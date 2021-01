'Isso é insurreição, não um protesto', disse Joe Biden sobre invasão nos EUA

Inverno amazônico

É bom se preparar. A partir do próximo dia 15, a meteorologia prevê aumento no volume de chuvas na Grande Belém.

Concurso da PM

Foi prorrogado para o próximo dia 14 o prazo final para a inscrição ao concurso público da Polícia Militar do Pará.

Joe Biden(J. Bosco)

"Isso é insurreição, não um protesto”

Foi o que disse, ontem, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, após manifestantes pró-Donald Trump invadirem o Congresso e paralisarem a sessão que confirmaria a eleição do democrata.

PARÁ

Vacina

O governador do Pará, Helder Barbalho, informou, ontem, que bloqueou R$ 150 milhões do Tesouro Estadual para a compra de vacinas contra a covid-19. A meta no Estado é vacinar 765 mil paraenses apenas na primeira fase. Desses, 550 mil são pessoas com mais de 60 anos; 140 mil trabalhadores da área de saúde; 50 mil indígenas e quilombolas e mais 25 mil agentes de segurança.

Plano A

À coluna, Helder afirmou que o plano A é que o País tenha um programa nacional de vacinação, capitaneado pelo governo federal. O Pará tem, contudo, um plano B que é comprar o imunizante direto das farmacêuticas para a vacinação no Estado.

Plano B

Hoje, Helder Barbalho vai visitar a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. Espera sair de lá com a data exata em que a instituição começará a fornecer a vacina desenvolvida pela biofarmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, da Inglaterra. Amanhã, Helder visitará o Instituto Butantan, de São Paulo, onde também espera ter detalhes do tempo e volume de produção da Coronavac, a vacina desenvolvida em parceria com a chinesa Sinovac.

Frustração

O Pará não é único Estado a ter um plano B para o caso de o governo federal não capitanear a campanha nacional de imunização contra a covid-19. Os governadores saíram frustrados da reunião, na última terça-feira, 5, com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, porque, apesar dos apelos dos participantes que esperavam sair com um cronograma detalhado da vacinação, saíram de mãos abanando. O fracasso do encontro foi a senha para que os governadores saíssem à caça da vacina por conta própria.

MARITUBA

Marretada

Viralizou nas redes sociais um vídeo com imagens da nova prefeita de Marituba, Patrícia Mendes (Republicanos), destruindo a marretadas uma escada que dava acesso aos fundos do prédio da prefeitura. O vídeo dividiu opiniões. Nas redes sociais, um grupo acusou Patrícia de estar destruindo o patrimônio público. Apoiadores da prefeita, contudo, saudaram a iniciativa. Patrícia justificou a quebra da escada, afirmando que ela era usada como rota de fuga por ex-gestores que queriam sair do prédio sem encontrar os eleitores. A prefeita argumentou que destruir a escada havia sido promessa de campanha e que a medida é o símbolo de uma gestão mais próxima dos cidadãos.

JULIANO MOREIRA

Psiquiatria

Foi comemorado, ontem, o 149º aniversário de nascimento do psiquiatra brasileiro Juliano Moreira, considerado o “Pai da psiquiatria e da psicanálise” no Brasil. Em Belém, Juliano Moreira deixou sua marca dando nome, em 1973, ao antigo hospício de alienados, fundado em julho de 1892. A homenagem marcou um novo momento do tratamento das doenças psiquiátricas no Estado com a chegada de novas formas de tratamento, como a hidroterapia e medicamentos mais modernos, sem, no entanto, deixar de segregar os doentes.

Homenagem

No início dos anos de 1980, o fogo consumiu parte do hospital e, em 1984, o então prefeito de Belém, Almir Gabriel, determinou sua demolição. No local do hospital, funciona hoje o Centro de Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Ontem, Juliano Moreira recebeu homenagem do maior site de buscas do mundo, o Google, que exibiu, em sua página, uma ilustração do rosto do médico centralizada na marca do buscador. A ideia era atrair a curiosidade sobre a história de Juliano Moreira que se confunde com a história do tratamento das doenças mentais no Brasil. Quem clicava na ilustração era encaminhado para dezenas de páginas com a informações sobre o tema.

PARAENSE

Destaque

Autor do primeiro gol e apontado como o herói do Palmeiras na partida contra o River Plate na semifinal da Copa Libertadores da América, o paraense Ronielson da Silva Barbosa, o “Rony”, fez a festa dos conterrâneos apaixonados por futebol, especialmente dos torcedores do Remo que fizeram questão de lembrar a atuação do, agora astro palmeirense, nos campos daqui. Rony nasceu no município de Magalhães Barata e sua estreia foi no Clube do Remo de onde seguiu para o Cruzeiro e passou por outros times até ser contratado pelo Palmeiras.

EM POUCAS LINHAS

* O município de Ananindeua passará a adotar o botão de pânico como ferramenta para atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica.

* O mecanismo já é usado em várias cidades do País. Mulheres em situação de risco recebem o botão que é acionado e alerta agentes da Guarda Municipal.

* A novidade está entre as estratégias que serão anunciadas hoje pelo secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, capitão Alexsandro Fonseca, em reunião com a tropa da Guarda Municipal. Ananindeua tem cerca de 140 agentes.

* Conhecida como a cidade dos igarapés, polo da avicultura no nordeste paraense e uma população que já passa dos 70 mil habitantes, Santa Isabel do Pará festejará hoje seus 87 anos de emancipação política.

* Por causa da pandemia, a festa foi cancelada e substituída por uma live na Internet com vários artistas paraenses, a partir das 19h.

* Haverá também missa na Igreja Matriz e, em seguida, na Feira do Produtor Rural, acontecerá um evento restrito com agricultores que serão beneficiados com o programa de aquisição de alimentos.

* A Secretaria de Estado de Cultura e a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) farão, hoje pela manhã, a live “Mulheres cabanas: memórias e contemporaneidades”.

* A transmissão terá a participação da doutora e professora de pós-graduação da Universidade Federal do Pará (UFPA), Eliana Ramos, e da mestre em geografia, educadora, ativista e atual ouvidora geral do município de Belém, Márcia Kambeba.

* O evento faz parte das comemorações pelos 186 anos da Cabanagem, considerada uma das mais importantes revoluções populares do período imperial brasileiro.

* Diagnosticado com covid-19, o prefeito de Alenquer, Tom Farias (MDB), foi transferido, ontem, para Santarém, onde seguirá o tratamento em um hospital particular.