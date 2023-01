'Isso jamais aconteceu deste modo na história da República', afirma Flávio Dino sobre ataques

Cerco

AGU confirmou que vai pedir o bloqueio de bens de mais de 100 empresas que são suspeitas de financiar os atos no DF.

De volta

Internado em Orlando (EUA), o ex-presidente Jair Bolsonaro diz que antecipa volta ao País. Aqui, diz, médicos conhecem seu problema.

Flávio Dino, ministro da Justiça (J.Bosco)

"Isso jamais aconteceu deste modo na história da República. Há uma cadeia de eventos inéditos”.

FLÁVIO DINO, ministro da Justiça, ontem (9), ao dizer que o governo vai identificar invasores e os financiadores dos atos do domingo (8) contra os Três Poderes. O ministro diz que já listou financiadores em dez estados.

DEMOCRACIA

APOIO

Na segunda-feira, após os atos antidemocráticos em Brasília, mais de uma centena de entidades da sociedade civil se manifestaram contra a invasão das sedes dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo na capital federal. No Pará, as manifestações vieram de entidades como a Federação das Indústrias, as universidades federais do Pará (UFPA) e do Oeste (Ufopa), passando pelo Instituto Evandro Chagas e incluindo a Associação de Procuradores do Estado.



PUNIÇÃO

No final da tarde, os tribunais de Justiça, Regional Eleitoral e Regional do Trabalho, que já haviam se manifestado isoladamente, emitiram nota conjunta repudiando os atos e reiterando a necessidade de punição dos responsáveis. “O dia de ontem será lembrado na história como um triste ataque contra a democracia brasileira, e é fundamental que todas as pessoas e instituições se posicionem de forma rápida, unida e forte em defesa do Estado Democrático de Direito, portanto, imprescindível investigar com a garantia do devido processo legal, assegurando a punição dos responsáveis”.

DENÚNCIAS

Desde o início dessa segunda-feira, o MPF recebeu mais de 150 representações com informações sobre participantes e organizadores dos atos antidemocráticos e violentos. O material será analisado com prioridade pelo órgão, com o apoio da Secretaria de Pesquisa, Perícia e Análise, conforme determinação do PGR. A triagem dos dados deve prosseguir ao longo da semana. Para enviar denúncias, basta acessar o formulário eletrônico disponível na Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (saladocidadao.mpf.mp.br).

AMAZÔNIA

AGENDA

Os professores Jeffrey Sachs e Emma Torres, responsáveis pelo Science Panel for the Amazon (SPA), painel que esteve presente na COP 27, com 240 cientistas, encerram hoje visita de três dias a Belém.

VIAGEM

Os especialistas estão em viagem pelo Brasil, onde já passaram por Brasília, Rio de Janeiro e Ilhéus (BA). Eles fizeram a parada em Belém para imersão em agenda coordenada pela Pró-reitoria de Internacionalização da Universidade Federal do Pará (UFPA), para o estabelecimento de parcerias acadêmicas, e também para prospectar soluções sustentáveis na Amazônia.

SUSTENTABILIDADE

Jeffrey Sachs e Emma Torres foram acompanhados, em visita à região das ilhas, por Luciana Ferreira, especialista em desenvolvimento sustentável e cultura de cacau da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme). Sachs é professor titular da Universidade de Columbia, responsável pelo Earth Institute Center for Sustainable Development. Emma Torres é a vice-presidente para as Américas e responsável pelo escritório de Nova York da Susteinable Solutions Development Network, da ONU.

REFERÊNCIA

Para encerrar a visita a Belém, eles participam hoje de reunião com os setores ambientais do governo estadual, ainda com a Amazônia na pauta. Na COP 27, o grupo coordenado pelos professores Sachs e Torres lançou o “The 2021 Amazon Assessment Report”, um relatório que não possui precedentes em escopo científico e geográfico, dada a inclusão de cientistas nativos e à transparência, tendo passado por revisão de pares e consulta pública. Pelos atributos, o relatório foi chamado na COP 27 de “enciclopédia” da Amazônia.

SAÚDE

NEGOCIAÇÃO

Médicos que trabalham no Pronto Socorro do Guamá tiveram ontem a primeira reunião com o novo gestor da Sesma, o economista Pedro Anaisse. Na pauta, os problemas que têm comprometido o atendimento na unidade, entre eles, a falta de medicamentos e o atraso de pagamentos dos profissionais. O encontro foi acompanhado pelo Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa), que tem mediado as negociações. Anaisse disse estar aberto ao diálogo com o Sindicato e acenou com uma possível regularização dos pagamentos em um prazo de até 90 dias. Também prometeu regularizar o estoque de insumos “no mais breve tempo possível”. Os médicos reivindicam que os pagamentos voltem a acontecer no dia 30 de cada mês, como acontecia na gestão passada.

Em Poucas Linhas

► Foi finalmente liberado parcialmente, nesta segunda-feira, 9, o tráfego de veículos para a pista da nova avenida Ananin, no município de Ananindeua. A liberação ocorre logo depois de a nova avenida ter recebido os serviços com a primeira camada de asfalto. A liberação parcial é importante para o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), responsável pela obra do BRT Metropolitano. Com isso, o NGTM consegue agora fazer a execução da obra de terraplenagem e pavimentação da antiga rua.

► Se encerra na próxima quinta-feira (12), quando Belém completa 407 anos, o mutirão de serviços da Equatorial Pará na Usina da Paz da Cabanagem. Neste dia do aniversário da capital, o encerramento do mutirão de serviços será diferente daqueles das demais edições realizadas pela Equatorial Pará, que tiveram atividades durante o dia inteiro: o mutirão de serviços na Usina da Paz será feito somente no horário das 8h30 às 12h. A ação tem diversos atrativos já conhecidos dos projetos da plataforma E+. Haverá, mais uma vez, sorteio de 80 geladeiras, inscrição em cursos profissionalizantes, cadastro na Tarifa Social, troca de lâmpadas e negociação de débitos. O dia do mutirão de serviços da Equatorial Pará na Usina da Paz será encerrado com o festival Mais Arte em Toda Parte, com shows gratuitos da banda Xeiro Verde e Nay Beat, às 18h.

► Chegou a 55 o número de agremiações carnavalescas que atenderam ao edital da Fundação Cultural do Município de Belém. As escolas se inscreveram para participarem do desfile oficial do Carnaval 2023. O resultado da seleção será anunciado na quinta-feira, 12.