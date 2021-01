Imunizada contra a covid-19, enfermeira manda recado à população brasileira: 'Não tenham medo'

Novo bandeiramento

Governo do Estado adotou o bandeiramento vermelho como medida preventiva para a Região do Baixo Amazonas.

Transferência do Amazonas

Hoje, às 7h30, um voo de Parintins (AM) com destino a Belém trará sete pacientes de covid-19 que farão tratamento no Pará.

Mônica Calazans (J. Bosco)

"Não tenham medo"

MÔNICA CALAZANS, enfermeira de 54 anos, ao ser a primeira pessoa, fora dos estudos clínicos, a ser vacinada com a Coronavac contra a covid-19 no país. Ela foi imunizada neste domingo (17) e faz parte do grupo de risco para a doença. Mônica atua na linha de frente contra a doença no Instituto de Infectologia Emilio Ribas, em São Paulo, e faz apelo para que a população brasileira se vacine.

VACINA

TORCIDA

Sinal dos tempos: transmitida pelas redes sociais e por emissoras de TV, a reunião da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que analisou dois pedidos de uso emergencial de vacinas no Brasil, foi acompanhada em clima de Copa do Mundo com direito a torcida e comemoração no encerramento da votação. Como esperado, a Agência autorizou o uso de dois imunizantes. Um desenvolvido pelo Instituto Butantan com a farmacêutica chinesa Sinovac e outro feito em parceria pela Fiocruz com a Universidade de Oxford e a indústria AstraZeneca. Apenas a Coronavac, do Instituto Butantan, já tem doses disponíveis para aplicação no País.

FILA

Tão logo o resultado foi anunciado pela Anvisa, o governador do Pará, Helder Barbalho, divulgou nas redes sociais que, ontem mesmo, viajaria a São Paulo para receber na manhã de hoje o primeiro lote de vacinas destinadas ao Estado. A previsão é de que o Pará receba 124 mil doses e que a imunização comece imediatamente. Profissionais de saúde, maiores de 75 anos, indígenas e quilombolas serão os primeiros da fila.

Planejamento

Os municípios começaram ontem mesmo a preparar os planos de imunização que devem ser ajustados ao plano estadual. Em Belém, as primeiras doses podem ser aplicadas já a partir de hoje. A Secretaria de Comunicação do Estado (Secom) convocou coletiva de imprensa para hoje, com horário ainda a ser confirmado. Além do governador Helder Barbalho, o prefeito de Belém também deve estar presente. Especula-se que, durante esse encontro com os jornalistas, sejam aplicadas as primeiras doses do imunizante em profissionais que estão na linha de frente atendendo a pacientes no hospital de campanha montado no Hangar.

Covid-19

Indígenas

O Pará foi o terceiro Estado da Amazônia Legal com maior número de indígenas mortos pela covid-19, segundo dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). Até o último dia 14, a doença havia causado 739 mortes entre 103 povos. No Pará, foram 101 mortes registradas em 20 povos diferentes. O Estado com maior número de casos foi o Amazonas, onde a covid-19 matou 22 indígenas de 26 povos. Mato Grosso foi o segundo colocado com 149 mortos em 18 povos.

CORRIDA

ADIADA

Prevista para ontem, a Corrida de Belém que seria realizada como parte das comemorações pelo aniversário da cidade foi adiada por tempo indeterminado. A programação recebeu críticas por haver risco de aglomeração em plena pandemia. As secretarias Municipal de Saúde (Sesma) e de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) informaram que, após análise, concluíram que não havia como garantir o cumprimento das normas sanitárias de combate à covid-19 durante o evento.

FALTA

INTENSIVISTAS

O colapso do sistema de saúde no Amazonas chamou a atenção do Brasil para uma questão importante. Em meio à pandemia, que leva muitos pacientes a precisarem de respiração mecânica, nem sempre basta ter leitos clínicos. É preciso ter insumos e profissionais capacitados para fazer o atendimento de pacientes graves. No estado vizinho, o caos foi provocado pela falta de oxigênio. No Pará, começa a ficar escassa a mão de obra de médicos intensivistas preparados para o atendimento a pacientes em UTIs. Entidade do setor que recentemente programou a abertura de 100 novos leitos para pacientes graves precisou recuar por falta desses profissionais.

ANANINDEUA

SEGURANÇA

Começa hoje, às 6 horas, a operação Saída Segura, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Seads), da prefeitura de Ananindeua, em conjunto com Polícia Militar e Guarda Municipal. A operação prevê o aumento do policiamento ostensivo nos bairros. O objetivo é reduzir o número de assaltos, roubos, furtos e latrocínios. A ação vai priorizar bairros que, segundo estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado (Segup), têm maior registro de ocorrências no município. O nome “Saída Segura”, explica a assessoria da Prefeitura de Ananindeua, se refere ao deslocamento seguro das pessoas dentro do município, podendo sair e voltar para casa sem riscos.

EM POUCAS LINHAS

* O senador Zequinha Marinho (PSC-PA) parabenizou, pelas redes sociais, os pesquisadores e colaboradores do Instituto Butantan e da Fiocruz, que “tornaram o sonho dos brasileiros uma realidade”.

* Zequinha Marinho disse que o dia 17 de janeiro de 2021 “será lembrado para sempre em nossa história”, celebrando a aprovação das vacinas contra a covid-19 pela Anvisa.

* O ano de 2020 marcou a história da preservação ambiental no Pará por ter sido o ano em que a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado (Semas) não apenas superou o desafio representado pelas limitações impostas pela pandemia de covid-19, como ainda avançou na execução da pauta ambiental no Estado, elevando a sua eficiência de gestão.

* De acordo com o Relatório Institucional 2020, elaborado pela Secretaria, os avanços podem ser vistos na eficiência de resposta ao público, na análise de pedidos de outorga, licenciamento, nas validações dos Cadastros Ambientais Rurais (CARs) e, principalmente, na estruturação do Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA).

* O PEAA norteia a gestão ambiental do Pará, com o objetivo de diminuir o desmatamento e a emissão de gases do efeito estufa, levando o Estado ao patamar de emissão líquida zero, até 2036.

* A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.553, que trata da concessão de incentivos fiscais para defensivos agrícolas, no âmbito do ICMS e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), ainda segue indefinida.

* O julgamento foi iniciado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 31 de outubro de 2020 e até agora apenas o ministro Edson Fachin, o relator, apresentou seu voto.

* A ação foi proposta pelo PSOL sob a alegação de que tais desonerações seriam incompatíveis com o direito ao meio ambiente equilibrado, o direito à saúde e os princípios da essencialidade e seletividade no âmbito tributário.