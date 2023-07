Bolsas de doutorado

A Fapespa abre chamada para 150 bolsas de doutorado. A bolsa é de R$ 3.100, por 4 anos. As submissões vão até dia 31.

Mandarim

O Instituto Confúcio, da Uepa, faz teste de nível ao curso de Mandarim. São 50 vagas, com inscrições até dia 26, no www.uepa.br.

Rodrigo Pacheco (J. Bosco)

"Infeliz, inadequado e inoportuno"

RODRIGO PACHECO, presidente do Senado, comentando a ida do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, ao Congresso da UNE. Lá, Barroso declarou: “Vencemos o bolsonarismo”. Pacheco diz esperar retratação pelo fato.

PARAENSE

MINISTRO

Depois de semanas de impasse com a ainda ministra Daniela Carneiro, que chegou a recorrer à primeira-dama, Janja Silva, para se manter no cargo, o paraense Celso Sabino enfim recebeu o convite oficial para assumir a pasta do Turismo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação da Presidência e a nomeação será publicada no Diário Oficial desta sexta-feira. Deputado federal, Sabino chega ao Planalto graças às costuras entre seu partido, o União Brasil, e o governo - que busca maior trânsito na Câmara Federal, onde este ainda enfrenta obstáculos para a aprovação de projetos. Com a nomeação do deputado, o Pará passará a contar com dois ministérios: o do Turismo e o das Cidades, ocupado por Jader Filho.

PROFESSOR

LEGADO

O velório do professor Edson Franco reuniu a história da educação paraense na capela do Colégio Nazaré. Gerações de professores se encontraram na despedida, relembrando o homem que escreveu um capítulo importantíssimo da educação na Amazônia. Ele foi saudado também por técnicos e até vendedores ambulantes que trabalhavam em frente à Universidade da Amazônia e do Colégio Cesep, fundados por ele.

APLAUSOS

Todos lembrando a defesa da educação como um lema de vida. Ao longo dos anos, o professor Edson Franco garantiu bolsa de estudos para filhos de vários desses técnicos, que hoje são profissionais em diversas áreas. Uma das máximas do educador era lembrada repetidamente pelos presentes: “professor é investimento e não custo”.

COMPROMISSO

Edson Franco trabalhou diariamente até ser internado, há cerca de duas semanas. Ainda recebia os alunos na porta da faculdade que dirigia e telefonava para parabenizar os professores no dia do aniversário.

AMIGOS

Ontem, a família Franco entendeu o doloroso momento da despedida também “como um encontro de amigos”. Longos aplausos na capela do Nazaré marcaram a saída para o Cemitério de Santa Isabel.

TERRA

COMPRA

Cooperação técnica entre o governo do Pará e o governo federal vai garantir a 316 agricultores familiares de 5 municípios, do sul e sudeste do Estado, crédito especial para compra de terras e cobertura de despesas imobiliárias. As famílias são mapeadas como sem-terra ou com área insuficiente para subsistência, cultivos e moradia. Os projetos, elaborados pela Emater para o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF - Terra Brasil), beneficiam comunidades de Itupiranga, Jacundá, Marabá, Parauapebas e Piçarra, a partir de financiamento individual de pouco mais de R$ 184 mil e total estimado em mais de R$ 58 milhões. Os recursos são do Fundo de Terras e da Reforma Agrária (Banco da Terra), com liberação pelo Banco do Brasil. Os contratos individuais datam de prazo de 25 anos e oferecem carência de três anos, além de subsídios, como desconto-pontualidade, o qual pode atingir 40%.

CÂNCER

TRATAMENTO

Pacientes que passaram por mutilação durante o tratamento oncológico serão beneficiadas com cirurgias plásticas reconstrutivas de mama em todo o Brasil. Os recursos virão do Ministério da Saúde e o Pará receberá R$ 1,2 milhão para a realização dos procedimentos, sendo que mais de R$ 840 mil serão direcionados para o Hospital Ophir Loyola (HOL), referência no tratamento do câncer no Estado. No Pará, 184 pacientes aguardavam pela cirurgia antes da pandemia de covid-19. Agora, após o contato com as pacientes, 92 mulheres decidiram pelo procedimento e já estão passando por reavaliação com o cirurgião plástico. Elas terão exames pré-operatórios atualizados e autorizações de internação hospitalar renovadas. A meta é operar toda a demanda reprimida antes até o final de 2023. O câncer de mama é um dos mais incidentes na população feminina mundial e a reconstrução mamária, também chamada de oncoplastia, traz benefícios além da estética, ao resgatar a autoestima e autoimagem e devolver a sexualidade e a feminilidade das pacientes.

EM POUCAS LINHAS

- Invadida por hackers na noite de ontem, a conta da primeira-dama do Pará, Daniela Barbalho, no Instagram, foi recuperada no fim da manhã de ontem. Durante o período em que ficou em poder dos criminosos, o perfil foi usado para oferecer suposto investimento com ganhos imediatos de 400%.

- Por volta das 14h, Daniela Barbalho informou que, além do perfil no Instagram, as contas de e-mail e no aplicativo WhatsApp também foram invadidas.

- A Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), ligada à Polícia Civil, divulgou ontem resultado da Operação Verão Animal, realizada em parceria com a Polícia Científica do Pará e a Secretaria de Articulação para apurar denúncias de maus-tratos contra animais, feitas através do disque-denúncia, em toda a Grande Belém.

- Foram apuradas 41 denúncias feitas por meio do telefone 181 ou presencialmente, sendo que, desse total, onze terão inquéritos instaurados e quatro foram de termos circunstanciados de ocorrência. A Demapa recebe cerca de 300 denúncias em média por mês - e o objetivo dessas operações é zerar o banco de denúncias.

- A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) divulgou o balanço da Operação Ágata, realizada no período de 8 a 12 deste mês. No total, foram lavrados 13 Termos de Apreensão e Depósito, que totalizaram R$ 501.236,65, em valores de mercadorias, e R$ 156.127,69 de imposto e multa.

- A ação foi formatada pela Marinha do Brasil e teve a presença da Sefa, Polícia Militar e Polícia Federal, iniciando na orla da cidade de Óbidos, no Baixo Amazonas, e se deslocou para o município de Juruti, próximo à fronteira do Amazonas.

- O Pará deverá contar com R$ 300 milhões do Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Emater para a agricultura familiar, até junho de 2024. Os recursos foram anunciados pelo Banco da Amazônia (Basa) para o Plano Safra 23/24 nas 12 regiões de integração e nos 144 municípios.

- O montante é mais do que o dobro do Plano Safra passado, graças ao crescimento das “linhas verdes”, em prol do desenvolvimento sustentável.