiadas com a prática de uma agricultura de conservação.



- O governador Helder Barbalho anunciou, nesta semana, que o concurso da Polícia Militar, com quatro mil vagas, será homologado em novembro, para reforçar o efetivo da instituição já em 2025.



- Em homenagem aos fiéis que acompanham o Círio de Nazaré na corda, o padre Francisco Cavalcante, pároco de Nazaré, lançou a música “A Tua Corda Vai Chegar”. A canção foi composta pela paraense Amanda de Paula.



- Mais uma vez o povo paraense vai às ruas para acompanhar a padroeira e, para que os profissionais que fazem O LIBERAL possam acompanhar a festa, esta edição é dupla, com datas de sábado (12) e domingo (13).



- Desejamos a todos os leitores um Círio de paz e união.