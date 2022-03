Incentivo a estudantes

As inscrições para vagas no programa Jovem Senador 2022 foram prorrogadas até o dia 25 deste mês.

Horror se repete

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky falou ontem ao parlamento de Israel, e comparou a invasão russa à 2a Guerra Mundial.

(J.Bosco)

"Já estive em uma reunião em que um deputado me perguntou: ‘Quem você quer provocar de batom vermelho?’”

TABATA AMARAL, deputada federal (PSB-SP), ao afirmar que a Câmara dos Deputados ainda é um ambiente hostil para as mulheres, mesmo com a eleição da maior bancada feminina de sua história. “Eu era a única mulher na sala, todos riram”, completa a parlamentar, que engrossa o coro das deputadas que relatam episódios de violência de gênero e institucional na Casa, comandada quase exclusivamente por homens.

TELEGRAM

REPERCUSSÕES



Em comentário na Globo News sobre a decisão de suspensão do aplicativo Telegram pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o jornalista e comentarista internacional Jorge Pontual afirmou, no final de semana, que não utilizava o aplicativo até começar a guerra entre Rússia e Ucrânia, quando o “app” passou a ser fundamental para seu trabalho. Segundo Pontual, a cobertura da guerra seria impossível sem o Telegram, por onde ele recebe diariamente centenas de informações em tempo real. É também pelo Telegram que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, consegue escapar das restrições para divulgar seus vídeos e todas as comunicações para o mundo - inclusive para a Rússia - sobre o que está ocorrendo na Ucrânia.



CENSURA



Pontual lembrou que os Estados Unidos, onde vive, é um país livre e considera censura o que ocorreu no Brasil. Para ele, o argumento de que o aplicativo é usado para crimes cibernéticos é falho, pois se fosse seguir a lógica, toda a internet deveria ser suspensa. O que se deve, sim, é condenar o mau uso da rede. O que precisa, na avaliação de Pontual é, em lugar da censura, encontrar os criminosos da internet e puni-los, como há muitos casos nos Estados Unidos, de criminosos cumprindo pena. O jornalista lembrou que nos Estados Unidos o ex-presidente Donald Trump tentou, por exemplo, censurar o TikTok e não conseguiu, pois as autoridades devem respeitar a constituição.



NOTÍCIAS



No Brasil, vários veículos de imprensa também usam o aplicativo para distribuir notícias. O LIBERAL está presente no Telegram com noticiário jornalístico em tempo real, sendo uma das multiplataformas da Redação Integrada. Para receber os informes, basta se inscrever no canal @portaloliberal do aplicativo.

ELEIÇÕES

EMPRESÁRIOS



A partir das 14h de hoje, empresários ligados à Associação Comercial do Pará (ACP) escolhem presidente e vice da entidade mais antiga do empresariado paraense. Na semana que vem, a ACP completa 203 anos e deve ter a primeira mulher presidente da casa. Em consenso entre as lideranças, a chapa única é encabeçada pela empresária Elizabete Grunvald, tendo como vice-presidente o empresário Isan Anijar.

PLEITO

Durante o ato, também deverão ser escolhidos os presidentes do Conselho de Jovens Empresários (Conjove), João Marcelo Santos, e Conselho da Mulher Empresária (CME), Izabela Araújo. Ambos devem ser aclamados também em chapa de consenso. Ainda assim, o pleito deve cumprir o seu rito normal, com votação dos empresários.

SAPATOS

"ATROCIDADE"

Teve ampla repercussão nas redes sociais o vídeo gravado pelo modelo Nícholas Schuh mostrando dezenas de pares de sapatos descartados pela loja “Sonho dos Pés”, na avenida Braz de Aguiar. As peças sofreram cortes para ficarem inutilizáveis, o que gerou revolta e críticas nas redes sociais. O vídeo também foi compartilhado pelo padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo de Rua, em São Paulo, que condenou a ação, classificando-a como “atrocidade”.

DOAÇÕES

Internautas disseram que a sapataria poderia ter revertido os calçados em doação para instituições de assistência social. A rede de lojas reconheceu o ato e informou que “medidas cabíveis” estão sendo tomadas por conta do “processo de descarte” não ter sido feito da “forma apropriada”. A loja informa ainda que irá anunciar um projeto de “ressignificação de coleções passadas”.

GASOLINA

IMPACTO



Levantamento feito pelo portal Poder360 aponta que o Brasil tem o 16º maior custo de gasolina em relação ao salário médio dos brasileiros, em uma pesquisa entre 104 países, elaborada a partir de dados da média de preços da gasolina e da renda média em cada nação. O brasileiro compromete cerca de 20% de sua média salarial para encher um tanque com o combustível, ficando na frente, em gastos, de países como Índia. Argentina, Portugal e Rússia.

EM POUCAS LINHAS

► A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional Pará (SBOT Pará) retoma, no próximo dia 30 de março, a realização das “Reuniões Clínicas”. O evento terá como palestrante o médico Jean Klay Machado, e abordará sobre “Fratura platô tibial”. As informações para participação estarão disponíveis nas redes sociais e no site da entidade.

► Em nota divulgada à imprensa, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) também se manifestou contra os excessivos reajustes nos preços dos combustíveis, especialmente no que se refere à dolarização dos preços. Para Deyvid Bacelar, coordenador geral da FUP, manter os preços dos combustíveis atrelados ao dólar não faz sentido diante do custo da produção. “Nós pagamos em dólar, mesmo tendo um custo de produção baixíssimo. E agora a Petrobrás vem com essa desculpa de guerra da Ucrânia?!”, questiona, na nota. Os argumentos manifestados em nota pela FUP são semelhantes ao pronunciamento do deputado estadual Carlos Bordalo (PT), na Assembleia Legislativa do Pará, na semana passada. Bacelar argumenta ainda que o preço de paridade de Importação, implantado pelo ex-presidente Michel Temer e por Pedro Parente em outubro de 2016, não leva em conta os custos nacionais de produção do petróleo e derivados, mas somente os custos de importação de derivados, o preço do barril de petróleo no mercado internacional e a cotação do dólar.

► Ainda em alusão ao Dia Mundial do Consumidor, transcorrido no dia 15, o Procon do Pará realiza, hoje e amanhã, ciclos de palestras, mesas redondas e balcão de atendimentos em Capanema, no nordeste do Pará. Na cidade, o evento ocorrerá na Associação dos Servidores Federais (ASFEC-Capanema), localizada na Travessa Fernandes Tavares, 190, bairro do Campinho.