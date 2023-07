'Inviabiliza o crescimento do Brasil', diz Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento

Aplicativo

Pará é um dos estados com maior presença do vírus HTLV, ligado ao câncer. A UFPA já desenvolve aplicativo de apoio e prevenção.



Tucumã

Pesquisa foca o potencial antioxidante e o valor nutricional do caroço do tucumã. A UFPA mira o reaproveitamento em novos produtos.

Simone Tebet (J. Bosco)

"Inviabiliza o crescimento do Brasil"

SIMONE TEBET, ministra do Planejamento e Orçamento, que criticou ontem a taxa básica de juros no País. Mirando o Banco Central, ela espera corte de 0,5 ponto percentual na reunião do Comitê de Política Monetária de agosto.

ALEPA

RECADASTRAMENTO

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará deu início ontem ao recadastramento de pessoal, conforme anunciado pelo presidente da casa, o deputado estadual Francisco Melo, o Chicão (MDB) em junho deste ano. Segundo a direção da Alepa, a medida é uma exigência do E-Social, mas o anúncio fez surgir boatos de que se trata de uma ação para combater funcionários fantasmas - aqueles que recebem o salário, mas não atuam de fato nos gabinetes ou na estrutura burocrática da Assembleia, o que teria gerado mal estar entre deputados e servidores.

PRAZO

De acordo com informações publicadas no site oficial da Alepa, o recadastramento poderá ser feito até 1º de setembro deste ano e os questionários devem ser respondidos por todos “os servidores civis efetivos ativos, comissionados, do secretariado parlamentar e inativos do Estado”. Os servidores que não fizerem o recadastramento terão os vencimentos suspensos.

FISCO

AMEAÇAS

O Sindicato dos Servidores no Fisco no Pará (Sindifisco-PA) publicou nota de repúdio contra o empresário Reginaldo Amoedo do Amaral que, ao ser multado por fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, invadiu o órgão e fez ameaças contra o servidor Ricardo Willian Ramires Votja. O caso foi registrado em Óbidos, no Baixo Amazonas. “O inconformismo - nesse caso, absolutamente injustificado - com o trabalho do Fisco não autoriza ou confere legitimidade a quem quer que seja, ainda que notoriamente influente naquela região, a intimidar ou constranger um agente público no exercício do seu dever funcional”, diz a nota.

ÁRVORES

PLANTIO

Ainda lidando com as árvores atingidas no temporal de quarta (19), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente anunciou o plantio de 44 novos vegetais na cidade.



PROIBIÇÃO



A ação inicia dia 10. É o dobro da quantidade que caiu em decorrência do vendaval. As novas mudas serão plantadas prioritariamente nas mesmas vias que sofreram no temporal, que registrou ventos de quase 60 quilômetros por hora. Das 22 árvores que caíram, oito eram mangueiras. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também vem intensificando os alertas sobre a proibição do plantio de fícus (Fícus benjamina). A árvore apresenta sistema radicular superficial (raízes expostas e pouco profundas), ao mesmo tempo em que cresce a dimensões gigantescas, quando não há manejo.



RISCOS



Por isso, na área urbana, o fícus é uma árvore com riscos iminentes de queda, quando exposta a fortes ventanias. Presente ainda em vários pontos da cidade, os pés serão substituídos por outras espécies.

SAÚDE

PALIATIVOS



O Hospital Ophir Loyola ganhará uma unidade de Cuidados Paliativos Oncológicos que, como o nome sugere, é um espaço exclusivo de cuidados integrais para os usuários com câncer em progressão. Além de oferecer atendimento humanizado e especializado, a abertura da unidade também resultará na ampliação de leitos no hospital sede. O governo anunciou que as obras já estão 70% concluídas. A unidade vai funcionar na rua dos Mundurucus, no Jurunas.

ANALFABETISMO

COMBATE



Mais de 700 pessoas serão certificadas, em setembro, pelo Programa Alfabetiza Belém, coordenado pela gestão municipal, a partir da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai) da Secretaria Municipal de Educação (Semec). Até junho deste ano, 1, 5 mil já haviam sido beneficiadas pelo programa, que pretende superar o analfabetismo na capital paraense. O Alfabetiza Belém é executado em 39 escolas municipais e em parceria com instituições públicas e movimentos sociais.

JULHO

OCORRÊNCIAS



Como era de esperar, julho é o mês com maior volume de ocorrências relatadas por quem possui seguro residencial. O número chega a ser 30% maior que em outros períodos do ano. Os dados são do Banco Santander, com base em pesquisas feitas com os clientes. Nos imóveis de rua, a maior incidência é de furtos. Já em condomínios, os imprevistos mais comuns são inundações causadas por problemas de encanamento, incêndios, queda de raios e explosões decorrentes de falhas na rede de gás doméstico.

EM POUCAS LINHAS

► Apesar da queda em junho, em relação a maio, o paraense segue pagando mais caro na hora de comprar o quilo do feijão. Dados divulgados ontem pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA) apontam que o aumento acumulado nos seis primeiros meses deste ano chegou a quase 18%.

► Além do projeto de proteção das tartarugas marinhas na região de Salinópolis, o Ideflor-Bio está desenvolvendo ações para a preservação dos botos-cinza. As atividades de cuidados com os mamíferos aquáticos ocorrem na Área de Proteção Ambiental Algodoal-Maiandeua, em Maracanã, no nordeste paraense. Criado em 2021, o Projeto de Monitoramento e Captura Acidental do Boto-Cinza é coordenado pela Gerência de Biodiversidade (GBio) do órgão. Durante as férias, a equipe reforça o trabalho de distribuição de cartilhas educativas sobre a fauna aquática do Pará, com recomendações para assegurar a conservação da espécie. Também informa sobre a importância de se manter as praias limpas para a proteção dos animais da região.

► Será realizado hoje em Belém evento para marcar o Dia Mundial dos Manguezais, ecossistema considerado fundamental para o combate à crise climática. O Pará possui em sua zona costeira 47 municípios, com 12 Reservas Extrativistas Marinhas (Resex) estabelecidas em 3641.42 quilômetros quadrados de manguezais. Somente no Estado, mais de 41 mil famílias extrativistas vivem nas áreas de manguezais e lutam para conservá-las. A programação será no Solar da Beira, na feira do Ver-o-Peso, e é comandada pela Associação de Usuários das Reservas Extrativistas (RESEX) do Pará, com articulação da ONG Rare.