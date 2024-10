'Isso é muito importante para o bolso dos brasileiros e para a economia do País', diz Simone Tebet

Apostas

Amanhã serão retirados do ar 2 mil sites irregulares de bets. Segundo o governo, eles são envolvidos com fraudes e golpes.



Saúde

Pesquisa aponta que, diariamente, cerca de 800 mil crianças brasileiras vão à escola com problemas de visão não corrigidos.

Simone Tebet (J. Bosco)

"Isso é muito importante para o bolso dos brasileiros e para a economia do País.”

Simone Tebet, ministra do Planejamento, ao dizer que o aumento da inflação de setembro em 0,44% está dentro do intervalo da meta para 2024.



>PROPAGANDA

RETORNO



Recomeça na sexta-feira (11) a propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV com os candidatos que disputam o segundo turno das eleições municipais. No Pará haverá segundo turno apenas na capital, Belém, e em Santarém, oeste do Estado. Cada candidato terá cinco minutos para expor suas propostas e o programa vai começar com o concorrente que teve o maior número de votos. Igor Normando (MDB) e Éder Mauro (PL) disputam a prefeitura de Belém. Em Santarém a disputa será entre José Maria Tapajós (MDB) e JK do Povão (PL). Os eleitores dos dois municípios voltarão às urnas no próximo dia 27.



>JUDICIÁRIO

NOVA DIREÇÃO



Em sessão realizada ontem, os membros do Tribunal de Justiça do Pará escolheram os dirigentes do órgão para o biênio 2025-2027. O desembargador Roberto Gonçalves de Moura, atual vice-presidente do Poder Judiciário paraense, foi eleito presidente do tribunal. O vice-presidente será o desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto e, para a Corregedoria-Geral de Justiça, a escolhida foi a desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira. Os desembargadores Pedro Pinheiro Sotero, Luana Henriques Santalices, Alex Pinheiro Centeno e José Torquato Araújo de Alencar vão compor o Conselho da Magistratura. A posse ocorrerá apenas em fevereiro do ano que vem.



>SERVIDORES

ACORDO



O Sindicato das Carreiras da Administração Tributária Estadual (Sindifisco Pará) e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) fecharam acordo para a implantação da nova Lei Orgânica da Administração Tributária (Loat). O entendimento foi selado em assembleia geral realizada no dia 8 de outubro, no Órgão Central da Sefa. Com o acordo, os servidores do Fisco estadual cancelaram a paralisação do posto fiscal do Itinga, na divisa do Pará com o Maranhão, e suspenderam o indicativo de paralisação em outras duas grandes unidades fiscais localizadas em Belém.



>ÁGUA

TRANSPARÊNCIA



Desenvolvido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Sigerh-PA) passará a concentrar todos os pedidos de regularização para diferentes usos da água. Até agora, o Sigerh tinha apenas que emitir declarações de dispensa de outorga e autorização para perfuração de poços. As modalidades específicas de processos e solicitações referentes ao uso de recursos hídricos eram protocoladas no Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental (Simlam).



CENTRALIZADO



De acordo com a Semas, a centralização do processo facilita o controle e a gestão dos usos outorgados, promovendo maior transparência.



DOAÇÃO



A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) anunciou que distribuirá 50 mil copos de água mineral em duas procissões do Círio de Nazaré: a Romaria Rodoviária, dia 11, e o Círio, no domingo, 13. A água que será doada é produzida na Estação de Tratamento de Água (ETA) Bolonha, em Belém. Na sexta-feira (11), a distribuição será feita em frente ao edifício-sede da Companhia, em São Brás, com a entrega de dez mil copos. Os outros 40 mil serão disponibilizados no domingo do Círio, em um ponto na avenida Presidente Vargas, na esquina com a rua Municipalidade.



>AGRESSORES

TRATAMENTO



O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Secretaria de Estado das Mulheres (Semu) formalizaram parceria para realizar o projeto “Resgate da Consciência: grupos reflexivos para homens autores de violência contra a mulher”. O projeto será lançado oficialmente no dia 6 de dezembro, Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, data em que se inicia a campanha Laço Branco. A necessidade da parceria foi identificada a partir do monitoramento da rede de enfrentamento à violência realizado pela Semu. No monitoramento foram identificadas dificuldades no atendimento ao homem agressor, já que, por vezes, vítima e agressor são atendidos no mesmo espaço do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), causando, assim, uma revitimização à mulher. Com o projeto, o fluxo de atendimento será coordenado pelo Corpo de Bombeiros, que passará a atender esses homens com os grupos reflexivos.

Em Poucas Linhas

- Seguem abertas até 30 de novembro as inscrições para o I Prêmio de Jornalismo Tribunal de Contas do Estado do Pará. Com o tema “O Tribunal de Contas do Estado do Pará e o fortalecimento da cidadania”, serão aceitos trabalhos veiculados nas modalidades telejornalismo, radiojornalismo, jornalismo impresso e webjornalismo, entre 30 de abril e 25 de novembro de 2024. Os jornalistas devem ter registro no Ministério do Trabalho. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas pelo hotsite do prêmio, disponibilizado no portal do TCE-PA.



- Na sexta-feira (11), alunos do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em parceria com a Cruz Vermelha, realizarão a ação “Acolhimento e Atendimento aos Peregrinos e Romeiros de Nazaré”.



- Participarão estudantes dos cursos de saúde da Uepa, como enfermagem, fisioterapia, educação física, biomedicina, terapia ocupacional e medicina. O projeto existe há mais de 10 anos, no campus II. O posto de atendimento tem acesso pelo portão do CCBS, na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, onde passa a romaria.



- O Comando Militar do Norte (CMN) realiza hoje o último treinamento da tropa que integra a operação Círio 2024.



- O Comando Militar do Norte (CMN) dará apoio ao Círio 2024 com um efetivo de 1,4 mil militares do Exército. Eles atuarão em três das 14 romarias oficiais da Festa de Nazaré, para garantir a segurança dos romeiros, a fluidez das principais romarias da festividade e ainda o apoio aos atendimentos de saúde.



- Além das duas maiores procissões da Festa, o CMN estará presente no Círio Fluvial com o ferryboat Marechal Bittencourt, que será um ponto de apoio das equipes de saúde.



- Uma base será montada no local por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Cruz Vermelha, aptos a socorrer vítimas de acidentes durante a Romaria Fluvial.