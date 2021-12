'Isso significa que estamos na direção correta em relação aos números', afirma Joaquim Leite

Combate ao coronavírus

A Universidade Federal do Pará vai exigir o passaporte vacinal para servidores e estudantes a partir de janeiro de 2022.

Maior faturamento

O comércio varejista da capital paraense está animado. A previsão é de alta nas vendas por conta das festas de fim de ano.

(J.Bosco)

"Isso significa que estamos na direção correta em relação aos números...”

Foi o que afirmou, ontem, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ao comentar, em coletiva de imprensa, a queda nos alertas de desmatamento verificada nos últimos quatro meses. Segundo ele, isso é resultado das ações de combate aos crimes ambientais realizadas pelo governo federal.

CRECHES

Prioridades

Uma proposta que beneficia as mulheres vítimas de violência doméstica foi aprovada, ontem, pela Câmara Municipal de Belém. É um projeto de lei que estabelece ao município priorizar, nas vagas ofertadas pelas creches municipais, os filhos de mulheres que são vítimas de violência doméstica.

Trabalhadoras

Mãe e avó, a vereadora Dona Neves (PSD), autora do projeto, afirmou que essa é uma vitória das trabalhadoras que se dividem entre os cuidados com as famílias e as suas ocupações fora de casa. Muitas vezes, elas conseguem medidas protetivas através da Justiça e afastam os agressores do lar, mas não têm com quem deixar os filhos menores para trabalhar e se tornar independentes. O projeto segue agora para sanção do prefeito Edmilson Rodrigues (PSol).

ORÇAMENTO

Belém

A Câmara Municipal de Belém votará, hoje, o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2022, o primeiro elaborado pela equipe do prefeito Edmilson Rodrigues (Psol). O projeto tem uma previsão total de receita de R$ 4,3 bilhões, com estimativa de crescimento na arrecadação em 18,46% em comparação ao previsto para 2021. A base governista aposta na aprovação integral do projeto da LOA durante a sessão extraordinária de hoje, marcada para começar por volta de meio-dia.

FÔLEGO

Obras

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (MDB), tem surpreendido parte da equipe e os vereadores que não conheciam mais de perto o pique do gestor. De inauguração a vistoria em obras e entrega de equipamentos, passando por visita a órgãos e espaços públicos, o prefeito tem marcado presença em diferentes pontos da cidade nos últimos meses.

Finanças

E por falar em Ananindeua, a gestão municipal obteve nota B nas finanças, uma das maiores entre todas as cidades do país, o que possibilitou empréstimos de longo prazo no valor de R$ 140 milhões para obras de infraestrutura no município. Daniel Santos contratou a Comunitas, entidade especializada em gestão pública, que é ligada à Fundação Roberto Marinho, para fazer o acompanhamento do planejamento estratégico municipal.

Proibição

Caso seja sancionado pelo prefeito Daniel Santos, será proibido o corte de fornecimento de energia elétrica e água em Ananindeua, a partir das 17h de um dia útil. Aprovada ontem, por unanimidade, na Câmara Municipal, a proposta é de autoria do vereador Breno Mesquita (PV), baseada no argumento de que, após esse horário, é inviável resolver o pagamento de débitos, visto que todas as redes bancárias já estão fechadas, e a maioria da população ainda não tem acesso à internet. Na essência, o Projeto de Lei nº 071/2021 altera a Lei Municipal nº 2.943, de 28 de junho de 2018, que já proíbe a interrupção dos serviços aos finais de semana, de sexta-feira a domingo, além de feriados e dias santos.

PRÊMIO

Aberje

A Hydro venceu a 47ª edição nacional do prêmio Aberje, da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Foi a única empresa da Região Norte. E já havia vencido a etapa regional. Na fase nacional, o reconhecimento veio com o case “Valorizar a história para construir um futuro melhor”. O prêmio Aberje deste ano teve uma de suas maiores edições, com 326 projetos inscritos, de 176 empresas participantes de todas as regiões do Brasil.

VIAGENS

Crescimento

O sinal de que os brasileiros têm se sentido mais confiantes com o avanço da vacinação contra a covid-19 é a retomada das rotinas de viagens. Além das ampliações de voos pelas companhias aéreas, os dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) mostram o aumento das vendas de seguros de viagens que, no terceiro trimestre deste ano (julho, agosto e setembro), alcançaram R$ 78,1 milhões em prêmios, um aumento de 36,8% em relação ao trimestre anterior (abril, maio e junho), e uma alta de 116,4% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado.

EM POUCAS LINHAS

► O Ministério Público do Pará concluiu mais uma etapa de orientação a policiais militares sobre a Lei 13.869/2019, referente ao chamado abuso de autoridade. Ontem, foi a vez de oficiais e comandantes do 6º, 29º e 30º Batalhões da Polícia Militar, todos com jurisdição em Ananindeua, receberem treinamento, que deve ser repassado de imediato às tropas, alertando principalmente dos ilícitos penais praticados pela não observância da lei.

► A Câmara Municipal de Ananindeua começou, ontem, a analisar um projeto do Executivo para abrir licitações e regulamentar o transporte público da cidade. Segundo o presidente da Casa, Rui Begot (Avante), a pauta será prioridade no início dos trabalhos legislativos em 2022.

► Com 97% dos mais de quatro mil colaboradores vacinados contra a covid-19, a empresa de seguros Sulamérica reabriu o atendimento presencial nas suas 14 filiais pelo Brasil, incluindo a de Belém.

► O major-brigadeiro Maurício Medeiros, do 1º Comando Aéreo Regional, conseguiu uma promoção inédita na Amazônia. Foi promovido a tenente-brigadeiro, o último posto na Aeronáutica. A promoção será oficializada no próximo ano, a partir de 31 de março.

► A exemplo do que já ocorreu com o queijo do Marajó e a farinha de Bragança, Belém vai pleitear o selo de indicação geográfica para o artesanato de cerâmica produzido no distrito de Icoaraci. O passo inicial será dado amanhã, com a realização de um encontro entre os artesãos e pesquisadores do mestrado profissional de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, do Instituto Federal do Pará. No encontro, os artesãos conhecerão o passo a passo do processo para que Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci, consiga o selo.