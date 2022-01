Atenção redobrada

Pista molhada e baixa visibilidade aumentam o risco de acidentes de trânsito. Todo cuidado é pouco.

Saúde animal

A partir de hoje, o “Castramóvel”, da Prefeitura de Ananindeua, estará na Escola “Pietro Gerosa”.

Presidente Jair Bolsonaro (J. Bosco)

"Já começamos a pensar em nomes pra gente substituir."

Em conversa com jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que fará uma reforma ministerial até o fim de março deste ano, quando doze ministros deverão deixar seus postos para concorrer a cargos nas eleições de outubro.

VACINAÇÃO

Crianças

A médica paraense Helena Brígido, vice-presidente da Sociedade Paraense de Infectologia, divulgou texto recomendando a vacinação de crianças entre cinco e onze anos de idade contra a covid-19. No documento, Helena afirma que, além de proteger a saúde das crianças, a vacinação garante o cumprimento da lei que já determina como obrigatória a imunização das crianças e adolescentes nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. A médica se refere ao artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ela argumenta que o ECA cumpre bem a Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 196, coloca a garantia à saúde como um direito social de todos e dever do estado.

Garantia

O Estado do Pará, por sua vez, já reiterou a posição de promover essa imunização, inclusive, com anúncio já feito pelo governador Helder Barbalho sobre garantir a compra de doses da vacina para as crianças de cinco a onze anos de idade, caso seja necessário. Brígido explica que, nessa fase, há o risco da criança adquirir o vírus Sars-Cov-2 e transmitir para outras pessoas de convivência na escola, vizinhança e familiares. Ela diz que a situação, portanto, é de saúde coletiva acima da individual.

GRIPE

Estoques

Belém começará a segunda semana do ano com estoques quase zerados da vacina contra a gripe. Até agora, não há uma data certa para a entrega das 100 mil doses extras solicitadas ao Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública. Embora Belém tenha atingido 100% da meta de vacinação contra a gripe nos grupos prioritários (crianças e idosos) com a campanha de 2021, as doses foram solicitadas por causa do surto da doença que gerou um aumento na demanda, após a liberação da vacina para pessoas com idade a partir de seis meses.

Tamiflu

Os médicos acreditam que, por causa do bom resultado da campanha de imunização, os casos de gripe que ocorrem na capital paraense são considerados mais leves e sem a necessidade de internação. Por outro lado, embora faltem doses da vacina, o medicamento Tamiflu, o antiviral que ajuda no tratamento da gripe e que estava em falta nas redes pública e privada de saúde, já chegou e está disponível nos hospitais e unidades de saúde que funcionam 24 horas na capital paraense.

VOOS

Cancelamentos

Por causa do aumento do número de casos de covid-19 e de gripe, a Latam cancelou 47 voos domésticos e internacionais previstos para essa semana, de hoje até o próximo dia 16. O número corresponde a cerca de 1% do total programado pela empresa para o mês. No Brasil, foram mais afetados os voos com chegada ou saída do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, um dos maiores do País. Na Região Norte, o Aeroporto Internacional de Manaus (AM) é o mais prejudicado. Mas o Belém teve dois voos cancelados: o Guarulhos-Belém e Belém-Guarulhos. A companhia orienta o cliente com passagem já comprada para este mês, que confirme o status do voo antes de se dirigir ao aeroporto.

CHUVAS

Problemas

As chuvas que caem no oeste paraense já causam problemas. Em Santarém, um trecho da rodovia Fernando Guilhon, a PA-453, desabou no final de semana após um temporal. Ontem, a Secretaria de Estado de Transportes deu início aos serviços de recuperação da pista. A obra vai substituir o sistema de galerias de águas pluviais da rodovia, e também a recomposição do asfalto que se rompeu. O trânsito ainda está interditado no trecho. Os transtornos são muitos. É que a PA-453 é o único acesso da zona central do município ao Aeroporto de Santarém e a outros bairros. Na rodovia Transamazônica, os atoleiros começaram a aparecer. Um deles fica no trecho entre os municípios paraenses de Uruará e Placas.

Ajuda

O governador Helder Barbalho vai hoje ao município de Marabá, no sudeste paraense, onde fará a entrega de 2,5 mil cestas básicas às famílias desabrigadas por causa das enchentes dos rios Tocantins e Itacaiúnas. O governo realiza o monitoramento do nível dos rios, analisa a possibilidade de construção de mais abrigos e alinha ações com representantes de órgãos municipais para mitigar os impactos na região.

EM POUCAS LINHAS

► Na aplicação especial do Exame Nacional do Ensino Médio, para as pessoas privadas de liberdade, 1.707 custodiados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária se submeteram às provas.

► Os exames foram aplicados em 47 das 51 unidades penais do Estado, com o cumprimento dos protocolos de saúde e segurança sanitária contra a covid-19.

► Já está disponível na livraria do campus da Universidade Federal do Pará, em Belém, o volume 12 da coleção “Diálogos de Platão”, em edição bilíngue.

► O exemplar pode ser adquirido também através do site da editora da UFPA.

► Muitos moradores de Belém reclamaram de atrasos e falhas na coleta de lixo doméstico no último final de semana.

► As reclamações vieram de bairros periféricos e também da zona central da capital paraense.

► Questionada pela coluna, a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém informou que a coleta de lixo doméstico será normalizada.

► O órgão prometeu cobrar a solução do problema da empresa terceirizada contratada pela Prefeitura de Belém.

► No Estado do Maranhão, o governador Flávio Dino decretou estado de calamidade pública por conta do avanço dos casos de covid-19, incluindo confirmações da variante Ômicron.

► O Departamento Estadual de Trânsito suspendeu o direito de dirigir de 713 condutores de veículos no Pará no ano passado.

► O número é mais que o dobro de 2020, quando a suspensão atingiu 269 condutores no Estado.

► Segundo o órgão, as punições foram mais baixas em 2020 em razão do agravamento da covid-19, que obrigou o distanciamento social como estratégia de prevenção.